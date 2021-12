Anuario: estos fueron los hechos más importantes del deporte a nivel local y mundial en 2021

El año 2021 tuvo marcas importantes para el deporte uruguayo, a la vez que hubo noticias impactantes en Uruguay y el mundo.

Enero

• Nacional contrató a Andrés D’Alessandro.

• Defensa y Justicia ganó la Copa Sudamericana 2020 con un gol de Washington Camacho. Jugó también el uruguayo Miguel Merentiel.

• Atlético El Culano ganó el Gran Premio Ramírez.

Nacional ganó el Torneo Intermedio del año pasado en enero de este año

• Nacional se consagró campeón del Torneo Intermedio.

• Uruguay ocupó el puesto 24 en el Mundial de handball.

• Sud América fue el tercer ascenso a Primera.

Matías Viña ganó con Palmeiras la Copa Libertadores 2020 que terminó en enero de 2021

• Palmeiras ganó la Copa Libertadores 2020 con Matías Viña.

Febrero

• Tom Brady ganó su séptimo Súper Bowl, más que todas las 32 franquicias de la NFL. Por quinta vez fue MVP de la final.

El Morro García se quitó la vida en febrero y los hinchas de Nacional y de otros equipos, le ofrendaron homenajes en la sede tricolor

• Se quitó la vida Santiago “Morro” García.

• Bayern Múnich se consagró campeón del mundo.

Aguada se consagró bicampeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol en febrero

• Aguada fue bicampeón al ganar la Liga Uruguaya de Básquetbol 2020.

Marzo

• AUF inició sumario a Claudia Umpiérrez y fue bajada de la Copa Libertadores femenina.

• FIFA pospone Eliminatorias sudamericanas de marzo.

Enzo Martínez, a la izquierda, fue oro en los 50 m libre en el Sudamericano de natación de Buenos Aires

• Enzo Martínez ganó oro en 50 metros libre en el Sudamericano de Buenos Aires. Fue el primer oro desde Medellín 1992 cuando Gustavo Gorriarán lo había logrado en 200 metros pecho. Nuevo récord nacional con 22.44 segundos.

• Diego Forlán fue nombrado técnico de Atenas.

@LuisSuarez9

Luis Suárez celebró sus 500 goles en su carrera durante 2021

• Luis Suárez convierte el gol 500 de su carrera.

Diego Battiste

Liverpool obtuvo el Torneo Clausura 2020 en este 2021

• Liverpool campeón del Clausura.

• Danubio descendió a Segunda división después de 51 años.

• Primer partido con VAR en el Campeonato Uruguayo: Danubio-Deportivo Maldonado. Hubo apagón que retrasó el inicio del partido y no se debió recurrir al VAR.

• Nacional cesó a Jorge Giordano y desde allí dirigió Martín Ligűera interinamente.

• Defensor Sporting descendió a Segunda división tras 55 años.

• Se creó la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional.

Peñarol confirmó a Larriera para que continuara en la temporada 2021

• Peñarol confirmó a Mauricio Larriera como DT tras terminar el Uruguayo y no renovó con Cebolla Rodríguez, Estoyanoff ni Marcel Novick. Lo del Cebolla lo anunciaron una semana después, el 7 de abril.

• Rentistas le ganó por penales a Liverpool, obtuvo la semifinal del Uruguayo, y Peñarol quedó sin chance de jugar la Copa Libertadores, por lo que le quedó la Copa Sudamericana.

