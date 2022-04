Alejandro Sánchez propone crear una "nueva empresa pública de biotecnología"

El senador frenteamplista y referente del MPP, Alejandro Sánchez, planteó la necesidad de "construir una nueva empresa pública de biotecnología". "El batllismo puso al Estado uruguayo en la frontera tecnológica de la petroquímica. Un nuevo proyecto frenteamplista tiene que poner al Estado en la frontera tecnológica de la biotecnología", dijo en entrevista con El Observador.

"El Uruguay es un país agroexportador y va a seguir siéndolo. Hoy una semilla es un dispositivo tecnológico", sostuvo el legislador. "El Estado se tiene que preocupar para que la enorme cantidad de productores uruguayos tenga la mejor genética animal posible, y podamos ser exportadores de genética y no solo de carne. Que haya el mejor acceso a las transformaciones productivas del sector vegetal y exportemos más inteligencia agropecuaria que productos agropecuarios", sugirió.

Consultado respecto sobre si esa iniciativa no correspondería al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Sánchez contestó: "Por supuesto que es el INIA y es el Clemente Estable. Pero capaz lo que hay que hacer es juntar alguna de esas instituciones, ver cómo se coordinan para ser mucho más potentes", desarrolló.

"El Frente Amplio no va a volver a gobernar para hacer más de lo mismo", aseguró Sánchez. "Eso implica aprender de todo lo que hicimos, somos una generación que se formó en la oposición y que aprendió a ser gobierno, y el haberlo sido nos dio muchísimas lecciones. Ahora volvimos al llano y estamos reconstruyendo una fuerza política distinta", planteó el dirigente del MPP.

"Para mí Yamandú Orsi expresa la posibilidad de construir un liderazgo distinto que implica no solo el diálogo y el escuchar, sino también el desafío de tomar decisiones y poner ideas innovadoras en juego pensando en un país de futuro. ¿O el Uruguay va a seguir discutiendo sobre si empresas públicas sí o empresas públicas no? Están los herreristas que no las quieren y las han tratado de vender, y está el resto que sí las quiere. ¿La discusión es empresas públicas sí o no, o es qué empresas públicas precisamos?", apuntó.

La idea de una nueva empresa pública es una premisa que en la que hace años machaca el senador del MPP, que proyecta para 2024 una candidatura q la Presidencia del actual intendente canario, integrante de su mismo sector.