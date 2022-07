Antivacunas: festejos y hasta llantos de emoción de los manifestantes por la suspensión de la vacunación

"¡Se suspendió! ¡Se suspendió!". El grito salió de al lado de la puerta del Palacio de los Tribunales, donde el abogado Maximiliano Dentone ya conocía junto a representantes del Ministerio de Salud Pública (MSP) la decisión del juez subrogante de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey: suspender la vacunación contra el coronavirus para menores de 13 años.

Los gritos de alegría de medio centenar de personas que esperaban el fallo en la esquina de San José y Héctor Gutiérrez Ruiz pasaron a gritos de "Libertad, libertad", y luego a entonar el himno nacional. En el medio, un hombre con una cámara, entre el llanto y la furia, culpa a los medios de no investigar sobre las vacunas. Lo paran entre tres personas, le piden "amor y paz", mientras la gente revolea las banderas uruguayas y las pancartas que piden información al gobierno, como hizo Dentone ante un juez.

"BioNTech reconoce 'no poder demostrar la eficacia de la vacuna Pfizer y su preocupación por los efectos adversos graves", dice una de las pancartas. "Los niños son nuestro futuro, no tu experimento", dice otra. "Quien cambia libertad por seguridad no merece ni una ni la otra", se lee en otra más, en una cita a Benjamin Franklin.

Joaquín Pisa

Una de las pancartas que llevaron los manifestantes al Poder Judicial

Entre abrazo y abrazo hay réplicas, hay furia contenida, con el gobierno y con los medios. "Da la cara Salinas", grita alguien, en referencia al ministro de Salud, quien fue citado para este jueves y envió a un escribano con las respuestas por escrito. "¡Para Nacho Álvarez!" y "¡Para Santo y Seña!", grita otra persona, dedicándole el fallo al periodista Ignacio Álvarez y su programa de Canal 4. "¡Para Patricia Madrid!", se escucha de otra voz. "¿Ahora qué van a decir?", pregunta una persona que mira a las cámaras.

No les gusta que los llamen "antivacunas". Dicen que tienen otras luchas y que los encajonan con una sola. Roberto explica que este grupo arrancó las críticas al cambio del Código del Proceso Penal, causa abanderada por Gustavo Salle Lorier.

Esta "fue la primera victoria", afirma Roberto, visiblemente alegre pero sin estar efusivo. Quieren "más", dice Dentone al salir del juzgado, sin mostrar una sonrisa, pero con la voz firme y la frente en alto. Quieren saber más del contenido de las vacunas, del contrato entre Pfizer y el gobierno y de las autopsias de las personas que se reportaron como fallecidas con coronavirus.

Joaquín Pisa

Maximiliano Dentone, abogado que presentó el amparo contra el gobierno y Pfizer, al salir del Poder Judicial

A pesar de que no hay ninguna evidencia que vincule la inmunización con muertes, Roberto dice que se le murieron cuatro personas "por la vacuna" contra el covid. Una de ellas tenía que hacerse una diálisis por problemas en el riñón, le dijeron que se tenían que vacunar y lo hizo y a los pocos días se murió, según cuenta Roberto. Otro había sido operado del corazón, se vacunó y al otro día su familia lo encontró muerto. Eso también le pasó a otro manifestante: "Mi tío se vacunó y al poco tiempo se murió de un infarto".

Roberto contó otro ejemplo: el de un hombre casado con una enfermera del Hospital Militar, con quien tuvieron a un hijo que hoy es policía. "A ellos dos los obligaban a vacunarse, entonces él fue. A los pocos días todos con gripe. A los seis días arranca con vómitos, convulsiones. Lo acuestan, y al otro día lo encuentran muerto con las piernas así (hace un círculo grande con las manos). Trombosis", contó. En este caso culpó al efecto "secundario grave" del ARN mensajero, porque al mantenerse recubierto por una enzima para no ser alterado al ingresar al cuerpo "tapa los vasos sanguíneos". La cuarta se vacunó y a los pocos minutos cayó fulminada en la calle.

Para el gobierno, sin embargo, no hubo ningún muerto por vacunarse contra el virus. En la respuesta del gobierno al fallo, se indica que hubo 3.295 eventos adversos (ESAVI) a causa de la vacunación, de los cuales 97 fueron considerados como “graves” –21 se produjeron en vacunados con CoronaVac, 69 con Pfizer y 8 con Astrazeneca–. 174 de esos más de 3 mil casos ocurrieron en menores de edad, pero 158 de ellos fueron por vacunación errónea.

Por suerte para sus conocidos que sí se vacunaron, continúa, a todos ellos les dieron un "placebo". Al 33% de la población vacunada le dieron un placebo, dice.

Otra persona presente, quien no dio su nombre, dice que murieron más personas de lo normal en Uruguay en 2021, el año en el que comenzaron a inocular (se niega a llamarle vacunación porque es "experimental"). "Murieron 9 mil personas, nadie investigó", señala.

Joaquín Pisa

Manifestantes celebran la decisión del Poder Judicial de suspender la vacunación a menores de 13 años

Para muchos de los presentes el fallo fue "contundente" y "fuertísimo". Mientras habla llega otra persona y dice que recién se despierta, que vino volando y pregunta qué pasó. Cuando se entera del fallo, llora. Vuelve a consultar si el MSP presentó los contratos de compra y venta de las vacunas y le dicen que no. "No los quieren mostrar, qué hijos de puta", expresa con una sonrisa.

La alegría dura varios minutos más. Cuando Dentone habla, la gente aplaude, le dan las gracias, hasta le ponen una bandera de Uruguay en los hombros. Cuando le preguntan por el contenido de la vacuna dos señoras responden que "miren el líquido en un microscopio", y que hay "nanotecnología".

Para Roberto también "hay grafeno", como consulta el abogado en el fallo. "Escuché a una científica que dijo que 'ahora somos de plástico', ahí me di cuenta que era por eso", explica.

Todos los presentes consultados concuerdan en que este fallo representa una "victoria" que "va a repercutir a nivel mundial", e "importante para la salud de los niños", que están impedidos por la patria potestad para decidir por si mismos si vacunarse o no. "Ahora paramos esto, después vamos por todo", asegura un manifestante.