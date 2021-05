Alfie: en las crisis “a veces más vale tomar una medicina un poco más amarga”

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, dio una extensa entrevista al semanario Voces, en la que reivindicó la respuesta del gobierno a la crisis sanitaria y económica, remarcó que las políticas aplicadas apuntan al “corto, mediano y largo plazo”, y comparó ese enfoque con el aplicado durante la crisis de 2002.

"El ciclo de crecimiento de Uruguay después de lo que pasó en 2002 fue por la conducta que se asumió. Lo reconoció (Danilo) Astori y todo el mundo. Si hubiéramos hecho cosas que se podrían haber hecho, podríamos estar hoy como están otros países. A veces más vale tomar una medicina un poco más amarga. Las cosas se van a solucionar”, argumentó Alfie, al ser consultado sobre si el gobierno no podía desplegar más recursos e incluso gravar al sector privado.

El jerarca dijo que sin ser una justificación, la pobreza “aumentó en todo el mundo” y que los 2,8 puntos porcentuales de crecimiento en Uruguay “es mucho”, pero también se debió a que "había mucha gente cerca de la línea de la pobreza”.

“Si no eran pobres, era por estadística. Por eso el presidente dijo que no le iba a coartar la posibilidad de ganarse el peso al que trae la leña, porque no se lo va a poder sustituir. Y es lo que pasó en el mundo: no se lo pudo sustituir. Y en otros lugares hicieron macanas fenomenales como dar cheques para todo el mundo. Nosotros, además, tenemos una situación fiscal heredada. No quiero hablar de las herencias, pero la situación es muy compleja con un déficit muy alto”, señaló.

Alfie dijo que la emergencia social obliga a “tener asistencialismo de corto plazo”, pero también a apuntar a políticas más sustentables como la creación de nuevos puestos de trabajo.

"La gente que cae, cae por un mero número estadístico. Si cuando llegamos aparece la pandemia y casi 800 mil personas para atender, y usted miraba y decía que había 260 mil pobres o algo por el estilo, pongámosle 300 mil, usted tiene un problema. Los 300 mil eran reales en el número, porque usted les pasa una línea monetaria. Pero tenían otros problemas. La pregunta es si hoy la situación es muy diferente a la anterior. Nadie puede dudar que es peor. No creo que sea tan diferente, pero nadie puede dudar que es peor. Y ese es el desvelo del gobierno”, comentó el director de OPP.

Contrario a las críticas que recibió el equipo económico desde fuera y dentro de la coalición, Alfie dijo que “se tomaron medidas totalmente heterodoxas”, y puso como ejemplo la reciente aprobación de un plan de oportunidad laboral zafral para 15 mil uruguayos en todo el país. “Si alguien habla de ortodoxia en esto, está totalmente equivocado. Se tomaron medidas muy heterodoxas”, remarcó.

“No lo llamaría Keynes. Lo llamo cierto realismo. En el fondo, en vez de asistirlos por lo menos hay una contraprestación y la gente se siente útil”, dijo respecto a los puestos zafrales.