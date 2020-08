ANEP prevé mayor deserción educativa por pandemia de coronavirus

Un adolescente que no va más al liceo. Otro que dejó la UTU porque la pandemia afectó tanto a su familia que tuvo que salir a trabajar. Un niño que ya no concurre a la escuela. Estas realidades se repiten en el panorama educativo por estos meses y las autoridades lamentan que la emergencia sanitaria no solo haya afectado el aprendizaje sino la conexión de los alumnos con los centros de enseñanza.

Aunque la deserción es una situación que a esta altura del año ya suele registrarse, las autoridades educativas prevén que en 2020 aumentará por la pandemia.

“Tenemos una desvinculación mucho mayor que la normal”, aseguró a El Observador el director general de UTU, Juan Pereyra. Y aunque explicó que no hay estadísticas precisas debido a la no obligatoriedad de la asistencia, se animó a dar una cifra de estudiantes que no están yendo a clases ni están haciendo las tareas: “alrededor de 30%”, dijo.

En 2019, ese número en UTU estuvo entre el 12% y el 15% en educación básica y entre 22% y el 23% en educación media superior.

Uno de los consejeros del Codicen, Juan Gabito, se refirió al asunto en el mismo sentido que Pereyra. “Aunque todavía no tenemos datos cerrados, intuimos que va a haber una mayor deserción”, dijo. También contó que han notado que el vínculo educativo de los estudiantes en los primeros meses de la pandemia fue “mucho mejor” que en estas últimas semanas. “A medida que pasa el tiempo (los estudiantes) se han desligado”, agregó.

La asistencia a las clases presenciales en UTU ronda entre el 50% y el 60%, dijo Pereyra. Es decir, de cada 10 estudiantes matriculados, solo cinco o seis están yendo al centro educativo. El resto sigue las clases de manera virtual o se desvinculó del sistema por completo.

“En muchos lugares tenemos el problema de empresas de transporte que no retomaron los servicios, entonces encontrabas a chicos sin locomoción. Había lugares donde tenían que ir a las ocho de la mañana y el ómnibus de vuelta que tenían era a las seis de la tarde y como no pueden estar más de cuatro horas en el centro, ya no iban. La desvinculación se da muchas veces por asuntos ajenos a la voluntad del chico”, explicó el jerarca.

El director general de UTU cree además que es “imposible de negar” que la pandemia “afectó la situación estudiantil” y el “tema de la adquisición de conocimientos”. De todas maneras, contó que están trabajando para comunicarse con los estudiantes desvinculados y tratan de “brindarles los medios” para que “puedan tener mayor conectividad”.

Además, informó que el Ministerio de Salud Pública (MSP) ya brindó la habilitación de la reapertura de los internados en las escuelas agrarias y cree que eso puede volver a traer a las aulas a varios que habían abandonado.

En Secundaria, el último número oficial de asistencia –de la semana posterior a las vacaciones de julio– es del 72,1%. El Observador consultó por los números de deserción liceal pero no obtuvo respuesta de las autoridades.

En Primaria, en tanto, no han registrado casi deserción, como es natural en ese subsistema. Apenas hay 1% de escolares que no van a clases ni se conectan a la plataforma, según contó el consejero electo por los docentes, Pablo Caggiani. Ese número había llegado a 4,5% a fines de marzo. Pero con el regreso de los maestros comunitarios en abril, la cifra bajó a solo un punto porcentual.

Pero si se ven los gráficos de asistencia en estos tiempos de no obligatoriedad, los números de Primaria alertan sobre la desigualdad de condiciones: aquellos niños de bajos recursos económicos asisten menos a la escuela que los más ricos. En el quintil 1 el porcentaje de asistencia entre el 10 y el 14 de agosto rondó el 60% mientras que en el quintil 5 ese número llegó al 80%.

Nuevas oportunidades

Renato Opertti, magíster en investigación educativa y director ejecutivo de Eduy 21, prefiere hablar de “expulsión” antes que de “deserción”. El experto considera que la culpa está en el sistema –que no logra atraer a los jóvenes– y no en los estudiantes. Pero, al margen de los términos, también advirtió que los números no serán auspiciosos en este año de pandemia.

“La tasa de expulsión seguramente va a acentuarse porque la vulnerabilidad va a ser aun mayor y los hogares más vulnerables van a ser más afectados”, dijo.

Pese a la situación, Opertti señaló que el formato “hegemónico presencial” de la educación en Uruguay “se rompió para siempre” con la pandemia. Según sostuvo, el estar todos sentados en el aula todo el tiempo “es disfuncional frente a un mundo donde los alumnos aprenden de maneras distintas” y apuesta por un sistema “híbrido” que integre la virtualidad con la presencialidad. Señaló, también, que este nuevo formato atraerá a más estudiantes en el futuro.

Pereyra analizó la situación con la misma mirada. El jerarca afirmó que la “virtualidad vino para imponerse” y remarcó que debe “continuar cada vez con mayor presencia” en los centros.

“Hay muchos docentes que no estaban capacitados y ahora pudieron aprender, capacitarse y trabajar en ello. Muchos chicos, muchas familias, pudieron hacerse de medios para estudiar a distancia. Esto además generó mucho material por las distintas plataformas. Todo esto va a hacer que en el futuro la educación a distancia esté más presente en los planes de estudio. Y esto va a generar una mayor vinculación, una mayor intensidad educativa y va a permitir extender los tiempos pedagógicos”, afirmó.

Para Pereyra esta es la “pequeña ganancia” que se obtendrá tras la “gran desgracia” pandémica.