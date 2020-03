Afectados pero no parados, la industria local busca cómo seguir activa

Mientras a nivel país se vive en lo político y económico una tensión entre los costos que implica cuidar la salud, por un lado, y cuidar la economía por el otro, la industria uruguaya busca cómo adaptarse a las recomendaciones sanitarias para mantener sus motores encendidos y no detener su producción por completo.

Mientras el gobierno hace un esfuerzo por mantener estas dos prioridades en un tenso equilibrio, la producción industrial no solo implica el abastecimiento de los insumos necesarios para asegurar la seguridad alimentaria para toda la población, sino también la sanitaria. A su vez, hay insumos esenciales como los combustibles refinados que procesa Ancap que deben mantenerse a como de lugar.

Con motores no apagados, pero sí disminuidos en su potencial productivo, son varias las industrias en el país que han tomado mayores precauciones en lo sanitario, o han enviado trabajadores potencialmente más vulnerables al contagio a sus casas, pero siguen funcionando.

La Cámara industrial de Alimentos (Ciali) emitió un comunicado este martes en el que reafirmó “su compromiso de colaboración con las autoridades y la población en general, en el abastecimiento de alimentos y bebidas, frente a la emergencia sanitaria”.

Incluso, se transmitió “calma a los uruguayos porque se cuenta con capacidad de producción suficiente de alimentos y bebidas para proveer al país”.

“Es importante que no prime la ansiedad en la población para continuar con un normal abastecimiento. En consecuencia, las empresas de la industria de alimentos y bebidas apelamos a la responsabilidad de la sociedad a la hora de realizar sus compras y que acaten todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, para poder contener con éxito la propagación del virus”, se manifestó desde la gremial.

Uruguay cuenta con la ventaja comparativa de que produce alimentos para más de 30 millones de personas, casi diez veces más que su población total.

El presidente de la Ciali, Fernando Pache, dijo a El Observador que incluso desde la cámara se entiende que ante un potencial decreto de cuarentena obligatoria, rubros como el de alimentación, bebidas y salud (farmacias y laboratorios), así como los suministros de materias primas para estas industrias, deberían quedar protegidos en la producción para continuar con el abastecimiento.

Pache comentó que sí se está teniendo algunos problemas para recibir algunas materias primas que son utilizados para continuar la industrialización nacional y el proceso operativo, particularmente a causa en la mayoría de los casos por la cuarentena de Argentina.

“En general la industria nacional está trabajando con la gente necesaria, tomando las medidas de protección pertinentes para mantener la seguridad alimentaria y la física de las personas. Pero estamos a full, con toda la maquinaria prendida y no hay casos de socios de la gremial que estén en la necesidad de apagar los motores”, comentó Pache.

Frigoríficos redujeron actividad

El presidente de la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay, Daniel Belerati, señaló que la demanda desde China se viene recuperando durante marzo, aunque los precios aún no y también existen “algunos problemas logísticos” para volver a la normalidad. Según datos de Aduana, en lo que va de marzo Uruguay exportó a China carne fría y congelada por US$ 56 millones, mientras que enero lo hizo por US$ 50 millones y en febrero por US$ 44 millones.

Belerati también agregó que el destino que mayores problemas está presentando es en la actualidad la Unión Europea, donde se pagan mejores precios, pero en el presente es el epicentro del coronavirus, con cierres masivos de negocios gastronómicos.

En el caso de la operativa de los frigoríficos nacionales, Belerati expresó que después de negociaciones con los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, de Salud, de Ganadería y de Industria, se están buscando formas de seguir trabajando.

Los frigoríficos que exportan están teniendo inconvenientes para conseguir contenedores vacíos, debido a la cantidad que quedó en Asia sin ser descargados, por los que algunos pedidos no están pudiendo ser embarcados.

Sobre este punto, Beleratti puntualizó que se están tomando todas las medidas para evitar el contagio del Covid-19, “mandando al seguro por enfermedad a todas las personas de riesgo, con problemas pulmonares o cardiorespiratorios”.

Desde la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica) se planteó a industriales y gobierno suspender la actividad de forma total durante 10 días, pero la respuesta fue que no se podía parar.

Ante esto y aunque sí se envió a una importante cantidad de trabajadores que podían estar en una situación vulnerable a sus casas (con variables como por seguro por enfermedad o licencias), se trabaja por estas horas en un acuerdo común entre todas las partes para la confección de un protocolo para seguir trabajando con las prevenciones pertinentes. Por ahora, la operativa en varios frigoríficos continúa de forma normal, con algunos que no están faenando y otros que mantienen una actividad restringida.

El secretario general de la Foica, Luis Muñoz, señaló a El Observador en este sentido que el tema de la prevención y de la salud de los trabajadores es “algo que no se negocia y hay que cumplir a rajatabla lo acordado”.

“Hay una baja lógica en la producción porque hay menos gente y no se puede trabajar de forma normal. Esto está trayendo también un montón de incidencias, como que los trabajadores estamos cobrando menos, mientras al tener menos gente el esfuerzo es mayor. Hay un montón de cosas para discutir porque tenemos un nuevo escenarios”, consideró.

El mercado ganadero sí acusó el impacto de la pandemia con una faena que cayó por debajo de las 40 mil cabezas y hubo muy pocos negocios cerrados en la última semana. Con algunos frigoríficos que detuvieron la actividad y otros que permanecen activos pero con pocas compras. Las nuevas referencias de valores en las principales categorías, establecidas por la Asociación de Consignatarios Ganaderos (ACG), son US$ 3,19 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo, US$ 2,98 por kilo para la vaca y US$ 3,10 por kilo para la vaquillona.

Son todos precios con ajustes muy notorios, a la baja, respecto a la semana anterior, cuando esas referencias eran US$ 3,54/kg, US$ 3,23/kg y US$ 3,47/kg, respectivamente.

Dos pesadas que reducen producción

En el caso de Conaprole, por ejemplo, la empresa resolvió reducir sus líneas de producción, lo que tendrá como consecuencia adelanto de licencias o en el peor de los casos el envío de parte del personal al seguro de paro.

La medida adoptada por la cooperativa regirá en principio por los próximos 30 días, en los que se disminuirá también el personal administrativo al mínimo imprescindible para mantener el abastecimiento en todo el territorio nacional.

Por el lado de Ancap, la estatal implementa un protocolo sanitario que implicó la reducción de la concentración de su personal, pasando en una semana de 1.284 funcionarios trabajando a 577. Según informaron desde Fancap, la planta de La Tablada tiene cubiertos los puestos de trabajo necesarios y opera a un 70% principalmente por una baja en la demanda. Los funcionarios con afecciones que puedan estar en mayor riesgo fueron enviados a su casa.

Como muchas empresas nacionales, otros trabajan a través de reuniones virtuales, videollamadas y correo electrónico, mientras que las áreas de atención al público de forma directa no se han resentido. Las mismas son muy específicas explicaron desde la petrolera: despacho de combustible, proveedores y despacho de Pórtland).