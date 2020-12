Alquileres por un año con opción a compra, uno de los señuelos para captar argentinos

De cada lado del Río de la Plata, desarrolladores inmobiliarios uruguayos y argentinos buscan distintas alternativas y estrategias para mantener activos sus negocios pese a los efectos de la pandemia. Una de ellas es ofrecer la opción de alquilar apartamentos por un año para que le tomen el gustito al país y luego atar la venta.

Los agentes aseguran que los inversionistas están buscando formas de proteger su capital y que si bien hay un repliegue, también hay gente que quieren desembolsar en mercados estables como el uruguayo.

Lo cierto es que el sector inmobiliario -en lo que se refiere a edificios de viviendas, no tanto los de oficinas- se está moviendo con los incentivos fiscales que decretó el Poder Ejecutivo de Lacalle Pou en los últimos meses y también porque Uruguay se presenta como un “remanso” frente a la ajetreada economía argentina.

En un contexto atípico este año, en el mercado local surgieron propuestas arquitectónicas novedosas y prácticas, que siguen tendencias mundiales, como el housing -una modalidad de alquiler para empresas en edificios-, o los nuevos edificios que se están levantando, los cuales integran espacios público-privados, diseñados para la participación de la vecindad en sus servicios.

Lo cierto es que el movimiento en Montevideo y Punta del Este es una realidad para algunas empresas del sector, que afirman tener buenas ventas, mientras que para otras, las concreciones de negocios son aún una promesa, pero están sobre la mesa. Más allá de la diversidad de las situaciones, los desarrolladores y arquitectos pusieron foco en las oportunidades en el último Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias Uruguay, que se llevó a cabo en forma virtual esta semana.

Los negocios que mueven la aguja

Fabián Kopel, presidente de Kopel-Sánchez (Ventura), afirmó que están trabajando fuertemente en el área de la vivienda promovida, e ingresando en otros proyectos bajo la ley de grandes proyectos inmobiliarios, sobre todo en Parque Rodó.

Comentó que en el mercado hay también nuevas iniciativas con incentivos fiscales, que funcionan bien en zonas como Pocitos y Punta Carretas. Ventura tendrá la primera torre exonerada de impuestos en Carrasco, bajo la ley de vivienda promovida, pero con características de confort. “Es una novedad que haya una torre exonerada de impuestos en esa zona”, destacó.

A su entender, los proyectos de viviendas promovidas no tienen marcha atrás, y el último cambio legal hará que los promotores miren más a los proyectos más chicos y no tanto a los grandes como hasta ahora.

La empresa también cuenta con proyectos inmobiliarios de diseños arquitectónicos de vanguardia. Como ejemplo mencionó a Ventura Soho de Montevideo, una construcción de los años 30 que está siendo adaptada a las necesidades de hoy: habrá integración del espacio público en las instalaciones, el hall pasará a ser un lugar de uso para la gente, en el segundo piso habrá un restaurante itinerante para uso de los residentes y de la vecindad, incluirán un cowork para la comunidad, lo que bajará las expensas del edificio. “Será una arquitectura mix, esa es la forma en la que gente quiere vivir el futuro”, explicó Koper.

Ese tipo de propuestas edilicias las están ofreciendo en Carrasco. “No son construcciones de alta gama, pero sí de gran comodidad, cuestan 30% por encima de lo que se paga en el Centro. Son demandas por los argentinos y por ejemplo por quienes trabajan en Zonamerica”, comentó.

Sobre las ventas, Kopler sinceró que aún no han cubierto las expectativas, dado que muchos argentinos esperar poder venir a Uruguay para invertir.

Camilo dos Santos

Por su parte, Néstor Sztryk, director de Sztryk Real Estate Lab, está trabajando fuerte en Montevideo y con el sector medio y alto de Punta del Este. “A nosotros sí nos ha movido la aguja el interés de los argentinos que viven en Punta del Este. Allí hay gente de 60 años para arriba, con buena situación económica, que se están tomando un año sabático acá”.

Por medio de un decreto, el Ejecutivo redujo en julio el monto del patrimonio necesario que se debe tener en Uruguay para obtener la residencia fiscal: bajó desde US$ 1,7 millones a unos US$ 377 mil y se exige una permanencia en el país de menos 60 días al año. Al respecto, Sztryk señaló: “A Uruguay es fácil entrar, aunque no es fácil salir de Argentina”.

En Montevideo, Sztrik Real Estate Lab está ofreciendo un sistema de edificios al costo (al que están acostumbrados los argentinos), que está calando bien, afirmó el empresario.

La constructora Criba (Punta del Este) está experimentando un “cambio de paradigma corporativo”, porque la relación con clientes es diferente en esta coyuntura de pandemia y también al decidir buscar ser co-desarrollistas con empresarios del sector.

Marcelo Umpiérrez

A este agente, les quedan pocas unidades por colocar en Le Parc III, en Punta del Este. Han firmado un acuerdo con banco Itaú a 20 años, y equiparon los apartamentos de Art Tower para alquiler temporario, modalidad que ha crecido en su demanda.

“Mucha gente (por los argentinos) quiere alquilar por un año con opción de compra. Buscan probar cómo es vivir en Uruguay para luego dar el salto más definitivo”, explicó Martín Valdes, gerente comercial de Criba.

A su entender, el mercado está activo. Si bien Criba es constructora (no desarrolladora), aumentó las cotizaciones de obras en las últimas semanas. “Nos llamaron para cotizar obras en este año de pandemia más que en 2019”, destacó Valdes.

Lo disruptivo en diseños

Las tendencias mundiales en arquitectura llegaron a Uruguay. Las nuevas construcciones tienen diseños disruptivos, producto de las nuevas formas de vivir con mayor movilidad y tecnología, y que no solo surgen como consecuencia de la pandemia del covid-19. Por ejemplo, el housing (una modalidad de alojamiento para empresas) entró dentro de las medidas fiscales de beneficios impositivos que antes no estaban.

“Las nuevas ciudades que proyectemos deben estar preparadas para los cambios que vienen, y como no sabemos cuáles serán esos cambios, los diseños arquitectónicos tienen que ser flexibles”, afirmó el arquitecto Martín Gómez Platero, director del estudio Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo.

Hoy en día, las ciudades buscan mayor relación con el medio ambiente, existen espacios verdes dentro de las construcciones y edificios con espacios con usos y servicios abiertos a la comunidad, no solo para sus residentes. “Los centros comerciales ya no son cajas cerradas. Los proyectos cerrados en su lote no están en el radar de los buenos arquitectos, eso ya pasó. Los espacios público-privados en los diseños son claves”, resumió Gómez Platero.

A su entender, actualmente hay cierto auge de personas que quieren vivir lejos de las urbes, pero esa tendencia no será permanente. “Cuando la pandemia pase, o en dos o tres años, las ciudades van a seguir siendo las grandes protagonistas del urbanismo, la gente quiere vivir en comunidad y más en relación a la naturaleza, y eso lo ofrecerán las nuevas construcciones”, concluyó el arquitecto.