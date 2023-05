Al 78% de las empresas uruguaya les preocupa la ciberseguridad: ¿cuántas toman recaudos?

A un 78% de las empresas con presencia en internet les preocupan los incidentes de ciberseguridad que puedan sufrir, pero al 63% no les interesa realizar una evaluación de cómo están preparados para evitar posibles ciberataques.

Así lo indica una encuesta a la que accedió Cromo realizada por el Grupo Radar en conjunto con la empresa de seguridad informática Datasec, que detalló que "el desconocimiento que hay del tema, ya sea consciente o inconsciente, es en verdad alarmante".

"El hecho de que en estas latitudes la ley todavía no obligue a las organizaciones privadas a hacer públicos los ciberataques que puedan sufrir, no significa que no ocurran", detalló la compañía, que criticó que "la visión que tienen del tema las organizaciones locales está totalmente desconectada de la realidad, o al menos, no parece estar en los mejores términos con ella".

Los ciberdelitos han crecido en el mundo y Uruguay no estuvo exento de ese fenómeno. El caso más reciente de estafa se produjo en el Banco República (BROU), que enfrenta varios juicios por un ataque a decenas de cuentas bancarias el año pasado. El banco informó que desde 2020 no pudo recuperar US$ 2,8 millones perdidos en transacciones fraudulentas.

En el país hay un proyecto de ley sobre tipificación de ciberdelitos que se encuentra en el Parlamento desde 2021 pendiente de aprobación.

Las empresas con presencia en internet

Radar encuestó a 609 empresas, 307 del área metropolitana y 302 del interior, y dividió sectores de la encuesta a empresas con presencia en internet y empresas "medianas y grandes".

En el primer rubro, a más de tres de cada cuatro empresas les preocupan "muchísimo" o "bastante" los "incidentes en seguridad de información". Además, un 75% tomó medidas de forma completa o parcial para atender esta problemática.

La mayoría de las compañías tienen un antivirus (81%), así como también filtran el "correo basura" (59%), respaldan su información en un sitio externo (53%) y concientizan a sus empleados sobre la ciberseguridad (47%).

Por otra parte, menos de una de cada cinco empresas tiene "políticas de seguridad" al respecto y solo el 28% cuenta con un responsable en la materia. En lo que respecta a los responsables de la ciberseguridad, en el 32% de los casos encuestados el "dueño o socio" de cada lugar se encarga de esa labor, en el 28% lo realiza una empresa "externa" y hay otro 9% en el que hay un "jefe de seguridad" informática.

En el último año, el 7% de los empleos consultados sufrió un ataque de Phishing, un 4% fueron hackeados y 3% reportaron una "caída del sistema". En 2021 este último problema fue el más recurrente (6%), al igual que en 2020 (24%), año en el que otros delitos como la "pérdida de información" (12%) y nuevamente el phishing (17%) tuvieron números mayores que los años posteriores.

Más de cuatro de cada cinco empresas no conoce a "ninguna empresa" que haya sufrido un ciberataque "grave" en el último año, agrega el reporte.

Consultadas sobre si su compañía "ha realizado algún tipo de evaluación del estado de su Ciberseguridad", el 63% respondió que "no, y no lo consideran necesario", a lo que se suma un 14% que tampoco lo ha hecho pero "les interesaría". Solo una de cada 10 evalúa su defensa a los ciberataques "regularmente", mientras que otro 6% lo hace de forma esporádica.

La ciberseguridad de las medianas y grandes empresas uruguayas

De las 609 empresas encuestadas, 253 eran "grandes y medianas". Dentro de este universo, el 79% no cuenta con "seguro contra incidentes" de seguridad informática, lejos del 14% que sí lo tiene.

El 83% de estas empresas cree que sus clientes no le "exigen niveles de ciberseguridad importantes", mientras que otro 13% sí cree que se le pide un mayor nivel.

Sin embargo, más de la mitad de estos servicios (52%) guarda datos personales de sus usuarios.