Ana Rosenfeld: el origen del “terror de los maridos”, su vínculo con la fama y su postura ante el feminismo

Ana Rosenfeld es conocida en Argentina como “el terror de los maridos” por su especialización en divorcios. De hecho, escribió un libro con ese nombre; está enfocado a explicarle sus derechos a “la mujer común”.

Rosenfeld ha trabajado con clientes de alto perfil, como Wanda Nara o Fátima Florez, y suele aparecer en programas de televisión y radio. Se reconoce como “famosa” y “popular”, pero no por su asociación con otras celebridades, sino por su labor como abogada.

Y en Punta del Este, aunque se encuentre de vacaciones, no para “ni un segundo”. Brida declaraciones, atiende llamados, se toma fotografías con fanáticos.

La charla con Rosenfeld mientras espera el programa de Sara Werthein, en la radio de El Observador, comienza liviana: habla sobre el balneario, que lo conoce desde los 17 años y de sus lugares favoritos. Pero, inevitablemente, se decanta en su labor.

Tu trabajo es exigente, ¿parás en algún momento?

Nunca paro. No paro ni en enero, ni en febrero, ni en feria judicial, siempre estoy atenta y alerta, ya sea para una nota o porque realmente un cliente necesita mi ayuda profesional. Por supuesto que amaría cerrar los ojos y decir bueno, mañana tengo la cabeza en blanco y me levanto solamente a disfrutar a la familia. El día que deje de trabajar me voy a deprimir.

Te dedicás a los divorcios, ¿son más demandantes los clientes en esta rama del derecho?

Los divorcios tienen la particularidad que tienen temas de familia, temas muy sensibles peleas conyugales o incluso de pareja porque no todos son casamientos y vos sabés que dentro de eso está el tema de los chicos de si el papá cumplió con el pago de la cuota alimentaria, si cumplió con el régimen comunicacional si no los dejó plantados, entonces uno está como en la mesa de luz todo el día de los clientes

¿Cómo te sentís con el título “el terror de los maridos”?

Cuando me empezaron a decir ese nombre fue fuerte pero parte más que nada del respeto que vos le querés inculcar a la otra parte, para que sepa que los derechos de la mujer no los pueden vulnerar, que los tienen que respetar y que en función de eso se tienen que portar bien con quien compartió durante tantos años una vida y un proyecto de familia. Por supuesto que no pasa solamente por mi estudio, pasa por todos los estudios de abogados que defendemos sobre todo mujeres, que son las más débiles.

Muchas mujeres deben sentirse cercanas a lo que vos comunicás. ¿Te paran a sacarse fotos?

En mi instagram la gente me sigue que me apoya, incluso me alaba, y otros me critican por estar con una bikini. No soy modelo pero toda la vida me gustó la pilcha, toda la vida me gustó comprar zapatos y carteras, porque siempre soy el mismo talle, en el resto engordo engordo o adelgazo. Pero la gente es muy cariñosa, me saco fotos, inclusive vienen muchos hombres y me dicen: “Saquémonos la foto para mostrarle a mi mujer que el día de mañana no la vas a defender”, que no es verdad. Estoy muy feliz con la popularidad y con el cariño que me da la gente.

¿Cómo fue empezar a salir en los medios?

Ni soy cholula, ni soy famosa ahora, ni me quiero rodear de famosos. Soy famosa, popular, hace más de veintipico de años porque fui una de las primeras abogadas civilistas -por no decir la primera abogada civilista- en defensa de los derechos de la mujer, porque hasta ahora los famosos eran los abogados penalistas. La popularidad te da y te quita, tenés que estar cuidando una imagen pero siempre estoy dispuesta a contestar todas las cosas que me preguntan.

¿Te consideras feminista?

Soy femenina. Defiendo los derechos de la mujer no soy extremista, no me gusta el terrorismo primero por mi religión y segundo porque considero que los extremos a veces son mal interpretados. Defiendo los derechos de la mujer y sé que los derechos de la mujer no solamente violencia de género sino también en cuestiones de índole netamente familiar, es la más débil así que me pongo la bandera de ellas pónganle el título que quieran.