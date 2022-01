Álvaro Delgado: "Es un poco esquizofrénica la campaña del Sí", y "la esquizofrenia está latente", en algunos de sus defensores

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que la campaña a favor de la derogación de la batería de leyes, impulsada por el Frente Amplio y el PIT-CNT, es "un poco esquizofrénica", en un acto del sector nacionalista Aire Fresco, este sábado en Atlántida.

"Es posible que del otro lado empiecen a mezclar una cantidad de cosas. Cosas que están, cosas que no están. Cosas que decían que iban a pasar, después explicaron por qué no pasó lo que dijeron que iba a pasar, y después dijeron 'en realidad pasó, y 'en realidad no era lo que dijimos que iba a pasar pero es mejor que lo que pasó'. Bueno, es un poco esquizofrénica la campaña del Sí", criticó Delgado.

El secretario volvió a mencionar este término otra vez, al declarar en su discurso que algunos de los artículos a derogar habían sido votados por la bancada frenteamplista en el Parlamento, lo que en su opinión demuestra que "la esquizofrenia está latente en algunos actores".

Además, el dirigente explicó que "los promotores del Sí (a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración) están cuestionando la capacidad de gobernar", y consideró que eso "anda en el borde de la calidad democrática". "Estamos gobernando porque la gente nos eligió para gobernar", dijo luego.

Referéndum no binario

Delgado dijo que a su entender el referéndum sobre la LUC no es "binario", porque hay mucha gente del Frente Amplio que va a votar "silenciosamente" la no derogación. Esto se debe a que para el secretario muchas personas no se dejarán arrastrar por el componente "ideológico" de la discusión, y defenderán asuntos como la seguridad en los que se les va "la vida", según el dirigente nacionalista.

Para el secretario de Presidencia hay un "componente ideológico que está arrastrando el Sí", debido al liderazgo del Partido Comunista en el Frente Amplio, en el PIT-CNT, y en la campaña. Sobre este punto, soslayó que el Frente Amplio y el PIT-CNT tienen "casi el mismo presidente", en referencia al expresidente del plenario y actual presidente del partido de izquierda, Fernando Pereira.

La estrategia

Camilo dos Santos

Delgado aseguró que van a "encarar un plebiscito que es diferente a los demás plebiscitos"

Para Delgado "no hay nada más importante para el gobierno, ni para la coalición, ni para el Partido Nacional, ni para Aire Fresco, que salir a dar batalla" para que se mantengan los 135 artículos de la LUC. Para ello, indicó que van a salir a defender los artículos con "la eficiencia de la ley", y no con la línea de que esto se trata de un referéndum contra el gobierno, como ya han planteado distintos legisladores.

"Nosotros no vamos a plantear eso (un referéndum contra gobierno), pero podemos decir 'miren, hicimos esto'", para que no les pongan "palos en la rueda" para gobernar, desarrolló el exsenador.

Delgado expresó que se puede defender al gobierno por el crecimiento de su economía y el manejo de la pandemia del coronavirus, e indicó que en la salida de este fenómeno mundial la gente quiere "soluciones, no complicaciones".

Aseguró que van a "encarar un plebiscito que es diferente a los demás plebiscitos". "Antes era por un artículo, era por un tema ideológico, por un tema conceptual. Esto es un montón de artículos que tienen que ver con cómo nosotros queremos vivir", expresó.

Sobre esto último, indicó que lo que hay que preguntarse es si "estos artículos mejoraron la vida, o no me mejoraron la vida". "Estoy más seguro o no estoy más seguro, soy más libre o no soy más libre, tengo más derechos garantizados o no", siguió.

Principales líneas de defensa

Diego Battiste

Delgado y Heber, hoy ministro del Interior, conversan con Carlos Scirgalea en el medio

En un discurso de cerca de 30 minutos, Delgado habló sobre las principales ventajas de la LUC que la coalición defenderá en la campaña contra la derogación de los artículos. El principal foco estuvo en la seguridad: "Conseguimos una policía con la LUC que recuperó la autoridad y la sociedad recuperó la policía que la proteja", afirmó el secretario, y agregó que es una policía "dura con los delincuentes" y con los delitos, pero "protege a la gente".

El nacionalista también mencionó a la ley de adopciones, la cual ahora tiene en sus palabras un "sistema garantista a través del juzgado de familia", para que los trámites sean más ágiles.

Además, hizo hincapié en la portabilidad numérica y su identidad digital, y criticó que el Frente Amplio priorizara a las empresas públicas antes que esta identidad.