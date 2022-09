Al ritmo de Los Fatales y Luis Fonsi, estudiantes difunden cancionero para sus protestas

El Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) publicó en su cuenta de Instagram una lista de canciones que entonan en las movilizaciones que hacen en protesta por más recursos para la educación y en contra de la reforma educativa que impulsa el Codicen.

Los cánticos toman la melodía de canciones populares de Los Fatales, Juanes, Luis Fonsi, Celia Cruz, Los Atenticos Decadentes, Fito Páez, Damas Gratis, Los Negroni o L-Gante y reemplazan su letra.

Una de las rimas más polémicas menciona al presidente del Codicen, Robert Silva, como "robo" Silva y se adjudican la pintada del muro de la casa del jerarca al ritmo de la canción "Bicho bicho" de Los Fatales.

"Llegó robo Silva al Codicen

y quiere meter una reforma

Que la educación sea pa' ricos

Que entren los milicos

y Que los pibes no coman

Pintamos los muros una y otra vez

Y ahora en tu casa control C y control V

Y vamo a ver qué vas a hacer

Cuando te ocupemos otra vez el Codicen

Me quisiste mandar los milicos

Y te diste cuenta que no achico

Vamos a luchar

Si la reforma no se baja, en la calle vamo' a estar

El pueblo se organiza y como antes huelga general".

Otro cántico acusa al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de vender el país "a los yankis" y le dicen "hijo de yuta" como ocurrió semanas atrás en una manifestación.

"A vos te puso el fondo, Cuquito, botón (x2)

Te vendés a los yankis, entregás el país

Sos un hijo de yuta, te tenés que ir".

Al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveria, también le dedican canciones. Lo acusan de no saber "nada de educación".

"Da Silveira, botón (x2)

Vos sí que estás pintado

no sabés nada de educación".

Al ritmo del estribillo de "Despacito" de Luis Fonsi, los estudiantes cantan:

"No me olvido,

de ese presupuesto

que fue prometido.

El pueblo en la calle

sigue estando unido.

Quiero que la escuela

no sea pa' ricos".

Otro reclamo al gobierno expresa bajo el ritmo de Los Fatales en "Comadre compadre":

"Contra el gobierno oligarca,

amigo de las patronales.

Pasan los años y el 6+1

nunca está en las prioridades.

Vamos todos por un presupuesto digno

a las calles a luchar.

Que la cris no la pague el pueblo,

que la pague el capital".

También difundieron rimas que recuerdan al Che Guevara y al socialismo:

"No nos han derrotado

los golpes, los desaparecidos

Hoy seguimos luchando

con la fuerza de los oprimidos

Como dijo Guevara

donde sea, en cualquier continente

vamos dando batalla

por un mundo que sea diferente

Sin miseria, pobreza, ni explotación, oh

Sin saqueos, sin ultraje, ni opresión, oh

Que se escuche en nuestra América este grito

Poder para el pueblo, antiimperialismo

Patria sin fronteras, por el socialismo".

"Encontré la solución

al problema del presupuesto

Le sacamo a los milicos

se lo damo' a las maestras

Y si nos pinta el 6

nos vamos pal' Palacio

La educación del pueblo

no se vende un carajo".