Alejandro Fantino: "Artigas no es uruguayo, es nuestro"

Fue cuestión de segundos. Podría haber pasado desapercibido. Pero no. Alejandro Fantino dijo que José Gervasio Artigas no es uruguayo y bastó con que alguien de este país lo escuchara para que no pasara como un comentario más del montón. Ni Carlos Gardel ni el dulce de leche, el periodista argentino abrió la disputa sobre de dónde es el prócer al que Uruguay homenajea cada 19 de junio.

En diálogo con el escritor, político e historiador Pacho O´Donell en su programa Fantino a la tarde, el comunicador hizo referencia al capítulo dos del libro Caudillos federales.

En la página 45, "empezás a hablar de Artigas, que para muchos es uruguayo, pero no es uruguayo. Es nuestro", le dice Fantino al historiador. Enseguida, le hizo otra pregunta, por lo que no hubo una respuesta por parte de O´Donell.

Por supuesto que las repercusiones en redes no tardaron en llegar. Una usuaria de Twitter consultó al actor y profesor de historia Diego Delgrossi: "Buen día, pregunto al Profesor: ayer mirando Fantino a la Tarde (América TV), en entrevista con Pacho O'Donell, el periodista afirma que Artigas no es uruguayo, dijo "es nuestro" (...) Quedé sorprendida y, admito, enojada".

@DDelgrossi Buen día, pregunto al Profesor: ayer mirando Fantino a la Tarde (América TV), en entrevista con Pacho O'Donell, el periodista afirma que Artigas no es uruguayo, dijo "es nuestro". Fue hacia el final del programa, 1:56':30" más o menos. Quedé sorprendida y, admito, — Margo Lavadi (@MargoLavadi) June 16, 2020

"Lo admiro mucho a Pacho. Artigas era español de nacimiento, Oriental por definición y Ligafederalista por nuestra 1a. Independencia. Lo demás son consideraciones más filosóficas que históricas", contestó Delgrossi.

Además de abordar el estudio de Artigas en el capítulo al que Fantino hizo mención, O´ Donell tiene un libro homónimo escrito sobre él. En la contratapa de Artigas (Aguilar), publicado en 2013, se anuncia: "Aunque la historiografía liberal insiste en recordar a José Gervasio de Artigas como el artífice de la independencia de la República Oriental del Uruguay, lo cierto es que, en realidad, el caudillo fue el representante más vigoroso de un proyecto de organización fede­ral, popular y latinoamericanista para las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en tiempos de Mayo incluían los actuales territorios de la Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay. Su inflexible convicción lo en­frentó con el elitista y extranjerizante unitarismo porteño que abogaba por la hegemonía del puerto sobre las provincias. Férreo defensor del su­fragio universal cuando ninguna sociedad del planeta practicaba el voto popular, llevó a cabo la primera reforma agraria de toda Latinoamérica".

"La historia ha denominado 'revolución' a las jornadas de mayo de 1810, aunque no fueron en verdad una revolución porque les faltó el protago­nismo del pueblo. Este irrumpe en 1811, conmovido, turbulento, junto a José Gervasio de Artigas, el primer revolucionario del Plata. Obligado a combatir sin apoyo ni medios contra los colonialistas españoles y contra la invasión portuguesa desde el Brasil alentada por Gran Bretaña, debió defenderse, al mismo tiempo, de las tropas enviadas desde Buenos Aires y de las intrigas urdidas por triunviros y directores supremos, que no duda­ron en poner precio a su cabeza. Exiliado en Paraguay, el 'Protector de los Pueblos Libres' murió pobre, acallado su ideario por el centralismo triunfante, pero respetado por San Martín y los caudillos provinciales y recordado siempre por su pueblo. En este libro, Pacho O’Donnell nos devuelve la real dimensión histórica de Artigas y recupera la plena vigencia de su pensamiento, en tiempos en que la unidad latinoamericana es más que una esperanza. El doloro­so exilio del caudillo rioplatense parece, por fin, estar terminando", prosigue el adelanto del libro.

Según los estudios de historiadores locales, Artigas nació y se crió nació en un solar que se encuentra en la intersección de las calles Cerrito y Colón, en la Ciudad Vieja de Montevideo.