Felipe Klüver, Mauricio López, Leandro Rodas y Bruno Cetraro, oro en el cuádruple par peso ligero, Sudamericano de remo, Río 2021

• Uruguay fue vicecampeón del Sudamericano de remo de Rio de Janeiro con seis oros y nueve platas: Bruno Cetraro ganó la medalla de oro del single scull peso ligero, al igual que Zoe Acosta y Nicole Yarson ganaron la medalla de oro del doble par femenino junior. A su vez, Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Leandro Rodas y Mauricio López, lograron la medalla dorada en el cuádruple par peso ligero masculino senior También fue oro el cuádruple par peso abierto de mayores integrado por Martín Zócalo, Felipe Klüver, Eric Seawright y Bruno Cetraro y el doble par juvenil de hombres fue oro conformado por Eric Seawright y Luciano García. Luciano García y Cristian Rege fueron plata en dos remos largos sin timonel masculino junior, al igual que Eric Seawright en el single junior y el cuádruple par junior integrado por Joaquín Vázquez, Santiago Salgado, Luciano García y Eric Seawright. Paulina Centurión y Valeria Olivera fueron plata en el dos remos largos sin timonel, mientras Zoe Acosta, Valeria Olivera, Cloe Callorda y Nicole Yarson.lograron la plata en mayores en cuatro remos largos sin timonel femenino. En tanto, el dos remos largos peso ligero sin timonel fue plata con Leandro Rodas y Mauricio López, Zoe Acosta fue plata en el single femenino junior, como así también el cuatro remos largos sin timonel de hombres integrado por Luciano García, Cristian Rege, Joaquín Vázquez y Santiago Delgado, y el cuádruple femenino senior conformado por remeras juveniles Zoe Acosta, Nicole Yarson, Cloe Callorda y Valeria Olivera.

Abril

• Óscar Moglia fue elegido por FIBA para ingresar al Salón de la Fama del básquetbol.

Camilo dos Santos

Nacional logró el bicampeonato uruguayo en cancha de Rentistas

• Nacional se proclamó bicampeón uruguayo.

• Defensa y Justicia ganó la Recopa Sudamericana con Miguel Merentiel.

• Conmebol reestructuró el fixture de Eliminatorias.

Diego Battiste

Gonzalo Bergessio ganó el premio al mejor jugador del Uruguayo 2020 que terminó en 2021, en la encuesta Fútbolx100 de El Observador

• Gonzalo Bergessio ganó la encuesta de El Observador, Fútbolx100.

Alejandro Cappuccio el día de su presentación como nuevo DT de Nacional

• Nacional contrató a Alejandro Cappuccio como técnico.

• Conmebol consiguió vacunas anti covid-19 para los 10 países sudamericanos.

• Doce clubes anuncian la creación de la Superliga Europea y la UEFA, FIFA y ligas, se oponen.

• Peñarol juega su partido oficial 100 en el Estadio Campeón del Siglo y golea 5-1 a Sport Huancayo.

Mayo

Inés Guimaraens

Nacional ganó la Supercopa Uruguaya en 2021

• Nacional es campeón de la Supercopa Uruguaya tras vencer 2-0 Wanderers.

C. Dos Santos

La vacunación de los jugadores de los distintos planteles se llevó a cabo en el Estadio Centenario

• Comienza la vacunación de los planteles con las vacunas de Conmebol.

• Nacional contrató a Fernando Curutchet para las formativas y Sebastián Taramasco como gerente deportivo.

• Recomiendan sancionar de tres a cinco partidos a Claudia Umpiérrez y el parlamento citó a AUF.

• Fondo FIFA benefició a 43 jugadores de El Tanque que pensaban que no cobrarían más.

• Peñarol fue segundo en la Superliga Americana de Rugby.

Tras 55 días internado y 29 en coma farmacológico debido al contagio de covid-19, el expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón, fue dado de alta

• Ricardo Alarcón fue dado de alta tras 55 días internado y 29 en coma farmacológico por covid-19.

• River argentino le ganó 2-1 a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores con solo 11 jugadores (sin suplentes) y con Enzo Pérez de arquero, debido a 20 casos de covid-19, entre ellos sus cuatro arqueros. Marcelo Gallardo había anotado solo a 32 jugadores de los 50 que aceptaba Conmebol.

• Conmebol le quita la organización de la Copa América a Colombia.

Lucas Torreira levanta la copa ganada por Atlético de Madrid de LaLiga, junto a Luis Suárez y José María Giménez

• Luis Suárez junto a José María Giménez y Lucas Torreira se consagran campeones de LaLiga con Atlético de Madrid.

