“Apuntamos a que la energía eléctrica de Uruguay pueda llegar al mercado chileno”

Desde 2017 el ingeniero industrial uruguayo Alfonso Blanco ocupa la secretaría ejecutiva de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade). Asumió el cargo por tres años y luego fue reelecto hasta enero de 2023. La Olade es un organismo internacional –integrado por 27 países- que se conformó en 1973 para actuar desde América Latina y El Caribe en defensa, protección y desarrollo del sector energético de la región. En esta época estaba inmersa la crisis de precios del petróleo, situación en la que se planteó la instauración de un organismo regional dedicado al desarrollo energético, aunque luego su rol viró hacia una mirada más integral. Qué papel juega la Olade en la región y en qué temas se está trabajando con Uruguay fueron algunos de los temas que Blanco abordó en entrevista con El Observador.

¿Qué papel juega la Olade en la región?

El rol básicamente es trabajar en el fortalecimiento de todo el sistema energético de América Latina y El Caribe en varias áreas como la integración regional, fortalecimiento institucional, generación de capacidades y desarrollo del conocimiento de sistemas de información. También brinda apoyo a los ministerios de Energía de cada país en el desarrollo de sus políticas públicas a nivel energético. Inicialmente la Olade tuvo su foco en el petróleo por los países productores de América Latina pero gradualmente viene atravesando una transformación para incorporar una versión más actualizado del sector energético regional. Con mi llegada en 2017 el foco de la Olade se fijó en un apoyo a las transiciones energéticas de América Latina y El Caribe.

¿En qué áreas está trabajando la Olade con Uruguay hoy?

Con Uruguay tenemos una agenda bastante intensa y abierta que se basa en distintos componentes. Uno de ellos es una plataforma de integración eléctrica que hemos creado y denominado (Siesur), que tiene como foco apuntar a mercados eléctricos más integrados y dinámicos entre Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay y Chile. Con esta plataforma apuntamos a que la energía eléctrica generada en Uruguay pueda llegar al mercado chileno, por citar un ejemplo, utilizando los sistemas de tránsito de los países limítrofes.

¿En qué etapa se encuentra esto hoy? ¿Dónde están las principales barreras para su instrumentación?

Esta plataforma Siesur se creó a comienzos de 2020 y está integrada por los gobiernos de los cinco países. El primer componente de trabajo fue la identificación de barreras que impiden ese intercambio energético más dinámico. Ese trabajo ya fue concluido. Es una plataforma que lideramos desde Olade junto al BID. Hoy estamos generando modelos de intercambio de energía más profundos y viendo cuáles son las necesidades de infraestructura. A priori, lo que podemos decir es que la falta de integración energética entre los cinco países no se da por la inexistencia de infraestructura de interconexión entre los países. Sin embargo, lo que no logramos aún es mercados bilaterales con la potencialidad de acuerdo a la infraestructura de interconexión. Eso está muy vinculado a que hoy los intercambios energéticos entre los países están acotados a vínculos de muy corto plazo. A priori, no hay posibilidad de establecer contratos de intercambio a más largo plazo. Eso de alguna manera lleva a que los intercambios bilaterales de energía no sean tan dinámicos. Tampoco están establecidas las reglas comerciales de forma precisa en las distintas relaciones bilaterales. Tenemos que trabajar bastante para acordar esas reglas con las condiciones comerciales y también para que se puedan fijar contratos de intercambio de largo plazo entre países. Otro punto a resolver son las condiciones para la energía en tránsito, que tampoco están definidas de forma clara y que ofician como una barrera para un mercado realmente integrado.

¿En qué otras áreas están apoyando al gobierno uruguayo?

En el tema de hidrógeno verde hemos sido consultados y tenemos un canal abierto para ese apoyo. También estamos dándole soporte a la actual administración de gobierno en temas que hoy se están discutiendo en otros países como la potencia en firme de largo plazo. Ahí mostramos la experiencia colombiana que ha sido uno de los países que más ha avanzado en ese campo.

¿Qué papel juega la microgeneración energética en el diseño de esos planes de largo plazo? Hoy es cada vez más habitual ver a empresas y hogares generando su propia energía.

Es un problema que se está dando en toda la región. Es decir, cómo regular el tema sin que eso se constituya en un debilitamiento de los sistemas eléctricos. Si a un operador le vas sacando gradualmente ciertos segmentos de clientes, que pueden ser lo que le aseguran la ecuación económica a la distribución, son elementos que –de alguna forma– tenés que comenzar a regular. Para la microgeneración se requiere una regulación precisa que la incentive pero, además, que esté focalizada en asegurar la robustez de los sistemas energéticos para dar seguridad de suministros. Es un tema para analizarlo en profundidad.

¿Qué postura tiene la Olade sobre la descarbonización?

Estamos impulsando junto con el BID lo que denominamos la iniciativa Relac, que apunta a tratar de llevar a toda América Latina y El Caribe a una capacidad instalada de generación de fuentes renovables del 70%. Actualmente, toda la región tiene el 60% y Uruguay ya estaría cumpliendo esa meta regional porque encima del 70%. Esta es una iniciativa importante para poder cumplir con los escenarios de descarbonización necesaria y que están involucrados en distintos acuerdos. Latinoamérica y El Caribe tienen una impronta energética profundamente renovable. El 29% de la fuente primaria de energía proviene de esta fuente mientras que en el resto del mundo ese porcentaje se ubica en 13%. Sin embargo, en los últimos años nos hemos quedado bastante chatos en el avance de la renovabilidad.