ALUR vendió avión US$ 133.000 más barato de lo que lo compró

El avión de ALUR que supo estar a la venta por Mercadolibre a principio de año fue vendido por US$ 252 mil, ya no por esa plataforma digital. La empresa estatal informó en un comunicado que la venta se realizó en un segundo llamado, ya que el primero “había resultado desierto”. La aeronave había sido adquirida por US$ 385 mil en 2012.



El avión fue comprado por la SRL Air Wolf y el pago se realizó al contado, indicó ALUR. Según el ente, “la aeronave se encuentra en condiciones de aeronavegabilidad con los certificados correspondientes al día”.



A su vez, informó que la compra se concretó luego de comprobarse que el precio ofertado estaba dentro de los valores del mercado y la venta del avión “elimina los costos fijos” que tenía. La resolución de la venta fue tomada por el Directorio de ALUR, luego de que fuera aprobado por el de ANCAP.

La aeronave fue comprada por el expresidente de ANCAP Raúl Sendic con el objetivo de trasladar a ejecutivos del ente, de otras empresas públicas y al entonces presidente José Mujica. Sin embargo, según un pedido de acceso a la información solicitado por El Observador, el exmandatario nunca lo utilizó.





El avión realizó 202 vuelos entre enero de 2013 y febrero de 2017. Las nuevas autoridades de ALUR habían resuelto en el primer semestre de 2016 que dejara de volar. El avión dejó de usarse desde marzo de ese año. En ese entonces la aeronave fue ofrecida a la Fuerza Aérea y a otros organismos del Estado, pero todos la rechazaron.



La oposición cuestionó desde el principio la compra del avión, ya que la consideró un "despilfarro de dinero". Desde su creación en 2006, ALUR acumuló pérdidas y en 2016 la empresa reconoció "el deterioro" que sufrió su patrimonio. Ese año la compañía perdió US$ 9 millones, informó Búsqueda el año pasado.