• Rentistas llega a Buenos Aires para jugar ante Racing el último partido de la Libertadores y dan positivo Malrechauffe, Rodales y Francisco Duarte, de 21 años. Quedaron apartados en un hotel y de madrugada, tras un incendio en una habitación, éste que estaba en el piso 11, quedó en el pretil 30 minutos y lo rescataron los bomberos.

• Zinedine Zidane dejó Real Madrid.

• Conmebol decide que no se juegue en Argentina la Copa América.

• Conmebol decide que la Copa América se juegue en Brasil (el 31 de mayo y la Copa empezaba el 13 de junio).

• Naomi Osaka se retira de Roland Garros porque dijo tener depresión.

Edinson Cavani fue de los pocos jugadores de Manchester United que, tras perder la final de la Europa League ante Villarreal, no se quitó la medalla del segundo lugar

• Edinson Cavani perdió por penales, pese a convertir en el 1-1 ante Villarreal, la final de la Europa League.

Prensa CAU, Óscar Muñoz Badilla

Déborah Rodríguez en la pista de Guayaquil, en la que aplastó a sus competidoras que llegaron muy relegadas

• Déborah Rodríguez ganó el oro en los 800 m del Sudamericano de atletismo de Guayaquil.

Junio

Sandro Pereyra / Pool / AFP

Facundo Torres debutó en 2021 con la celeste frente a Paraguay en el Centenario y por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022

• Debut de Facundo Torres, Fernando Gorriarán, Brian Ocampo en la selección uruguaya.

• Novak Djokovic le ganó a Nadal la semi y a Tsitsipas la final de Roland Garros.

Leonardo Carreño

Biguá fue campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2021

• Biguá se consagró campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

• AUF desvinculó a funcionario de Seguridad tras denuncia de acoso sexual en la Copa América.

• AUF anula el sumario a Claudia Umpiérrez.

El danés Christian Eriksen se desplomó en pleno debut de la Eurocopa ante Finlandia y debieron atenderlo los médicos en plena cancha haciéndole reanimación cardiopulmonar

• Christian Eriksen se desplomó en el debut de Dinamarca en la Eurocopa ante Finlandia y recibió reanimación cardiopulmonar en pleno partido.

Julio

• Uruguay fue eliminado por penales en cuartos de la Copa América ante Colombia y los tres jugadores de Nacional (Rochet, Ocampo y Cándido) viajaron en avión privado enseguida de Brasilia a Montevideo para estar en el clásico del otro día por el Apertura. Los fue a buscar el dirigente Enrique Campos. Los dos de Peñarol (Giovanni González y Torres) viajaron a las 8 de la mañana y llegaron muy sobre la hora. Larriera no los tuvo en cuenta. Ganó Nacional 2-0 con goles de Ocampo y Cándido.

• Mark Cavendish igualó a Eddie Merckx con 34 victorias en el Tour de France.

Lionel Messi levanta la Copa América para Argentina, algo que había demorado 28 años para los albicelestes

• Argentina se consagra campeón de la Copa América 28 años después y con Messi de capitán.

Italia logró la Eurocopa 2020 que se jugó en 2021 y venció por tiros desde el punto penal a Inglaterra en Wembley

• Italia, 53 años después, gana la Eurocopa ante Inglaterra en Wembley. Los ingleses hacía 55 años que no llegaban a una final y la perdieron.

Novak Djokovic ganó en Wimbledon su Grand Slam número 20 e igualó a Roger Federer y a Rafael Nadal

• Novak Djokovic ganó Wimbledon y llegó a 20 títulos de Grand Slam igualando a Federer y a Nadal.

Una de las conmociones que sufrió el fútbol uruguayo en 2021 fue la muerte de Williams Martínez, quien se quitó la vida

• Se quitó la vida el futbolista Williams Martínez.

• Milwaukee Bucks lograron el título de la NBA 50 años después.

