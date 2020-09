Apple y Google anuncian alertas de covid-19 sin necesidad de app: ¿cómo afecta a Uruguay?

Apple y Google integraron directamente en sus teléfonos sus sistemas de alertas de exposición para seguir el avance del covid-19, y asegura que no hay necesidad de diseñar y descargar una aplicación para ese propósito. Esta medida está destinada a países que aún no tienen una app y no han podido emplear sus propias apps.

Las dos compañías tecnológicas estadounidenses lanzaron en abril una herramienta para que los dueños de celulares equipados con el sistema iOS de Apple o Android de Google pudieran compartir informaciones con aplicaciones creadas por autoridades sanitarias, a través del Bluetooth. Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en sumar esta tecnología en la app Coronavirus UY, que desde el 14 de junio permite notificar a los usuarios de posibles contagios de covid-19. La app, que pueden descargarse desde las plataformas de ambas empresas, permiten avisar a sus usuarios si estuvieron en contacto con otro usuario contagiado por el coronavirus en los días anteriores siempre que hayan estado a menos de cinco metros y por al menos cinco minutos, tengan el Bluetooth encendido y las alertas activadas en la propia app. Para los países que no han tenido recursos para crear una app, Apple y Google lanzaron una nueva función llamada "Exposure Notifications Express", que estará disponible para algunas regiones que aún no hayan desarrollado la app. Y solo estará disponible para quienes tengan la versión iOS 13.7 de Apple (lanzada este martes) y en Android (a lanzarse a fines de setiembre). Es una versión simplificada de la app. Según las firmas, ayudará a difundir la adopción de la tecnología de exposición luego de que algunos países le hayan dicho a las empresas de tecnología que no tienen los recursos para crear una aplicación. Lo que permite el nuevo sistema operativo El nuevo sistema operativo de Apple (iOS 13.7) lanzado este martes trae algunas novedades trascendentes en cuanto al uso uruguayo de la app y las notificaciones de covid-19. Los creadores de Coronavirus UY dijeron a Cromo que los usuarios pueden intercambiar códigos sin tener la app, algo que hasta ahora no estaba disponible. Pero que si un usuario fue infectado de covid-19 y quiere reportar con los que estuvo cerca del tema debe descargarla. El nuevo sistema operativo viene con algunas características nuevas en cuanto a covid-19. Luego de que se baja la app y se activan las alertas, el usuario puede acceder a otra función llamada "Compartir estado de viaje". ¿Qué significa? Que el usuario puede intercambiar códigos en otros países de la región y recibir advertencias en otros países del mundo, tal como lo informó Cromo a fines de agosto. Así lo explica Apple: "Tu estado de viaje ayuda a que se notifique a ti y a otros de posibles exposiciones. Este estado solo indica si has viajado o no fuera de tu región activa en los últimos 14 días, pero no incluye a dónde viajaste ni tu ubicación". El nuevo sistema operativo de Android, que se prevé esté disponible a fines de setiembre, tendrá las mismas funcionalidades.