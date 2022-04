Aguada-Goes abren la serie más apasionante de los playoffs de la Liga

Aguada y Goes abren en el Palacio Peñarol su serie playoff de cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

Goes se clasificó como primero de la fase regular pero no juega desde que el 1º de abril le ganara justamente a Aguada con un aplastante 97-69 por la última fecha de la fase regular.

Aguada, por su parte, tuvo que agotar la serie del play-in contra Nacional después de arrancar con ventaja deportiva y de ganar el primer encuentro de la serie. El martes ganó el quinto y definitivo punto.

Primer cuarto

Goes arrancó a todo tren con un parcial de 6 a 0 y llegó a tomar una ventaja máxima de 7 puntos a partir de una robusta defensa y de transiciones rápidas.

Sin embargo, Aguada logró acomodarse en el juego con el ingreso de Tyreek Duren, quien anotó 7 puntos y permitió que Leandro García Morales hiciera fluir el ataque con 3 asistencias.

El equipo de Nicolás Casalánguida llegó a pasar en el marcador (17-15) obligando a Guillermo Narvarte a un pedido de tiempo. De todas formas, el rojiverde se fue arriba 19 a 18.

Segundo cuarto

Aguada fue el que arrancó mejor el segundo parcial con un Federico Pereiras muy activo en ataque (3/4 en triples).

El rojiverde robusteció su postura defensiva con un gran trabajo del argentino Mata y fabricó espacios para encontrar buenos tiros en ataque.

Goes no encontró su línea de juego, tuvo a su batallador Colmenares nublado en ataque y no encontró conducción en los hermanos Martín y Joaquín Osimani. Además, el argentino Franco Giorgetti se quedó 8 minutos en el banco por cargarse con 3 faltas.

Aguada se fue 11 puntos arriba. Duren y Pereiras trajeron 11 puntos cada uno desde el banco cada uno, el esloveno Martin Krampelj aportó 45 rebotes y 4 tantos mientras que García Morales, que estuvo minutos acusando dolor en el hombro derecho en el banco, se fue al descanso largo con 7 unidades y 4 asistencias.

Tercer cuarto

Goes recuperó sensaciones en el tercer cuarto cuando se enchufó Joaquín Osimani al aportar un triple y comenzar a repartir un buen número de asistencias llegando hasta seis en el rubro.

Pero García Morales sacó a relucir su casta de crack al anotar ocho tantos en el cuarto.

Pereiras se consolidó en ese parcial como el mejor jugador del encuentro y lo cerró con un triple estupendo que dejó el clásico en 66-55 para entrar al último cuarto.

El partido

Primer cuarto: Aguada 19-18

Segundo cuarto: Aguada 43-32

Tercer cuarto: Aguada 66-55

Final: