Adrián Suar: "No volvería a contratar a Juan Darthés"

Adrián Suar es responsable artístico de Canal 13 de Argentina y dueño de Pol-ka. A comienzos de año –según lo declaró en varios medios en la tarde de ayer– se vio entre la espada y la pared cuando tuvo que decidir si mantener o no Juan Darthés dentro del elenco de Simona, la novela de su productora protagonizada por Ángela Torres. A fines de 2017 Calu Rivero hizo público, a través de una carta en sus redes sociales, el malestar que había vivido por distintas actitudes de Darthés durante el rodaje de la novela Dulce Amor.

En aquel momento, la actriz Griselda Siciliani, declaró públicamente: “Espero de él un acto ejemplificador”. Siciliani apuntaba a que su exesposo no contratara a Darthés. En ese entonces Suar mantuvo el contrato.

En el día de ayer, el productor habló por primera vez de la reciente denuncia de violación que le realizó Thelma Fardin a Darthés. Ante distintos medios argentinos que lo esperaron a la salida de un teatro, Suar afirmó que lo que hizo el actor “es un delito”.

En relación a las declaraciones que realizó Rivero, el productor manifestó que mientras por todos lados le preguntaban qué decisión iba a tomar respecto a la continuidad o no de Darthés en Simona, él decidió hablar con el actor en el ámbito privado. “¿Qué te pasó? ¿Te confundiste? ¿Creíste que ella gustaba de vos?”, contó que le preguntó al actor que lo negó y le dijo que iba a llevar el tema a la Justicia.

Ahora, el dueño de Pol-ka admite que se equivocó."Hoy, con la foto final, esta foto trágica, me interpelo. Hice una evaluación totalmente equivocada. La evaluación mía en ese momento fue hablar con él, aunque siempre le creí a Calu", afirmó.

Así de cerca los quiero a todos lo que me escribieron estos días. Los leo, los abrazo y agradezco agradezco agradezco ♥️ todo lo que está pasando nos engrandece como sociedad 💛 Si me ves en la calle no dudes en abrazarme ... que las ganas son mutuas pic.twitter.com/A4YJKyL42O — ᴄᴀʟᴜ ʀɪᴠᴇʀᴏ (@riverocalu) 15 de diciembre de 2018

Por otro lado, el productor consideró que él no pudo hacer nada por Rivero porque la denuncia estaba relacionada a hechos de 2012 en una novela que no pertenecía a Pol-ka. “No es que no le creí: no pude hacer nada", expresó.

Ante el panorama previo, y la reciente denuncia contra el actor, Suar anunció, “no volvería a contratar a Juan Darthés. La declaración de Thelma Fardin me sorprendió”.

Sobre la respuesta que dio el actor de Simona, Los ricos nunca piden permiso, entre otras en la entrevista con Mauro Viale expresó: "Lo que dijo Darthés fue una vergüenza. No lo reconocí, era otro, era distinto".

"Tuve muchos sentimientos. Me dolió, me dio pena y asco. Es una profesión que amo mucho y que se ensucie así de esta manera me da pena, asco y una profunda tristeza. Ver a Thelma, una chica de 16 años, es un gran dolor", concluyó.

Con el fin de abarcar la problemática de acoso y abuso en la industria audiovisual el productor adelantó que, junto a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, emprendieron una iniciativa. “Se está trabajando con Capit y con el Instituto de la Mujer en un protocolo. Hoy hablé con Diego Guebel, su presidente, y Pol-ka lo viene haciendo desde hace cuatro meses. Que pueda haber una red de contención donde la gente en el trabajo pueda pedir ayuda, pedir un marco de contención", detalló.