Antonella Barboza, la bombera que lideró en medio del fuego y los reclamos que ya son históricos

El 29 de diciembre sonó el teléfono del destacamento y el grupo que lidera Antonella Barboza comenzaría una batalla contra el fuego que duraría días. Había dos incendios en simultáneo, uno en Piedras Coloradas y otro en la ruta 24 entre el kilómetro 37 y el 55. La jefa del destacamento de Fray Bentos lideró el procedimiento del segundo en medio de una crisis de la institución por falta de personal. Pese a eso, y la gran relevancia mediática que tuvo, dijo: “El Bombero está más preparado para evaluar la situación, saber que en realidad lo que se ve no es tan grave como se ve y tercero, para mantener la calma en situaciones de conflicto. Nunca se perdió la calma”.

Entró a la carrera de Bomberos después de un primer año estudiando para ser policía, egresó en 2016 e integró cinco destacamentos en la capital. Actualmente, en Fray Bentos tiene a 14 bomberos a cargo. Si bien la tarea cinematográfica –y peligrosa– de apagar incendios ocupa gran parte de su tiempo, también lo hacen otras menos conocidas, como el auxilio a la Policía Caminera cuando en un accidente hay víctimas atrapadas o rescates de vidas humanas o animales en cualquier otro contexto.

De todos modos, cuando se le consulta por el episodio que más marcó su vida como bombera, recuerda un gran incendio en una mueblería de General Flores y otro en el Indian Outlet del Centro.

Antonella Barboza, jefa del destacamento de Fray Bentos

El primer mandato cuando se pasa la primera barrera de fuego es salvaguardar todas las vidas, pero eso a veces implica poner la propia en peligro. “Hay una cuota de poner en riesgo nuestras vidas, sobre todo cuando hay otra en peligro. Es ahí cuando discernir entre cuidarnos y arriesgarlo todo se vuelve una decisión puramente vocacional que generalmente nos lleva a arriesgarnos y para eso la preparación es fundamental”, contó a El Observador.

El fuego en el litoral fue una prueba. Fue su segundo incendio forestal y el más grande en el que trabajó. No solo porque en un momento pareció descontrolado y generaba un desafío, sino por tener que coordinar los recursos que proveían otras instituciones, algo que fue dificultoso desde el punto de vista “gerencial”. Además, Barboza agradeció el apoyo de los rionegrenses, que “fueron pilares” para apagar el incendio.

Reclamos que se repiten



La sobrecarga de horario y los problemas de vacantes son motivo de reclamo de la Alianza de Bomberos del Uruguay desde su fundación en 2005. El secretario del gremio, Freddy Silvera, recordó que años atrás el exministro del Interior –puesto que de esa cartera depende la Dirección Nacional de Bomberos–, Eduardo Bonomi, emitió una circular expresando que todos los funcionarios del escalafón L –que incluye a los policías y a los bomberos– iban a trabajar un máximo de 48 horas semanales. Actualmente, los bomberos trabajan más de 60, aseguró Silvera a El Observador. La recarga horaria asciende hasta 264 horas mensuales.

Otro punto de reclamo son las vacantes. Reunidos con el exdirector general de Secretaría del Ministerio del Interior, Federico Laca, el sindicato le manifestó que para funcionar correctamente necesitarían llenar 1.100 vacantes. Actualmente hay poco más de 1.700 bomberos, 1.300 de ellos operativos y los restantes cumpliendo tareas administrativas, dijo el director Nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, a El Observador.

Desde el gremio sostienen que para solucionar los problemas de sobrecarga de horario, que para ellos es el problema principal, necesitarían de 300 ingresos. Esto significaría tener cuatro bomberos por destacamento, en los 75 que hay en todo el país.

El equipamiento es acorde, pero el estado de la flota es “complejo”, reconoció Riaño. El 60% de la flota tiene más de 30 años de servicio. “A esta altura de tantos años de servicio generan dificultades”, agregó. Se trata de camiones alemanes y japoneses de la década de 1990.

El sindicato fue creado el 18 de setiembre de 2005 y cuenta con cerca de 1.000 socios. Hay otros 200, aproximadamente, que están afiliados al sindicato policial (Sifpom).

Polémica por las soluciones



La nueva gestión del Ministerio del Interior realizó en setiembre un llamado a 150 bomberos zafrales para trabajar en incendios forestales. Pero según confirmó el asesor ministerial Andrés Capretti, entienden que la forma de solucionar el problema de las vacantes es abrir más destacamentos con integración mixta. Además de bomberos, habrá policías y bomberos voluntarios.

“Si algo demostró cierta eficiencia es el esfuerzo mancomunado entre los bomberos y la población voluntaria ayudando. Siempre con la directiva de Bomberos que es la que sabe de la materia”, detalló Capretti a El Observador.

La idea de abrir más destacamentos no es compartida por el director de Bomberos, que consideró que no sería beneficioso puesto que “sería dividir los pocos recursos que hay”.

Silvera, representando al gremio, coincidió. “Es abrir destacamentos para los que no hay gente. Incluir voluntarios es la precarización del trabajo”, expresó. También sostuvo que sería inconveniente integrar policías al trabajo. “Yo no quiero un policía armado adentro de un destacamento. Respeto la función policiaca, son necesarios, pero nuestra función es completamente distinta. Me parece problemático y conflictivo poner policías en los destacamentos”, opinó.

Según les comunicaron desde Interior, el policía conduciría el camión. “Pero no es lo mismo manejar un patrullero que un vehículo de US$ 200 mil con ingeniería hidráulica. El tipo se va a enfrentar en un incendio a 200 válvulas y no va a saber ni cómo dar agua”, expuso.

La Alianza de Bomberos sugiere desde hace años que, para cubrir algunas vacantes, se transfieran militares en pase en comisión. Silvera afirmó que ya se lo sugirieron al ahora ministro de Defensa, Javier García, cuando era senador y había dado su visto bueno. También lo conversaron con el presidente, Luis Lacalle Pou, pero él les sugirió que lo mejor era que esos funcionarios se dieran de baja del Ejército e ingresaran formalmente como bomberos.