Aerolíneas Gol y Avianca volverán a operar en Uruguay; Iberia aumentará sus frecuencias

Las aerolíneas Gol y Avianca retomarán sus frecuencias con Uruguay en noviembre y diciembre respectivamente mientras que Iberia, que ya se encuentra operativa en el país, aumentará sus frecuencias semanales a partir de setiembre.

El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dijo a El Observador que estas son “muy buenas noticias para la conectividad aérea del país y que son consecuencias de la reapertura progresiva de fronteras anunciada el pasado lunes por el presidente Luis Lacalle Pou”.

El gobierno autorizará el ingreso al país, a partir del 1° de setiembre, a todos los ciudadanos extranjeros con propiedades acreditadas mediante una declaración jurada. Se les exigirá traer inmunización completa desde sus lugares de origen y al entrar deberán presentar una prueba PCR con resultado negativo. La habilitación será extensiva a cónyuges, concubinos e hijos.

La segunda etapa de reapertura de fronteras se dará el 1º de noviembre, cuando quedará habilitado el ingreso de cualquier ciudadano extranjero, que deberá cumplir con las mismas condiciones sanitarias. En este momento, los operadores turísticos tienen en la mira la primera etapa de reapertura y se preparan para comenzar a recibir a los propietarios extranjeros.

Aerolíneas confirmaron en las últimas horas la re conexión y el aumento de sus frecuencias con Uruguay. @Iberia comenzará a volar cinco veces por semana a partir del 1 de setiembre con sus conexión #Madrid - #Montevideo aumentando así su cantidad de frecuencias actuales pic.twitter.com/kXwCDJV2Gv — Uruguay Natural (@Uruguay_Natural) August 16, 2021

Avianca retomará sus vuelos el 2 de diciembre con tres frecuencias semanales, con un avión Airbus 319 con capacidad para 144 pasajeros y dos clases: económica y bussines, según informó Monzeglio y como había anticipado a El Observador Pablo Suárez, gerente comercial de Avianca para Argentina, Paraguay y Uruguay.

Antes de la pandemia, Avianca contaba con un vuelo diario entre Montevideo y Bogotá, desde donde los pasajeros conectaban con América y Europa.

En el caso de GOL, Monzeglio explicó que volverá a operar a partir del 3 de noviembre con cuatro frecuencias semanales hasta el 14 del mismo mes. Posteriormente, se pasará a una frecuencia diaria y la empresa pretende seguir incrementando las conexiones.

La aerolínea brasileña, que conecta al Aeropuerto Internacional de Carrasco con el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en San Pablo, comenzará con frecuencias los lunes, miércoles, viernes y sábados, según informa el sitio especializado Airflap. A partir del 15 de noviembre y hasta el 30 del mismo mes, los vuelos pasarán a ser semanales.

El horario de salida desde San Pablo a Montevideo será a las 09.10 llegando a las 11.50. El retorno desde Montevideo será a las 13.10 aterrizando a San Pablo a las 15.35, según informa Airflap.

Monzeglio sostuvo que el retorno de Gol “le abre la puerta a Uruguay hacia una cantidad de aerolíneas del mundo que vuelan a San Pablo” e informó que los vuelos de la compañía con destino a Uruguay “ya están teniendo alta demanda”.

Este lunes, un vuelo desde Montevideo a San Pablo en GOL para el sábado 6 de noviembre, según los datos del sitio oficial de la compañía, cuesta R$ 1.055 (US$ 201) en tarifa Light, R$ 1.168 (US$ 222) en tarifa Plus y R$ 4.434 (US$ 843) en tarifa Premium Economy.

La aerolínea Iberia, que ya estaba operando en el país, confirmó que comenzará a volar cinco veces por semana entre Madrid y Montevideo a partir del 1º de setiembre. Hasta el momento tiene tres frecuencias. Los vuelos serán con aviones Airbus A330-200, con capacidad para 288.

Un viaje en Iberia desde Montevideo con destino Madrid para el 4 de setiembre, según los datos del sitio web de la aerolínea, vale US$ 669 en tarifa Básica, US$ 721 en tarifa Óptima y US$ 809 en tarifa Confort.

El subsecretario de Turismo sostuvo que Uruguay “está liderando las reaperturas en la región” y que con las próximas reaperturas en Argentina y Brasil, se podrá hacer turismo de cruceros en el cono sur en el mes de noviembre.

“Lo que más recomiendo es que la gente se asesore debidamente con agentes de viaje profesionales. Hay muchas ofertas tentadoras pero lo fundamental para viajar a cualquier parte del mundo es ir bien informados y un agente de viajes profesional es quien está capacitado para hacerlo”, apuntó Monzeglio.