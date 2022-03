Angus genotipará a 3.000 animales para seguir evolucionando

La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay (Scaau), con el fin de seguir mejorando la calidad genética de sus ganados, genotipará a 3.000 animales en los próximos meses, informó a El Observador Diego Oribe, presidente de la gremial de criadores.

La genómica es una tecnología que los criadores de Angus implementan para realizar selecciones de ganados más precisas, explicó Dan Moser en la jornada que la gremial de productores organizó en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

Dan Moser dio una charla sobre genómica.

Moser, decano asociado de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Kansas, asesor de la Sccau, brindó una conferencia en la que explicó la importancia de esta herramienta para las pruebas de evaluación genética. La charla contó con una gran asistencia de público y, según destacó Oribe, fue muy bien recibida por los socios de la gremial. “Todos nos fuimos enriquecidos”, aseguró.

La calidad de la genética y de la carne Angus fueron dos de las cosas más consideradas entre productores, cabañeros, técnicos y rematadores.

La jornada de Angus en Punta del Este tuvo varias actividades.

Uruguay en ojos extranjeros

En su visita a Uruguay, Moser no solo se encargó de compartir sus conocimientos con los criadores, también realizó una recorrida de campo con integrantes de la Scaau, “para que conociera más nuestra realidad”, contó Oribe.

Fueron varios los sitios visitados, entre ellos la estación experimental La Estanzuela, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Esa gira “lo acercó mucho a la realidad productiva del país”, añadió.

Oribe contó que en esa oportunidad Moser puso mucho énfasis en el manejo del pasto. Sobre las rotaciones y pasturas, “nos comentó que se llevaba mucho para Estados Unidos, y nos dijo: ‘Sin dudas manejan el tema mejor que nosotros’”.

También resaltó la importancia que tiene la vaca de cría en el sistema productivo uruguayo.

Además de Moser, otros extranjeros, como los integrantes de la Asociación Argentina de Angus, estuvieron presentes en Punta del Este y resaltaron la calidad de la producción uruguaya.

Se dispersaron Angus negros y colorados.

Una jornada muy completa

Oribe expresó que “fue una jornada muy completa, para la raza y para la ganadería del país”.

Las actividades comenzaron con un remate especial de Plaza Rural en el que se dispersaron animales seleccionados. Se colocaron 5.870 Angus, el 94% de la oferta.

Carlos De Freitas, presidente del consorcio, dijo que la oferta se dio en un momento especial del mercado y Oribe agregó que hubo valores “históricos”.

Plaza Rural remató y colocó el 94% de la oferta.

Para cerrar la jornada se realizó la edición Nº 17 de la Gala Angus, donde los cabañeros “salieron a vender lo que quieren comprar”, comentó Gerardo Zambrano, director de Zambrano & Cía, firma a cargo de la venta.

Oribe indicó que se vieron ganados de muy alta calidad. “La oferta era muy buena. Los valores dicen mucho, los que compraron son cabañeros que conocen mucho sobre las líneas de sangre y valorizaron la oferta”, detalló.

En la Gala Angus se lograron precios destacados.

Los que se comercializaron “son animales que le van a hacer un gran aporte a la raza, que les permiten a las cabañas nuevas empezar con una base de cría de mucha genética y a otros potenciar el plantel que ya manejan”, concluyó.

Hubo una alta demanda por los vientres.

Precios históricos

Zambrano & Cía realizó una nueva Gala Angus, que culminó con un precio máximo de US$ 20.640. Ese fue el valor por el que se vendió el 50% de una vaquillona pedigrí preñada, de Frigorífico Modelo, cotizada en US$ 41.280.



La comercialización fue definida por Gerardo Zambrano, director del escritorio, como una “fiesta del Angus”. Se colocaron 12 hembras de la raza, 10 negras y dos coloradas, y además cinco preñeces Angus a US$ 5.256 de promedio y 28 embriones a US$ 996 de promedio.



Además de ser propietario de la vaquillona más valiosa del remate, Frigorífico Modelo vendió el paquete de embriones que se colocó al precio más alto. Rodrigo Fernández, titular de la cabaña, dijo a El Observador que fue “un precio histórico para el Uruguay, US$ 2.640 cada uno de los cinco embriones”.



Zambrano & Cía operó con la financiación de Scotiabank.



Esta venta empezó con preofertas en todos los lotes y la demanda por los vientres fue muy ágil durante toda la jornada.