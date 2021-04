Alza de precios en lanas impulsada por valores en lotes superfinos y finos

La fuerte suba de precios en lanas finas y superfinas dieron un envión al precio de la lana en Australia, que venía de varias semanas con valores que no lograban superar los US$ 10 por kilo base limpia.

En las categorías de lanas más finas –hasta 18,5 micras– se lograron ganancias de hasta 84 centavos de dólar respecto al cierre de la semana anterior.

Y ese fuerte interés para las lanas finas y superfinas llevó a que todas las demás categorías aumentaran sus valores, aunque en menor proporción.

En la subasta del 21 de marzo, el Indicador de Mercado del Este (IME) subió por tercera semana consecutiva y logró superar la barrera de los US$ 10. Promedió US$ 10,11 por kilo base limpia, un aumento de 15 centavos respecto a la cotización de la semana anterior, informó el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) con base en información de AWEX. En la primera jornada de remates el IME alcanzó una marca superior, US$ 10,27.

Si se compara con el precio a fines de la zafra pasada, las cotizaciones están un 28% por encima.

La demanda fue principalmente de China, pero hubo negocios puntuales a otros destinos que ayudaron al mercado. Los indicios de una mejora en la demanda de lana se están volviendo un poco más claros y, como barómetro de eso, se han vendido 13,4% o 138.733 fardos más en comparación con la zafra pasada.

En Uruguay, las lanas finas regresaron a los US$ 10, pero la colocación sigue siendo muy limitada en lanas medias y gruesas.

Juan Pérez Jones presidente del Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas (Crilu), dijo a Tiempo de Cambio de radio Rural que “se han concretado negocios por encima de US$ 10 por kilo por lanas en el eje de las 17 micras. En lanas certificadas –RWS, Orgánica o Nativa– hay valores por encima de esta referencia”.

Hugo Ocampo

En algunos segmentos de micronajes hay recuperación de valores por lanas.