Amplían concesión a terminal de granos: qué implica para el puerto y cuánto invertirá el privado

El puerto de Montevideo sumará en breve una nueva obra en marcha que procurará dar un salto de calidad en los servicios de granos que presta Uruguay. Esta vez será la terminal granelera TGM que opera la firma Obrinel, luego de cerrar una negociación con las autoridades de la ANP para la extensión de la concesión.

El diálogo con El Observador el titular de la ANP, Juan Curbelo, informó que su administración está apostando a “mucha inversión privada” para transformar el puerto capitalino. En ese sentido, el jerarca reveló que ya fue votada por la unanimidad del Directorio y fue recibida sin observaciones del Tribunal de Cuentas, la extensión del contrato de la terminal granelera de Obrinel. “En estos días estaremos firmando el contrato”, anunció.

El mismo establece una ampliación del contrato por un plazo de 20 años a cambio de una inversión “inmediata de no menos de US$ 20 millones” para la construcción de un muelle a 14 metros para granos.La terminal granelera actual no cuenta con un muelle y la carga de los buques se realiza por un sistema de cintas.

Asimismo, la ANP elevará el canon mínimo que ese privado le paga anualmente por operar esa terminal especializada.

“Esa obra va a permitir que se puedan comerciar granos de la región, que vengan granos de la hidrovía de Paraguay, descarguen en la terminal, y luego cargarse en buques oceánicos. También permitirá que granos uruguayos tengan la posibilidad de salir con mayor calado desde Montevideo. Eso es una muy buena noticia para los exportadores”, destacó Curbelo.

La obra ya tiene las autorizaciones ambientales por parte de la Dinama por lo que que está previsto que la obra civil comience antes de fin de año.

A juicio del titular de la ANP, esta obra posicionará al puerto montevideano como una terminal hub que brinde más servicios a la región.

Obrinel -una sociedad entre el grupo Christophersen y la empresa brasileña Hidrovias do Brasil- ya había invertido US$ 100 millones en el puerto de Montevideo para la construcción y explotación de su terminal granelera, que fue inaugurada en 2015.