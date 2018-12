Amorín Batlle: "A mí no me gusta el slogan 'mano dura y plomo'"

Sentado en su despacho de senador y en compañía de un cuadro de Jorge Batlle, José Amorín Batlle prepara la campaña que se aproxima. Ni en sus discursos, ni las redes, ni sentado en el sillón de su sala en el Palacio Legislativo, escatima críticas con el gobierno del Frente Amplio. El precandidato a la presidencia por el Partido Colorado competirá con Ernesto Talvi (Ciudadanos) sobre quien dice que no tiene experiencia política pero que puede aportar cosas interesantes al partido.

En sus discursos usted crítica mucho al oficialismo y en las redes suele repetir que “Cambiar es ahora”. ¿Cuáles son las propuestas que tiene en seguridad para producir ese cambio que propone?

Hay que darle muchísimo más respaldo a la policía y en las cárceles tiene que mandar el Estado, no los presos. Le tenemos que dar respaldo y apoyo a la policía comunitaria. Tenemos que cambiar la legislación para que los policías se puedan defender y no pase como está pasando un día sí y otro también que los rapiñan, le roban el arma, el chaleco antibalas y el patrullero. Tenemos que tener cárceles muchos más chicas y controladas por el Estado. Tenemos que hacer modificaciones legales y trabajar con la Justicia para que sea eficiente.

¿Está de acuerdo con la idea de "mano dura y plomo a la delincuencia" que propone Pablo Perna, el precandidato a diputado en Salto por su sector?

A mí no me gusta el slogan “mano dura y plomo”. Yo creo que el gobierno tiene que tener mano firme para enfrentar la delincuencia. En realidad lo que dice Pablo Perna es un slogan, cuando uno ve las cosas en la que piensa, en muchas cosas estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con la cadena perpetua. Pero en muchas cosas que dice estoy de acuerdo, sin duda.

¿Está de acuerdo en que uno pueda matar al delincuente que va a robar a su casa?

Estoy de acuerdo con que la legítima defensa exista y exista con amplitud. Es decir, que la gente se pueda defender. Yo no tengo armas en mi casa, así que yo no creo que todos tengan que andar a los tiros con cualquiera que aparezca en la casa. Pero creo que en la legítima defensa tiene que haber una presunción en favor del que habita la casa y no del delincuente.

¿Si alguien vota en Salto a Amorín Batlle porque cree en la propuesta de Perna de la cadena perpetua va a decepcionarse porque aunque usted gane no va a llevar a cabo esa idea?

Nosotros llegado el momento discutiremos en la interna del sector si estamos de acuerdo con la cadena perpetua o no y la mayoría del sector decidirá. Yo no creo en la cadena perpetua pero Perna sí cree y le está diciendo a la gente: “vótenme porque yo quiero llevar adelante la cadena perpetua”. La gente que vota sabe que Perna es el candidato a diputado y yo soy el candidato a presidente.

Otro salteño que está mucho más cerca de usted es Germán Coutinho, que supo jugar un rol importante en Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry. ¿Qué importancia tiene en su sector?

Es clave, es muy importante. No solo por su conocimiento político sino porque en este tema donde los votos son claves, Germán suma una suma muy importante de votos para nuestro sector.

Coutinho dejó un déficit de $700.000.000 en la Intendencia de Salto y la dejó sin recursos para pagar el salario de los funcionarios de mayo del 2015, además de deudas de salarios vacacionales con muchos empleados y deudas con sus proveedores, como fue el caso de ANCAP, que dejó de venderle combustible porque la deuda superaba un millón de dólares. ¿Usted tiene en consideración estos elementos?

En realidad yo no conozco como estaba Salto. Pero cuando voy a Salto la gente reacciona de una manera extraordinariamente positiva con Germán. Así que tiene que haber hecho muchas cosas buenas. En cualquier gobierno si uno quiere hacer un listado de las cosas malas que hace el gobierno, uno la hace. Pero en ese listado no veo ninguna de las cosas buenas que hizo. También Germán se tuvo que comer del gobierno departamental anterior un aumento importantísimo de salarios a los funcionarios en el último mes. Seguramente en forma mucho más importante que el déficit que dejó.

¿Talvi se presenta como la imagen de la renovación en la interna del Partido Colorado, Sanguinetti es una figura tradicional, usted en qué posición se encuentra?

Talvi no tiene experiencia política pero puede traer al partido cosas interesantes. Sanguinetti es un hombre con muchísima experiencia, muy inteligente, ya fue dos veces presidente, tiene 83 años y está haciendo un esfuerzo encomiable. Nosotros estamos hace tiempo, saben lo que somos, lo que queremos y somos la 15. Nosotros somos una tradición en el Partido Colorado. No voy a decir que somos una cara nueva, pero tenemos ideas nuevas, renovación y una cantidad de jóvenes que nos siguen.

Talvi surge en política porque Jorge Batlle…

Él le fue a decir a Jorge Batlle que quería estar en política y Batlle como a todos nosotros le abrió las puertas. Con mucha fuerza y con entusiasmo, como a todos nosotros. Jorge Batlle fue un gran impulsor de candidatos. A mí lo que me dijo Jorge es que se encontró con Talvi en Paraguay y que Talvi le dijo que quería incursionar en política y Batlle se entusiasmó con eso.

Pero Talvi dice que fue Batlle el que lo vino a buscar.

Si Talvi lo dice debe ser verdad. No creo que Talvi sea mentiroso. Yo digo la versión que yo tenía. Pero Jorge lamentablemente no está y no me parece sensato hacer decir algo a alguien que no está.

¿Cuál cree que fue su aporte en estos diez años como senador?

Presentamos varios proyectos de ley, el problema es que lamentablemente los proyectos de ley que presentamos nosotros no salen. Yo creo que mi aporte más valioso es estar, tratar de controlar, quisimos aportar y no se nos dejó. Presentamos decenas de proyectos de ley y recorrimos el país tratando de mantener al partido vivo y al partido fuerte. Hicimos un esfuerzo muy grande en la elección anterior levantando la bandera batllista cuando nadie la levantaba. Me he movido todos estos años defendiendo las ideas que he defendido siempre.