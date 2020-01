Agro y ambiente

Por Luis Romero Álvarez, especial para El Observador

Hay un conflicto latente entre la producción agropecuaria y el medioambiente y es importante que podamos entender bien la situación y manejarla con inteligencia.

Mirando desde lo más general a lo más particular, hay personas que acusan al capitalismo de generar impactos ambientales tan graves y crecientes que llegan a poner en riesgo nuestra supervivencia como especie. Estas personas están siempre en contra del capitalismo, única herramienta que ha permitido a la humanidad salir de la miseria abyecta en que siempre vivió, ya sea por el ambiente, por la desigualdad, por la criminalidad o lo que sea. Proponen como solución a la creciente, y para ellos insostenible presión sobre los recursos naturales, parar de crecer y empezar a decrecer, como si eso alguien lo pudiera ordenar por decreto. Nunca le otorgan al capitalismo la posibilidad de usar su propia fuerza para resolver los problemas que nacen del bienvenido crecimiento, porque hay que recordar que no hay nada más polucionante que la miseria extrema (si no, recorran una villa miseria a ver qué tal esta la naturaleza allí).

Desde siempre el antídoto se hace con el propio veneno: si el crecimiento y el aumento del consumo vienen con impactos ambientales adversos, hay que usar al propio mercado para corregirlos: por ejemplo, si es negativa la emisión de CO2, pues bien poner precio a la tonelada de este gas, precio que deberá pagar quien emite y cobrar quien captura; de esta forma, se reducirían las emisiones en muchísimo mayor medida que con conferencias y declaraciones.

Ahora, mirando hacia el sector agro, este se encuentra bajo fuego ambiental por la emisión de metano por los vacunos. De nuevo aquí hay que hilar más fino. El metano dura 14 años y se desintegra mientras el CO2 dura 400 años en la atmósfera acumulándose en ese plazo; con este dato queda claro dónde hay que poner las prioridades y no es en las vacas. También al agro se le acusa de la pérdida de biodiversidad, sin que se haga gran cosa por parte de la sociedad para defenderla.

Recuerdo un estudio sobre el tema de hace algunas décadas que mostraba que en Uruguay hay unos pocos lugares de unos pocos miles de hectáreas donde se concentra la biodiversidad de todo el país; esos lugares deberían ser santuarios de flora y fauna, protegidos y cuidados con guardaparques, cámaras de detección nocturna, drones, etcétera. En vez de concentrar los recursos públicos donde se puede hacer la diferencia, vamos por el camino equivocado de declarar enormes regiones como “zonas protegidas” (a costa de los privados que ven recortados sus derechos sin contrapartida, lo que a algunos ideológicamente orientados les encanta) donde nadie cuida nada.

Personalmente tengo la anécdota de tratar de defender la fauna nativa (guazuvirá) en un campo contra cazadores furtivos acampados en un monte sin permiso. Se llamó a la Policía de la zona. ¿Respuesta? “Eso es para la Guardia Rural”. Se llamó a la Guardia Rural y se los esperó con caballos ensillados para entrar al monte. ¿Respuesta de los efectivos que llegaron? “No sabemos andar a caballo”.

También conozco el caso de un permiso para forestar solicitado a la Dinama (pregunta: ¿Por qué hay que pedir permiso para forestar suelos declarados de prioridad forestal?). El informe resultante mostró “parches” en la zona a plantar donde no se podía plantar árboles... ¡sorpresa! ¿Qué hay en esos “parches” que obliga a no colocar árboles allí? Investigamos a fondo: no había ningún registro escrito explicativo. Dimos con el técnico que había marcado los “parches” y preguntado por qué marcó esos sitios como no aptos para forestar la respuesta fue: “No recuerdo”.

Obviamente así no se defiende al medioambiente... así se entorpece a la producción, se ataca a la propiedad privada y se vulneran derechos marcados en la Constitución por la vía oblicua y bastante turbia de mal usar los temas ambientales y las agencias creadas para cuidarlos. Es hora de cambiar totalmente de rumbo para bien del medioambiente y de la producción.