Antel Arena generó pérdidas por casi US$ 4 millones en 20 meses

El complejo Antel Arena ha representado desde su inauguración, el 12 de noviembre de 2018, y hasta el primer semestre de 2020 una pérdida de US$ 3,7 millones ($ 137.377.228). De acuerdo con los resultados de la auditoría realizada por la consultora Ecovis Uruguay, a los que accedió El Observador, esa pérdida se desglosa en US$ 787.782 durante los dos meses de 2018, US$ 1.758.627 en 2019 y US$ 1.201.999 en el primer semestre de 2020.

Esa cifra surge de la pérdida por el resultado operativo (de US$ 1,9 millones) sumada a otros resultados por contratos y servicios operativos que no están siendo abonados directamente por el gerenciador entre los que figuran mantenimientos mensuales de la obra civil, consumo de electricidad, de agua y ciertos seguros cuyo titular en Antel.

“Comparativamente con lo presupuestado, en 2019 los ingresos reales fueron 13% mayores a los presupuestados. En el primer semestre de 2020 los ingresos fueron 3,86% mayor a los presupuestados a pesar de la suspensión de todos los eventos y espectáculos en virtud de la declaración de emergencia decretada por el gobierno a partir del 13 de marzo de 2020”, señala el informe de Ecovis. Y agrega: “Estos mayores ingresos no se traducen en mejor resultado porque también los gastos fueron mayores a los presupuestados en un 8% en 2019 y un 14% en 2020”.

También concluyó que si se suman otros gastos no operativos pero atribuibles a la actividad del Antel Arena se llega a la suma de los US$ 3,7 millones. Estos gastos no operativos son honorarios del fiduciario, gasto de fideicomiso para el financiamiento de la Obra Antel Arena, intereses financieros y gastos de agencia de publicidad y campañas de marketing.

Cuando se presentaron los datos de la auditoría, en diciembre de 2020, Antel informó que el costo final de la obra fue de US$ 118 millones. Ese monto es de casi triple de lo que había informado Carolina Cosse en 2013 –cuando era presidenta de la empresa estatal–.

Leonardo Carreño

El complejo costó US$ 118 millones

La principal deuda que mantiene es con el Banco Santander, a quien se le deben “US$ 46.309.966, de los cuales US$ 45.645.600 corresponden al préstamo no reajustable y los restantes US$ 664.367 a intereses devengados”.

A su vez, los ingresos percibidos vinculados a eventos organizados en el Arena fueron US$ 536.488 en los dos meses de 2018, US$ 4.445.700 en 2019, y US$ 693.460 en el primer semestre de 2020.

De acuerdo a un pedido de acceso a la información que Antel respondió a El Observador se recaudaron US$ 1.312.466 por arrendamiento del complejo, US$ 754.802 por comisión de entradas adquiridas por Tickantel, US$ 1.566.685 por comisión de Antel y US$ 982.378 por comisión cobrada por ASM, la gerenciadora del Arena, a productores de eventos. En ese período se vendieron 409.476 entradas, mientras que se entregaron 81.445 por cortesía.

En cuanto a lo recaudado por el tráfico de datos móviles generado por el público presente en los eventos realizados en el Arena entre 2018 y 2021, fue de 7.805,80 GB, lo que ascendió a $ 454.121 y US$ 12.699. En su plan de negocios Antel había señalado el uso de datos móviles por eventos en el complejo y en las inmediaciones.

Cesión del Arena sin cobrar

Antel informó que haciendo uso del derecho a utilizar anualmente el complejo por hasta 12 días sin costo de arrendamiento, la empresa lo cedió un día en 2018 para Antel Opening, otro día para el Junior NBA y otro para el Datacenter. En 2019, lo utilizó 11 días para la Expo Innovacion y un día para Antel Avanza, en tanto en 2020 no se realizaron eventos de este tipo. “Existieron otras situaciones en las cuales Antel, actuando en calidad de promotor o co-promotor de eventos, o en virtud de un acuerdo privado de Antel” lo cedió a PYME; Nba-League del 18 al 22 de setiembre de 2019; lanzamiento de “El adiós a Forlán” en octubre de 2019; talleres de ventas; y algunos shows de 2020, como el de Vilma Palma, Lucas Sugo, El gran Gustaf y Carnaval 2020 Avant Premiere.

Desde el 24 de febrero pasado se concedió al MSP el derecho de uso para utilizarlo como vacunatorio.

Servicio de catering

En 2018 tras un proceso de selección, la empresa GSH se hizo cargo del servicio, pero en setiembre de 2018 declinó su propuesta y se comenzó una nueva búsqueda. Según informó Antel ahora, en marzo de 2019 Tenasot SA, empresa de la empresaria gastronómica Elena Tejera, “comenzó a operar el catering Antel Arena, sin contrato”. Según había informado en mayo de 2020 Así nos va de Carve, Tejeira instaló su compañía privada en el centro de espectáculos.

En cuanto al presupuesto destinado a la alimentación, Antel señaló que “no está incluido el monto de alimentación”.

Acto de Vázquez, sin contrato "por indicación"

“Por indicación de las autoridades de Antel, no se realizó contrato para este evento”, informó la empresa estatal ante la pregunta sobre si existió contrato con Presidencia para el acto de rendición de su gestión que realizó el entonces presidente Tabaré Vázquez el 1º de marzo de 2019. Además, Antel respondió que el monto total de la factura emitida fue de $ 728.993 IVA incluido (US$ 19.523 al dólar promedio de ese año), y fue pagada por Presidencia de la República el día 16 de octubre, como había informado Presidencia ante un pedido de El Observador en 2019.