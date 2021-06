Andrade: Somos uno de los peores países del mundo y el gobierno "transmite una tranquilidad que es exasperante"

El senador del Frente Amplio, Oscar Andrade señaló que el gobierno "transmite una suerte de tranquilidad que es exasperante" cuando en este 2021 Uruguay es uno de los peores países del mundo en cuanto a las cifras de mortalidad por el covid-19. "Hay que pegar un viraje en todos los niveles, tanto en comunicación como en medidas restrictivas para que no suceda lo de abril y mayo con más de 50 muertes por día", señaló el senador en una entrevista con Informativo Carve

"Me dio la impresión de que (Lacalle) no escucho la entrevista a Radi el otro día. Porque Radi que ha sido muy cauteloso, el otro día salió con mas contundencia a decir lo que estaba diciendo desde febrero", apuntó Andrade en referencia a lo señalado por el presidente en la entrevista con Subrayado donde ratificó que no habrá más medidas restrictivas. El coordinador del GACH, Rafael Radi había señalado en una entrevista con Búsqueda que las medidas actuales no eran suficientes para frenar la circulación del virus en la población.

Andrade agregó que el año pasado, cuando la situación de la pandemia era mejor que la actual, había señales políticas mucho más claras y resaltó ejemplos. "El año pasado la Semana de Turismo fue una causa nacional, recuerdo al secretario de Presidencia diariamente (pedir) cerrar los campings, (dando) mensajes que significaban que nos jugábamos la ropa. Y en esta semana teníamos al ministro de Turismo (Germán Cardoso) diciendo que no había problema en llevar a tu burbuja por todas partes", dijo.

"El año pasado tenias a las autoridades que decían que ante el primer síntoma tenías que acudir a un centro de salud. Este año tuvimos al director de la OPP (Isaac Alfie) diciendo que quienes acudían al centro de salud lo hacían de vivos para ganarse jornales de costado. Y en medio de un brote mucho más duro", añadió.

Con respecto a las medidas que el Frente Amplio plantea y que serán conversadas en la reunión de este miércoles con el presidente de la República, señaló que "van en línea con lo que plantea la Federación Medica del Interior, el Sindicato Médico del Uruguay y el Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de covid‑19 (Guiad-Covid-19) y que es la posibilidad de cerrar las actividades por tres semanas para "hacer un esfuerzo para que mueran menos uruguayos".

"¿Despersonalizamos las victimas, no? Tenemos 60 y pico de personas que mueren por día y parece que no nos damos cuenta que todos tienen hermanos o hijos. Lo tomamos como una estadística", señaló y agregó que "el costo de tres semanas de detener actividades es un costo que en nuestra opinión es mucho menos importante que tener que cargar con un mes nuevamente con arriba de 1.000 uruguayos muertos".

A su vez, otra medida que, según dijo Andrade, viene planteando desde hace un año y medio, es la licencia para personas con comorbilidades. "Nos parecía absurdo que una mujer que está embarazada tenga que ir a trabajar. O una persona que tuvo un trasplante. ¿Sale unos pesos? Si. Tenés que financiarlo. Nos parece un despropósito que mientras en el Estado garantizamos que una persona con comorbilidades pueda licenciarse, en la actividad privada no generemos condiciones para una licencia. Los que me dicen es que sale unos pesos... y ¿pero cómo perdimos humanidad, no?".

En cuanto a lo que señaló Lacalle Pou en la entrevista con Subrayado de que la reciente reapertura de los freeshops fue votada por todos los partidos políticos, incluido el Frente Amplio, Andrade reconoció que fue "un error de la bancada" haber acompañado la medida. "La postura inicial era permitir la venta online", señaló el senador que luego aseguró que hubo una "minuta de comunicación" que pidió acompañar la propuesta general.