Andrade sobre pago de deuda: "Al haberme llamado de la intendencia supuse que estaba todo arreglado"

El senador Óscar Andrade contó que el ahora exdirector de la Agencia Tributaria de la Intendencia de Canelones Germán Casaravilla lo llamó el martes pasado para comenzar el trámite online para regularizar la deuda que mantiene que la comuna por la falta de pagos de la contribución inmobiliaria de su casa ubicada en San Luis. Aseguró que desconocía que Casaravilla no tenía potestad para realizar ese trámite.

Tal como informó El Observador este lunes, tras conocer esa gestión de Casaravilla, el intendente Yamandú Orsi destituyó al jerarca por cometer tres irregularidades: la primera fue realizar un convenio por fuera de su potestad, sin el procedimiento correspondiente. La segunda fue iniciar el trámite, dado que las solicitudes de convenio deben ser efectuadas por los contribuyentes, que son quienes se comprometen a pagar y mantenerse el día. La tercera irregularidad fue no solicitar ningún tipo de documentación. Si bien el trámite se hizo a través del sistema informático, quedó por fuera de los formularios con los documentos correspondientes.

"Me llama Casaravilla el martes, de gestión de deuda de la Intendencia, cosa que me pareció lógica dado la trascendencia pública del caso. Le pregunto qué se precisa para resolver y me dice que el trámite se puede hacer online y que, si el terreno está a mi nombre, lo que precisaba era el número de padrón y la cédula. Yo le paso a mi secretaria para que haga las gestiones para resolver", dijo Andrade a Montevideo Portal. "Cuando me llaman de la gestión de deuda de la intendencia para darte una mano en lo que precises, por la trascendencia que tuvo el tema, me pareció lógico", dijo.

El legislador frenteamplista señaló que el viernes pasado su secretaria recibió un nuevo llamado de Casaravilla para informarle "que había problemas con el convenio". Entonces, Andrade se comunicó con Laura Tabárez, la directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Canelones, para que le explicara "cuál era el problema". "Al haberme llamado desde gestión de deuda de la intendencia supuse que estaba todo arreglado", declaró.

Según contó, luego de esa llamada se le pidió que envíe la información sobre el número de padrón y la cédula por correo, algo que realizó su secretaria. "Te llaman de la intendencia de gestión de deuda para ofrecerte un convenio. Averiguo cuánto tengo que pagar y arreglo. Pero, ¿Cómo voy a saber que el tipo que me llama no tenía el expediente a cargo de él?", argumentó Andrade.

El senador explicó que finalmente llegó a un convenio con la comuna canaria "idéntico" al que había iniciado Casaravilla pero formalizado "en línea" y aseguró que pagó la primera cuota y la contribución correspondiente a 2021.

Casaravilla, contador de profesión y que integra el sector Compromiso Canario del edil Yamandú Costa, llamó el pasado martes a Andrade luego de que el programa Santo y Seña informara que el legislador había construido su casa en San Luis sin regularizar los planos y sin declarar la construcción ante la intendencia, por lo que generó una deuda por contribución.

La Agencia Tributaria gestiona los padrones morosos que el departamento de Recursos Financieros le asigna, dado que no tiene independencia técnica ni política. Sin embargo, este padrón no había sido asignado a la agencia para que lo gestionara.