Los jugadores de Peñarol celebraron el hecho de haber eliminado a Nacional de la Copa Sudamericana

• Peñarol elimina a Nacional de la Copa Sudamericana y por primera vez en 10 años, clasifica a cuartos de final de un torneo internacional.

• Se quitó la vida el futbolista Emiliano Cabrera.

• Renuncia a la presidencia del Colegio de Árbitros, por amenazas, Sergio Pérez Lauro.

Simone Biles llora luego de haberse retirado de una prueba en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que se desarrollaron en 2021

• Simone Biles se retiró de los JJOO debido a que su cuerpo no respondía como ella quería.

• Se quitó la vida el exfutbolista Maximiliano Castro.

La dupla de Cetraro y Klüver logró un sexto lugar espectacular en los Juegos Olímpicos, lo que le valió un diploma olímpico

• Bruno Cetraro y Felipe Klüver fueron sextos en el doble par ligero en los JJOO y consiguieron un diploma olímpico.

Agosto

• Lionel Messi se fue de Barcelona y pasó a Paris Saint-Germain.

• Conmebol suspende ocho torneos Sudamericanos, entre ellos, los de las juveniles sub 20, sub 17 y sub 15.

• El gobierno decide que vuelva el público al fútbol 524 días después, el 18 de ese mes, en el partido Peñarol-Sporting Cristal por la Sudamericana.

• Peñarol clasificó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Es la primera vez en 10 años que llegaba a esa instancia en lo internacional.

Diego Battiste

Plaza Colonia ganó el Apertura 2021

• Plaza Colonia se consagró campeón del Torneo Apertura.

• Nacional cesó a Cappuccio y contrató a Ligüera como técnico.

• Hernán Umpierre y Fernando Diz, fueron medalla de bronce en el Mundial juvenil de Polonia en yachting en la clase 49er.

• La Premier, LaLiga y la Serie A impiden a sus jugadores viajar a sus selecciones para las Eliminatorias. LaLiga recurre al TAS y este rechaza su pedido. No obstante, el día que Cavani debía viajar a Montevideo, Tabárez decidió bajarlo de la convocatoria.

Las Cimarroncitas hicieron historia en los Panamericanos sub 21

• Uruguay se consagra vicecampeón del Panamericano sub 21 de hockey femenino y clasificó al Mundial por primera vez.

• Santiago Urrutia ganó el Gran Premio de Hungría, su primera carrera del año en el Mundial de Turismos.

Setiembre

• Sebastián Bauzá confirma que en el inicio del Torneo Clausura puede volver en público en Primera con un aforo del 40%.

• Cristiano Ronaldo anota un doblete para Portugal ante Irlanda y supera a Ali Daei con 111 goles contra 109 y es el máximo goleador de selecciones del mundo.

AFP

Agustín Álvarez Martínez debutó con un gol en la selección uruguaya mayor

• Debutan David Terans, Joaquín Piquerez, Agustín Álvarez Martínez, Manuel Ugarte y Federico Martínez en la selección.

Santiago Pacheco fue campeón sudamericano de yachting en clase laser 4.7

• Santiago Pacheco se consagra campeón sudamericano de yachting en clase laser 4.7.

• Escándalo en Brasil-Argentina que se suspendió por las Eliminatorias.

• Por segunda vez en 91 años, Uruguay jugó fuera del Centenario por competencia oficial. Fue en el Estadio Campeón del Siglo, contra Bolivia y Ecuador por Eliminatorias.

• Messi (79) superó a Pelé (77) como máximo goleador sudamericano de una selección.

Dolores Moreira fue campeona sudamericana de clase laser radial

• Lola Moreira se consagró campeona sudamericana de clase laser radial compitiendo ante hombres y mujeres en una flota de 74 barcos.

• Peñarol pidió la remoción Colegio de Árbitros, Departamento de Arbitraje, Marcelo De León y que no le arbitren más Andrés Cunha ni Christian Ferreyra.

