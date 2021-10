Air France y KLM mejoran conectividad de Montevideo con París y Ámsterdam desde noviembre

Las compañías aéreas Air France y KLM retomarán la conectividad con Uruguay a partir de noviembre con vuelos todos los días de la semana desde París y Ámsterdam. "Con el regreso de los vuelos de la aerolínea Gol a Montevideo, Air France y KLM ofrecerán nuevamente conexiones desde Montevideo hacia todo el mundo, a través de sus hubs de París-Charles de Gaulle y Ámsterdam-Schiphol", informó la empresa en un comunicado recogido por El País.

Los vuelos desde Montevideo hacia París y Ámsterdam son ofrecidos por Air France y KLM vía Brasil, con conexión a más de 250 países gracias a la cooperación con la compañía Gol, su socio regional.

El País informó que las salidas de la compañía de bandera francesa desde Montevideo hacía París serán al mediodía y en la tarde, con llegadas a Montevideo en la mañana y al mediodía. En el caso de la aerolínea de bandera holandesa, las salidas hacia Ámsterdam serán en la mañana y la noche, con retorno a Montevideo en la mañana.

“Estamos felices de volver a ofrecer a nuestros clientes uruguayos soluciones de viaje a Europa y a todo el mundo, con el servicio de última generación de Air France y KLM. Debido a las restricciones de viaje adoptadas en todo el mundo por la pandemia, las aerolíneas nos vimos obligadas a adaptar nuestros programas de vuelos. Hoy, es un inmenso placer para nosotros volver a Uruguay, junto a nuestro socio regional Gol”, expresó la Directora General de Air France-KLM para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Pía Lackman.

Condiciones de ingreso a Francia y Países Bajos

Francia acepta a personas vacunadas si tienen las dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y Johnson & Johnson. Se deberá presentar la constancia de vacunación. De todas formas, los menores no vacunados deben someterse a realizarse un test PCR o un test de antígenos.

En el caso de las vacunas con dos dosis deben haber transcurrido siete días desde la segunda inyección, mientras que con la vacuna de una sola dosis (Johnson & Johnson) deben pasar cuatro semanas. Para aquellas personas que se enfermaron con el virus solo es necesaria una dosis y que haya pasado una semana desde la vacunación.

Avión de Air France

También se deberá presentar una declaración jurada, en la que se declare no presentar síntomas de covid-19, así como no tener conocimiento de haber estado en contacto con un caso confirmado de covid-19 durante los 14 días previos al viaje. De todas formas, sin importar su lugar de salida, si la persona presenta síntomas al llegar a Francia, se le instará a realizar cuarentena o a permanecer aislado.

Francia no cierra sus fronteras a los no vacunados. Teniendo en cuenta que Uruguay pertenece a la lista verde en la clasificación de Francia, los mayores de 12 años deben presentar un test PCR o de antígenos con resultado negativo realizado menos de 72 horas antes de la salida para poder entrar al territorito francés. Si ha contraído la enfermedad, en lugar de un resultado de test negativo, tiene la posibilidad de presentar un certificado de recuperación expedido entre seis meses y once días antes del viaje.

Según el comunicado de las aerolíneas, los Países Bajos también consideran a Uruguay como "seguro" por lo que rigen las mismas condiciones que en el caso de Francia. Los pasajeros completamente inmunizados con alguna de las vacunas reconocidas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) (Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson & Johnson) o por la Organización Mundial de la Salud (OMS), dentro de las cuales se encuentra Sinovac, no necesitan presentar prueba de covid-19.