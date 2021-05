Alfie no estaba invitado a Polémica en el bar pero se enojó y llamó para salir al aire

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, llamó este domingo al programa Polémica en el Bar, de Canal 10, donde se mostró molesto y se refirió a su renuncia a la exoneración tributaria que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le había otorgado a su empresa el 11 de febrero pasado. "(Fue) una respuesta política a una acción política", dijo.

Alfie, que había solicitado el beneficio en 2019, recibió a través de una resolución firmada por la ministra Azucena Arbeleche una serie de beneficios impositivos en el marco de la ley de Promoción de Inversiones. Pero luego, tras acordar con el presidente Luis Lacalle Pou y recibir cuestionamientos por parte del Frente Amplio, decidió renunciar a la resolución "de común acuerdo". A diferencia de lo que remarcan desde la oposición, aún entiende que no hubo conflicto de interés alguno. "Duermo tranquilo hoy y mañana”, aseguró durante la emisión.

Este domingo, si bien no estaba como invitado en la mesa, el jerarca decidió llamar para aclarar la situación cuando los panelistas estaban hablando de su caso. Además, le respondió al dirigente frenteamplista Álvaro García, quien había dicho que las vacunas contra el coronavirus le habían costado al gobierno US$ 400 millones. "No sé de dónde salieron esos US$ 420 (millones) que mencionó García. Le debe haber sumado lo de Pluna", le dijo y aclaró que el costo, en realidad, era de US$ 120 millones. En tanto el periodista Nicolás Lussich aportó que los US$ 400 millones correspondían a gastos en salud.

Alfie volvió a considerar que actuó bajo la ley y, en línea con lo expresado hace unos días a Radio Sarandí, explicó que la interpelación que le espera a la ministra Azucena Arbeleche para responder sobre el beneficio tributario lo tiene "totalmente tranquilo".

La instancia se desarrollará en unos días en el Parlamento, luego de que el diputado Gonzalo Civila promoviera la acción en marzo y el Partido Socialista exigiera la "inmediata renuncia" de ambos jerarcas.

El pasado miércoles, el pedido obtuvo 40 votos en 80 en la Cámara de Diputados y la interpelación planteada por el Frente Amplio finalmente fue aprobada. Arbeleche será interrogada por las exoneraciones tributarias concedidas al emprendimiento particular de Alfie y la decisión del MEF de declarar confidencial el expediente.