Advierten que no comparecencia de SCJ ante el Parlamento puede ser “muy grave”

La decisión de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de no concurrir más al Parlamento cuando sean convocados para asesorar sobre determinados proyectos de ley fue recibida con cautela por los legisladores oficialistas, quienes dudan de que esto realmente llegue a concretarse. No obstante, advierten que de ser así, se trataría de un hecho “muy grave”, que dañaría la vida institucional y democrática del país.

La resolución tomada por la mayoría de los ministros que integran la máxima corporación judicial fue anunciada este miércoles por el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, en el programa En la Mira de VTV. Chediak, que no está de acuerdo con la postura de sus colegas, señaló que la decisión pudo estar motivada por el hecho de que varias veces la Corte advirtió sobre la inconstitucionalidad de una ley, pero el Parlamento igualmente la terminó aprobando.

Consultado por El Observador, el senador del Frente Amplio, Marcos Otheguy dijo sentirse sorprendido por la decisión de los ministros de la Corte, dado que “no hay pronunciamiento de inconstitucionalidad previa a la aprobación de la ley”. En este sentido, señaló que “a lo largo de los años la Suprema Corte cambia de composición y hay muchos casos donde la Corte tenía una opinión relativa a cierto tema, que luego es modificada porque cambian sus integrantes”. Indicó que el ejemplo más claro es el de la ley de Caducidad, que en un primer momento fue considerada constitucional y luego la Corte cambió su posición.

Durante el gobierno de José Mujica fueron varias las leyes aprobadas que luego fueron consideradas inconstitucionales por la SCJ. Además de la ley interpretativa de la Caducidad, en el paquete también se encuentran, entre otras, el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales y la ley de Pluna que creó el fideicomiso. También consideró inconstitucional un artículo de la ley de Colonización por considerar que vulneraba los principios de igualdad y seguridad jurídica.

Más allá de esto, Otheguy manifestó que “sería muy grave que el Parlamento cite a la SCJ y que esta no comparezca”. Afirmó que hasta ahora no existe antecedente de ningún tipo y añadió que de concretarse, “sería una muy mala señal para el funcionamiento institucional y la vida democrática del país”.

Lea también: Suprema Corte de Justicia dio luz verde al decreto que regula aplicaciones de transporte

Por su parte, la senadora oficialista, Daniela Payssé, se negó a creer que los ministros de la SCJ, de ser convocados, se nieguen a concurrir al Parlamento. Manifestó que meses atrás la máxima corporación judicial envió una nota a la comisión de Constitución del Senado, transmitiendo que sus ministros no concurrirían más para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de las leyes, pero eso no los inhibió de que comparecieran ante el Parlamento por otros asuntos.

Al respecto, puso como ejemplo la discusión sobre el nuevo Código de Proceso Penal, que se llevó a cabo tiempo después del envío de dicha nota. En aquella ocasión, explicó, la SCJ fue citada y sus ministros concurrieron a dar su opinión. También mencionó una convocatoria que les realizó la Bancada Bicameral Femenina para consultarlos sobre la ley de género, instancia ante la cual los ministros también se hicieron presentes.

En tanto, el diputado del Frente Amplio, Roberto Chiazzaro expresó que los ministros de la SCJ tienen que partir de la idea de que en Uruguay existe la división de poderes y, por lo tanto, “los legisladores tienen el derecho de consultar a la Suprema Corte, pero después pueden haber opiniones divergentes”. A su vez, señaló que los legisladores también tienen sus propios asesores, que pueden tener pareceres diferentes a la de los ministros de la Corte.

En este sentido, el diputado manifestó que la decisión de los ministros de la SCJ parece “un poco prematura”. “Los parlamentarios de cualquier partido actúan con mucha responsabilidad y no es que aprobemos leyes inconstitucionales cada cinco minutos”, afirmó. Al respecto, comentó que el porcentaje de leyes son consideradas inconstitucionales es “bajísimo” en relación a la cantidad de leyes que se aprueban.