Andrés Klein: “Cayeron a una selección a apretar a los jugadores, de prepo, es un método medio mafia”

La polémica por la cesión de los derechos de imagen de los jugadores del interior, que tendrán que disputar el torneo Nacional de Selecciones, está en su punto más caliente con la denuncia del presidente del gremio de Paysandú, Andrés Klein, de que en la noche del miércoles los futbolistas de una selección fueron “apretados”.

Como se recordará, la Organización del Fútbol del Interior firmó un contrato con Tenfield para transmitir la Copa Nacional de Selecciones y ahora exige que los jugadores cedan sus derechos de imagen. El presidente de OFI, Mario Cheppi, fue claro: “el que no firma no juega”.

Ante esto, la Mutual de futbolistas sanduceros, sugirió no firmar y convocó a los delegados de las 28 selecciones participantes, junto con la Mutual y el excapitán de la selección, Diego Lugano, para una reunión el 29 de diciembre.

El integrante de la Mutual sanducera, Andrés Klein, denunció que los jugadores de una selección fueron “apretados” para firmar.

“No vemos que sea el mejor método (hacerlos firmar el documento donde ceden los derechos), vemos que son acciones de manera, no quiero utilizar un término fuerte, pero es una imposición, es un método medio de mafia. Anoche le cayeron a una selección a apretar a los jugadores medio de pesado que firmen eso o quedaban afuera. Son los de las mismas ligas los que llevan el papel porque OFI les bajó la línea a todas estas ligas para que le hagan llegar esto a los jugadores y que firmen. En la historia de OFI nunca llegó a pasar algo así, vemos que hay algo que se está haciendo mal, que se están cometiendo los mismos errores que se cometieron en la AUF años atrás. Negociaron un paquete donde metieron la imagen de los jugadores y OFI no es la dueña de eso, como AUF nunca fue la dueña, y la selección se lo pudo explicar después. Acá vamos por ese mismo camino”, expresó en el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay.

El dirigente dijo que “les pedimos a los que juegan que no firmen ese papel, se les pide que hasta que no nos juntemos, no lo firmen”.

Klein agregó: “Acá en algún momento vamos a tener que generar un ámbito de diálogo, pero firmar por firmar no. Hoy hay muchos que no estaban al tanto, miren que ya se hizo esto acá con la copa de clubes, empezaba un sábado y se les hizo llegar el jueves previo que firmen eso o no podían jugar. Cuando preguntamos en la Mutual ya estaban todas las firmas puestas, se hizo todo de prepo, rápido. Ahora dijimos que no, hablamos con todos y están todos afines. No es el método firmar todo a prepo. No es algo legal”.

El representante del gremio sanducero dijo que le llamaba la atención que OFI no llamara a licitación como lo marcan las nuevas normas de transparencia exigidas por FIFA.

“Dentro del Estatuto nuevo está puesto y estipulado de que no pueden hacer contratos directos sino que tienen que llamar a precios y acá no hubo llamado a precios. (El estatuto está aprobado, pero no reglamentado) Hay un apuro extraño”.

El 29 de diciembre los sanduceros reciben a las autoridades de la Mutual, a los representantes de las selecciones que jugarán la Copa de Selecciones y al excapitán celeste Diego Lugano para hablar del tema. La idea, además, es dar el puntapié inicial para fundar una gremial de jugadores del interior.