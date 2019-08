Angelina Jolie mostró todos sus tatuajes: este es el significado de cada uno

La actriz estadounidense Angelina Jolie, que volverá al cine con The Eternals -una película de Marvel sobre superhéroes-, mostró todos sus tatuajes en la nueva campaña de Mon Guerlain, el nuevo perfume de la marca francesa.

En un video de 45 segundos, y con la canción Wild Thing de The Troggs, Jolie aparece tapada con una sábana que a medida que corre deja ver sus numerosos dibujos en el cuerpo, algunos con mensajes concretos.

El significado

Fechas, dibujos y frases cubren el cuerpo de la actriz, y cada uno de esos dibujos tiene un significado especial.

-Un tigre de bengala

Según la publicación Woman.es, este es uno de sus tatuajes más antiguos. Se lo hizo en 2004 para celebrar su ciudadanía camboyana.

-Dos números

Angelina tiene en su cuerpo dos inscripciones en números romanos. Uno es el número 13, con el que quiere mostrar que no es supersticiosa. El otro, que también incluye a ese número, refiere a la fecha del 13 de mayo de 1940, en la que Winston Churchill dijo: "No tengo nada que ofrecer más que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor".

-Una plegaria

"A prayer for the wild at heart, kept in cages", lleva escrito la actriz. La frase, que significa "una oración por los salvajes de corazón guardados en jaulas", según relata Woman.es, es una forma de invitar a quien lo lea a que intente ser libre.

-Nacimientos

En su brazo izquierdo, a la altura del hombro, Angelina tatuó coordenadas con los lugares de nacimiento de sus seis hijos.

-Budista

También en su hombro izquierdo muestra un encantamiento budista Pali, cuyo significado es el de protección.

-Letra H

La letra H tatuada en su muñeca en una runa hace referencia a su hermano, James Haven.

-Uno para tapar

Angelina tenía un dragón tatuado en su cadera y un día decidió taparlo. Para eso usó una frase: "Quod me Nutrit

-Lo que me nutre me destruye

Es uno de sus tatuajes más grandes, lo tiene escrito en su cadera y sirvió para tapar un antiguo tatuaje de un dragón. Al lado de una cruz gruesa y negra está la frase: “Me quod nutrit me destruit” , que significa “lo que me alimenta me destruye”.

-Derechos

La actriz homenajeó a la banda inglesa The Clash con el título de una canción escrita en letra gótica bajo su nuca: "Know your rights" (Conoce tus derechos).