Amal Clooney criticó a Donald Trump y lo acusó de apoyar regímenes autoritarios

Como estaba previsto, Amal Clooney tomó el escenario durante la entrega de premios de la Asociación de Corresponsales de las Naciones Unidas en Nueva York. Fue allí que la abogada activista en derechos humanos y pareja del actor George Clooney se dedicó a criticar al presidente estadounidense, Donald Trump, acusándolo de dar "luz verde" a regímenes autoritarios en distintos puntos del mundo, y repudió los ataques contra periodistas, a quienes consideró "bajo ataque".

Citando ejemplos como el del periodista saudí Jamal Khashoggi, o el encarcelamiento de dos periodistas durante siete años en Myanmar por cubrir los asesinatos de la etnia rohingya, Clooney señaló como un dilema del mundo actual lo que sucede con la prensa en Corea del Norte, Turquía, Brasil, Hungría y Filipinas.

Clooney asistió al evento con su esposo y fue invitada en reconocimiento a su destacado trabajo como abogada especializada en Derechos Humanos.

En su discurso también criticó a Trump por haber calificado a la prensa estadounidense como "enemiga del pueblo", y lo enmarcó en un contexto global de ataques y rechazo a las voces disidentes. "En muchos de los casos en los que he trabajado he visto a los periodistas y figuras opositoras ser atacados sin piedad de una forma tal que no pueden criticar a los líderes", comentó.

Dirigiéndose a los periodistas que estaban en la sala, Clooney comentó: "están muriendo mientras cubren guerras, no solo porque caminan desarmados por los lugares más peligrosos de la Tierra, sino también son atacados por exponer crímenes cometidos, por decir la verdad que los que los perpetran encuentran más difícil escuchar".

La abogada libanesa fue crítica de Trump desde su campaña presidencial. Junto a su marido cuentan con fundaciones y han realizado donaciones destinadas a acoger refugiados y resarcir a víctimas de crímenes racistas y de odio xenófobo.