• Agustín Canobbio dio positivo de boldenona tras un control antidopaje en el partido contra Sporting Cristal.

• Lewis Hamilton logró su triunfo 100 en Fórmula Uno.

Gonzalo Gervasini celebra ser el mejor en Sudamérica en la especialidad de 1.500 metros en sub 18

• Gonzalo Gervasini en 1.500 m, Manuela Rotundo en jabalina, Martina Bonaudi en 400 m y Silvina Gil en salto alto, fueron oro en el Sudamericano sub 18 de atletismo en Paraguay.

• Hernán Umpierre y Fernando Diz fueron campeones del Campeonato Europeo sub 23 de Yachting en la clase 49er disputado en República Checa.

Octubre

• Ariel Nahuelpán fue separado del plantel de Peñarol por indisciplina y pasó a entrenar con la Tercera.

• Stockolmo y Larre Borges ascendieron a la Liga Uruguaya de Básquetbol. Este último fue el campeón.

Los Teros derrotaron a Estados Unidos en el Charrúa y clasificaron al Mundial de Francia 2023

• Los Teros vencieron a EEUU 34-15 y clasificaron al Mundial de Francia 2023.

• Cumbre entre el Ejecutivo y Tabárez luego de perder muy feo ante Argentina y Brasil. Estuvo muy cerca de ser cesado.

• Sergio Agūero se retira ante Alavés con dolor en el pecho y fallas al respirar.

Maira Moneo venció a Pamela Benavídez y ganó el titulo latino de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo

• Maira Moneo venció a Pamela Benavídez por decisión unánime 99-90, 99-90 y 97-92 y ganó el título latino de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo.

Noviembre

• Clara De León ganó la medalla de oro en el Sudamericano Juvenil de deportes acuáticos en la modalidad solo en Lima, Perú.

• Nicole Frank fue oro en 50 m pecho, plata en 200 m combinados y bronce en 200 m pecho.

• Micaela Sierra fue bronce en 50 m y 100 m pecho.

• Santiago Urrutia gana su segunda carrera del año en el Gran Premio de Adria, Italia.

• Andrés Lamas discute con el preparador físico de Defensor y el técnico Rocco lo saca del plantel, que se solidariza con el jugador y no entrena. Al otro día concurren los jugadores con la Mutual y el club con abogado y escribano para labrar actas. Pese a contar con el apoyo de toda la directiva, Rocco renuncia y los dirigentes deciden sancionar a nueve futbolistas, separándolos del plantel.

@SegundaAUF

Albion fue campeón de la Segunda división profesional

• Albion se consagró campeón de Segunda división y ascendió a la A, Danubio subió como segundo.

• Old Boys se consagró campeón del Súper URU.

• Mathías Oten fue campeón panamericano infantil en sub 15 en categoría +64 k de judo.

• Mateo Malfatti fue plata en sub 13 en categoría -34 k.

• Luisana Ramírez fue bronce en sub 13 en categoría - 42 k.

Fernando Diz y Hernán Umpierre fueron campeones del Campeonato Asiático de 49er en Omán

• Hernán Umpierre y Fernando Diz fueron campeones del Campeonato Asiático de 49er en Omán.

• Fiorella Otero fue plata en suelo y bronce en all around, barras asimétricas y viga de equilibrio en la categoría 13 y 14 años del Sudamericano infantil-juvenil de Bolivia.

• Isabella Marenco fue oro en salto y bronce en all around en la categoría 9 a 11 años.

• Uruguay fue bronce por equipos con Isabella Marenco, Camila Buck, Belén Sosa y Renata Rodríguez.

• Andrés Cunha y Esteban Ostojich fueron sancionados por tiempo indeterminado por Conmebol tras no cobrar nada en el codazo de Nicolás Otamendi a Raphinha en Argentina-Brasil.

• Se aprobó el 100% del aforo para los estadios abiertos en Uruguay.

Después de 15 años y medio al frente de la selección uruguaya de fútbol, el Maestro Óscar Tabárez fue cesado de su puesto como entrenador

• Fue cesado Tabárez como técnico de la selección luego de 15 años.

