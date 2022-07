Delgado dijo que el gobierno está "evaluando las pérdidas" por la suspensión de la vacunación

El secretario de Presidencia Álvaro Delgado afirmó que a la oposición “le está costando reconocer las cosas”, en relación con la eventual concreción de un tratado de libre comercio (TLC) con China.

“No hay un elogio a ninguna actitud del gobierno”, manifestó.

De esta manera, comparó esta realidad con lo acontecido en 2016, cuando el entonces presidente Tabaré Vázquez también había puesto el acuerdo comercial sobre la mesa, mas “sin haber generado este nivel de negociación con el que estamos hoy”. En aquel entonces, recordó Delgado, desde el Frente Amplio (FA), el PIT-CNT y la oposición “rápidamente se había dicho ‘esto es una política de Estado, vamos todos atrás del gobierno’”.

Sin embargo, opinó que, en este caso, “a veces es mucho más tentador criticar al gobierno que apoyar al país”.

Vacunación

Por otro lado, el secretario de Presidencia se refirió a la revocación del fallo del juez Alejandro Recarey por parte del Tribunal de Apelaciones sobre la vacunación a menores de 13 años contra el covid-19.

Delgado lo recibió “como un alivio”, contó, ya que el fallo era “un disparate en todo sentido”. A su entender, la sentencia del Tribunal es “lapidaria” y le “dio la razón” a los argumentos esgrimidos por Presidencia y el Ministerio de Salud Pública (MSP): “No hay legitimación, no se aplica al amparo, no representa los intereses de los menores, en realidad la vacunación es voluntaria y no obligatoria”, aseguró el jerarca.

Consultado al respecto, indicó que el gobierno está “evaluando las pérdidas”, ya que se perdieron inyectables pero aún no se pudo determinar cuántas.

“La solución del coronavirus es la vacunación y nosotros le pedimos a la gente que, una vez más, le ponga el brazo a este proceso porque es cuidarnos en lo más importante que tenemos que es la salud”, concluyó Delgado.