¿Qué se pide a los uruguayos para entrar a los países más visitados de Europa?

Para viajar, además de llevar el pasaporte y las exigencias migratorias correspondientes a cada país, en esta etapa pospandemia es necesario llevar el certificado de vacunación e hisopados con resultados negativos. Pero cada país tiene sus particulares exigencias. El Observador recorre los requisitos de ingreso de Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania, los cinco países más visitados de Europa según la aseguradora de viajes Schengen AXA.

Reino Unido

Ha clasificado a los países del mundo en tres colores (verde, ámbar y rojo) para determinar qué trámites deben hacer sus ciudadanos. Hasta hoy Uruguay está en zona roja y sus habitantes no pueden entrar. Pero a partir del 4 de octubre el Reino Unido cambiará el criterio y se aplicará un solo color-el rojo- y otra lista que será más flexible para el ingreso.

Aún no se sabe en qué rango estará Uruguay. Si queda en la lista más flexible, aquellos que estén vacunados con los inmunizadores que acepta el Reino Unido (Oxford / AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Moderna o Janssen) se podrá entrar con un hisopado antes de la llegada al territorio o dos días después del ingreso.

Francia

“Existen restricciones de acceso a dicho territorio según el país de procedencia de los viajeros”, señala la embajada francesa. De todos modos, el país desde dónde se sale no es el único factor a tener en cuenta, puesto que la vacunación también incide para ese gobierno.

Francia acepta a personas vacunadas si tienen las dosis de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y Johnson & Johnson. Se deberá presentar la constancia de vacunación.De todas formas, los menores no vacunados deben someterse a realizarse un test PCR o un test de antígenos.

En el caso de las vacunas con dos dosis deben haber transcurrido siete días desde la segunda inyección, mientras que con la vacuna de una sola dosis (Johnson & Johnson) deben pasar cuatro semanas. Para aquellas personas que se enfermaron con el virus solo es necesaria una dosis y que haya pasado una semana desde la vacunación.

También se deberá presentar una declaración jurada, en la que se declare no presentar síntomas de covid-19, así como no tener conocimiento de haber estado en contacto con un caso confirmado de covid durante los 14 días previos al viaje.

De todas formas, sin importar su lugar de salida, si la persona presenta síntomas al llegar a Francia, se “le instará a realizar cuarentena o a permanecer aislado”, explica el documento.

Ahora bien, ¿qué pasa si no se está vacunado? Francia no le cierra las fronteras a los no vacunados. Teniendo en cuenta que Uruguay pertenece a la lista verde en la clasificación de Francia, los mayores de 12 años deben presentar un test PCR o de antígenos con resultado negativo realizado menos de 72 horas antes de la salida para poder entrar al territorito francés.

Si ha contraído la enfermedad, en lugar de un resultado de test negativo, tiene la posibilidad de presentar un certificado de recuperación expedido entre seis meses y once días antes del viaje.

España

Para el gobierno español Uruguay no pertenece a la categoría de “país de riesgo”. Podrán ingresar a España completando el formulario Spain Travel Health, disponible en https://www.spth.gob.es/.

Para entrar a España saliendo desde Uruguay no será necesaria la presentación de ningún certificado sanitario.

Italia

En el caso de Italia, Uruguay conforma la “lista E” y por lo tanto no se admiten uruguayos por motivos turísticos si viajan directo desde el país. La entrada a Italia solo está permitida por razones específicas de trabajo, salud, estudio, “urgencia absoluta” y regreso a hogar o residencia. También si se comprueba que se tiene una relación emocional estable (incluso si no conviven) con ciudadanos italianos.

A raíz de esto, si un residente en Uruguay tiene que viajar a Italia por cuestiones de trabajo, por ejemplo, deberá —sin importar si está vacunado o no: someterse a un hisopado en las 72 horas previas a la entrada, cuyo resultado tiene que ser negativo y deberá completar el formulario de localización de pasajeros.

A su vez, tendrá que comunicar su entrada al Departamento de Prevención de la autoridad sanitaria local competente.

Debe llegar al destino final en Italia en un vehículo privado y someterse a cuarentena y vigilancia de salud durante diez días. Pasados esos días tiene que someterse a otro PCR. Estas disposiciones permanecerán en vigencia hasta el 25 de octubre.

De todos modos, la entrada de un uruguayo a Italia cambia si los 14 días previos estuvo recorriendo otros países de Europa. En ese caso si es posible ingresar por razones turísticas y para esto debe contar con un “Green pass” (certificado verde digital) que es emitido por la autoridad sanitaria nacional de los países de la Unión Europea. También por Reino Unido, Israel, Japón, Estado Unidos y Canadá. Para contar con el Green Pass la persona debe haber cumplido el ciclo completo de vacunación anticovid –las vacunas autorizadas son Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Johnson–; haber sido covid-19 positivo y ser dado de alta; contar con un hisopado de resultado negativo 48 horas antes.

Alemania

A partir del domingo 12 de setiembre el gobierno alemán levantó todas las restricciones para residentes en Uruguay. Esto quiere decir que “se permite el ingreso de todas las personas residentes en Uruguay por todos los motivos”, informa un comunicado de la embajada alemana. Para ingresar al país se requiere un comprobante con resultado negativo, siempre y cuando la persona no esté vacunada contra el covid-19 o si cuenta con una vacuna no reconocida por las autoridades alemanas. En dicho territorio se reconocen las vacunas Pfizer/BioNTtech, Johnson & Johnson, Moderna y AstraZeneca.

Si se tiene alguna de esas vacunas no es necesario hisoparse. Si se trata de alguien que transcurrió la enfermedad debe mostrar un comprobante de recuperación, que consiste en un certificado de haber cursado la enfermedad y de una dosis de vacuna recibida.

El regreso a Uruguay

Para ingresar a Uruguay, hay que hisoparse 72 horas antes del ingreso, y siete días después de ese último hisopado realizado en el extranjero. Si se está vacunado no es obligatorio realizar cuarentena.

Estados Unidos

A partir de noviembre, el país exigirá una prueba de vacunación contra el coronavirus a todos los extranjeros, además de un test negativo de covid-19 realizado dentro de los tres días previos al vuelo. El gobierno federal aprobó las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson pero también quienes fueron inmunizados con las inyecciones de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre las que está la del laboratorio Sinovac.