El Centenario se reinauguró con toda la pompa luego de las obras que llevó a cabo Conmebol, con la final de la Copa Sudameicana entre Athletico Paranaense y Bragantino

• Se reinaugura el Estadio Centenario con nuevo piso, iluminación y obras con la final de la Copa Sudamericana.

Athletico Paranaense, con David Terans, fue campeón de la Copa Sudamericana

• Athletico Paranaense se consagró campeón de la Sudamericana.

Corinthians logró la Copa Libertadores de América femenina y, de esa manera, se consagró tricampeón

• Corinthians se consagró campeón de Libertadores femenina, por lo que es tricampeón.

• Miramar Misiones fue campeón de la Primera división amateur (ex C) y ascendió a la Segunda división profesional.

• Rocha descendió de Segunda división Profesional a Primera división amateur.

• Sofía Lieghio fue bronce en taekwondo en -49 kg en los Juegos Panamericanos Junior de Cali.

Santiago Melo ganó la medalla de plata en k1 200 metros en canotaje en los Juegos Panamericanos Junior

• Santiago Melo fue plata en K1 200 m del canotaje en los Juegos Panamericanos Junior.

• Nicole Frank fue oro en 200 m combinados de natación en los Juegos Panamericanos Junior.

• La Comisión de Apelaciones de la AUF le da por ganado a Nacional el partido empatado 1-1 en la primera fecha del Clausura y los arachanes y Peñarol presentan el reclamo ante el TAS.

Uruguay le ganó los dos partidos a Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol y sigue en camino

• Uruguay ganó sus dos partidos sobre Colombia por las Eliminatorias para el Mundial de básquetbol 2023.

Palmeiras ganó la Copa Libertadores de América 2021 en el Estadio Centenario

• Palmeiras se consagró campeón de la Libertadores 2021.

• Hinchas de Peñarol amenazaron de muerte al presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

• Los Teros 7 fueron campeones del Seven Sar7s de Costa Rica y clasificaron al Mundial de 2022.

Messi ganó su séptimo Balón de Oro y tuvo la sorpresa de que se lo entregó su amigo, Luis Suárez

• Lionel Messi ganó su séptimo Balón de Oro.

• Luis Suárez fue elegido mejor jugador de LaLiga por Marca.

Old Girls fue campeón uruguayo de hockey femenino

• Old Girls ganó el Uruguayo de hockey sobre césped.

• Debido a la variante Ómicron que surgió en Sudáfrica, la selección uruguaya femenina junior de hockey sobre césped, se quedó sin ir a su primer Mundial que se iba a jugar allí.

Diciembre

Leandro Rodas y Martín Zócalo en lo más alto del podio

• Leandro Rodas y Martín Zócalo fueron oro en dos sin timonel de remo en los Juegos Panamericanos Junior.

• Paulina Centurión, Valeria Olivera, Yuliana Etchebarne y Zoe Acosta fueron bronce en cuatro sin timonel de remo.

• Zoe Acosta, Tatiana Seijas, Cloe Callorda y Romina Cetraro fueron oro en bote cuádruple par de remo.

• Felipe Klüver y Luciano García fueron oro en doble par de remo.

Los remeros uruguayos sumaron oros en los Panamericanos Junior de Cali 2021. Martín Zócalo, Felipe Klüver, Eric Seawright y Leandro Rodas

• Felipe Klüver, Martín Zócalo, Eric Seawright y Leandro Rodas fueron oro en cuatro remos largos sin timonel y en cuádruple par.

• Zoe Acosta y Yuliana Etchebarne fueron oro en dos remos largos sin timonel.

• Ynela Aires y Cloe Callorda fueron plata en doble par de remo.

• Tatiana Seijas fue bronce en single de remo.

Santiago Catrofe, a la izquierda de la foto, logró la plata en los 1.500 metros de los Juegos Panamericanos Junior

• Santiago Catrofe fue plata en 1.500 m de atletismo en los Juegos Panamericanos Junior.

• Dolores Moreira fue oro en la clase laser radial de vela en los Juegos Panamericanos Junior.

• Luis Suárez fue elegido mejor jugador iberoamericano de LaLiga por EFE.

Luis Suárez recibió varios premios en 2021; este fue el último, del diario AS, como AS del Deporte

• Luis Suárez ganó el premio América AS del Deporte del diario AS.

• Montevideo Cricket se consagró campeón de la Copa Nacional de Clubes de rugby.

• Cristiano Ronaldo llegó a 800 goles oficiales y es el primero en la historia que lo consigue.

• Después de 43 años se vuelve a jugar en Uruguay la División D. Se había jugado entre 1972 y 1978.

• Rusia fue campeón de la Copa Davis.

Central de San José se proclamó campeón de OFI

• Central de San José campeón de la Copa OFI.

• Peñarol se consagró campeón del Torneo Clausura.

Peñarol se consagró campeón uruguayo 2021

• Peñarol fue campeón uruguayo.

• Tres días antes de las elecciones de Nacional, Álvaro Gutiérrez se baja de la candidatura de técnico pese a que dos de los tres candidatos lo querían.

• Defensor Sporting ganó los playoffs y ascendió a Primera.

• La Luz ganó en repechaje ante Villa Teresa y ascendió a Segunda división profesional.

José Fuentes fue elegido como nuevo presidente de Nacional y contrató a Pablo Repetto como técnico

• José Fuentes es el nuevo presidente de Nacional.

• Pablo Repetto es el nuevo técnico de Nacional.

• 25 de Agosto se consagró campeón de la Copa de Plata de la Liga Femenina de Básquetbol.

• Defensor Sporting fue campeón de la Copa de Oro de la Liga Femenina de Básquetbol y de esa forma se transformó en bicampeón.

Max Verstappen ganó el título de Fórmula Uno en la última vuelta del año sobre Lewis Hamilton

• Max Verstappen se consagró campeón mundial de Fórmula Uno. Mercedes en Constructores.

• Víctor Rostagno ganó la medalla de plata en el Sudamericano de gimnasia artística en San Juan.

• Varios jugadores de Peñarol, Ruglio, Larriera, Darío Rodríguez y Bengoechea, declararon ante Fiscalía por supuesta apología del delito e incitación a la violencia tras viralizarse algunos videos con cánticos ofensivos contra Nacional y se archivó el expediente.

Agustín Canobbio ganó el premio al mejor jugador del Uruguayo 2021 de Fútbolx100 de El Observador

• Agustín Canobbio ganó la encuesta Fútbolx100 de El Observador.

Scuola Italiana ganó el Federal femenino de handball

• Colegio Alemán fue campeón federal de handball masculino y Scuola Italiana en femenino.

• Bohemios se consagró campeón de la Súper Liga de vóleibol masculino.

Diego Alonso fue designado por los neutrales de la AUF como nuevo DT de Uruguay

• Diego Alonso fue designado técnico de la selección uruguaya.

• Sergio “Kun” Agüero anuncia su retiro del fútbol debido a su problema del corazón.

• Cooper fue campeón de la Divisional D.

• Nacional no renueva con Bergessio, Polenta, Rafael García ni Facundo Píriz.

• Bruno Cetraro fue oro en single ligero y plata en single senior en el Sudamericano de remo de Asunción.

• Martín Zócalo y Marcos Sarraute fueron oro en el dos sin timonel senior.

• Luciano García fue plata en single juvenil.

• Valentín De Mattos, Luciano García, Joaquín Vázquez y Santiago Salgado fueron bronce.

Bruno Scanziani, Felipe Klüver, Mauricio López y Bruno Cetraro, lograron el oro y Uruguay en el Sudamericano de remo de Asunción, fue vicecampeón.

• Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Mauricio López y Bruno Scanziani fueron oro en cuádruple peso ligero.

• Bruno Scanziani, Luciano García, Joaquín Vázquez y Santiago Salgado fueron oro en cuatro remos largos sin timonel juvenil.

• Luciano García y Joaquín Vázquez fueron oro en doble juvenil.

• Bruno Cetraro y Martín Zócalo fueron oro en doble senior.

• Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Martín Zócalo y Marcos Sarraute fueron oro en cuádruple.

• Cloe Callorda fue plata en single femenino juvenil.

• Bruno Cetraro, Felipe Klüver, Martín Zócalo, Marcos Sarraute, Luciano García, Mauricio López, Bruno Scanziani y Joaquín Vázquez, timonel Romina Cetraro fueron plata en ocho con timonel masculino senior.

• Romina Cetraro, Tatiana Seijas, Paulina Centurión, Cloe Callorda, Ynela Aires, Yuliana Etchebarne, Nicole Yarson y Valeria Olivera, timonel Bruno Cetraro fueron bronce en ocho con timonel femenino.

• Valeria Olivera, Paulina Centurión, Lucía Villalba y Cloe Callorda fueron bronce en cuatro sin timonel femenino juvenil.

• Malvín se consagró campeón del Apertura de fútbol playa.

• Cerrito fue campeón del Clausura de fútbol playa.

• Malvín fue campeón uruguayo de fútbol playa.

Peñarol fue campeón uruguayo de fútbol sala, logrando el tricampeonato en varones

• Peñarol se consagró campeón uruguayo de fútbol sala masculino, por lo que es tricampeón, y femenino logrando el tetracampeonato.

• Jave de Treinta y Tres se consagró campeón uruguayo de futsal o fútbol de salón.

• Julián Cabrera fue oro en k1 1.000 m sub 23 en el Sudamericano de canotaje.

• Matías Otero oro en k1 500 y k1 200 m sub 23.

• Julián Cabrera, José López, Nicolás Clavijo y Sebastián Delgado fueron plata en k4 1.000 m senior.

• Julián Cabrera, Matías Otero, Nicolás Clavijo y Sebastián Delgado fueron plata en k4 500 m senior.

• Julián Cabrera, José López, Matías Otero y Sebastián Delgado fueron plata en k2 200 m senior.

Julián Cabrera y Matías Otero lograron una de las tantas medallas que conquistaron los celestes en el Sudamericano de canotaje en el Lago Calcagno

• Julián Cabrera y Matías Otero fueron plata en k2 1.000 m, k2 500 m y k2 200 m senior.

• Sebastián Delgado fue plata en k1 1.000 m y k1 500 m senior.

Felipe Melo y Victoria Do Nascimento lograron una plata para Uruguay en canotaje

• Victoria Do Nascimento y Felipe Melo fueron plata en k2 200 m mixto senior.

• Héctor Barletta fue plata en c1 1.000 m senior.

• Héctor Barletta y Michael Lapaz fueron plata en c2 500 m y en c2 200 senior.

• Victoria Do Nascimento y Xeysy Stauber fueron plata en k2 1.000 m, 500 m y 200 m senior.

• Xeysy Stauber fue plata en K1 1.000 m, 500 m y 200 m sub 23.

• Sebastián Delgado fue bronce en k1 200 m senior.

• Eddie La Paz y Héctor Barletta fueron bronce en c2 1.000 m senior.

El Lago Calcagno fue testigo de una notable producción de Uruguay en el Sudamericano de canotaje

• Héctor Barletta fue bronce en c1 500 m senior.

• Héctor Barletta y Carolina Alonso fueron bronce en c2 200 m mixto senior.

• Mariana Pacheco ganó el Nacional de salto ecuestre.

• Mauricio Larriera firmó la renovación de su contrato con Peñarol y suma a su cuerpo técnico a Raúl Salazar, Ruben Paz y Cafú Barbosa, ya que Darío Rodríguez se integra al de la selección uruguaya.

• Boquita de Sarandí Grande campeón de la Copa Nacional de Clubes Divisional B de OFI.