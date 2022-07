Arbeleche dijo que la Udelar tiene "un significativo" presupuesto y coalición buscará darle "algún peso más"

Una delegación de diputados de la coalición de gobierno se reunirá este viernes con el rector de la Universidad de la República (Udelar), Rodrigo Arim. El objetivo: intercambiar visiones sobre un proyecto de Rendición de Cuentas, con la seguridad de que, al final de la prolongada discusión parlamentaria habrá, en mayor o menor medida, un incremento de recursos para esa casa de estudios.

"Siempre termimamos dándole algún peso más", dijo a El Observador el diputado nacionalista Sebastián Andújar, que dejó en claro que el encuentro nada tiene que ver con la polémica de los últimos días por la falta, justamente, de previsión presupuestal incremental para ese organismo. Se trata, indicó el legislador, de un encuentro habitual en este tipo de instancias.

Andújar señaló que se le pedirá al rector una definición concreta de las prioridades de la Universidad en cuanto a los programas a desarrollar y los fondos que serían necesarios para implementarlos.

La Universidad de la República tiene por vía constitucional la pregorrativa de presentar su propio proyecto de Rendición de Cuentas al Parlamento. En el de este año, pidió un incremento de poco más de US$ 35 millones. Pero la versión del Poder Ejecutivo no solo no incluyó ese pedido, sino que ni siquiera contempla a ese inciso en su propio articulado, una situación "muy llamativa" a juicio de Arim, que advirtió que la falta de fondos pondrá en riesgo a siete nuevas carreras y repercutirá en la calidad de los servicios.

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dejó en manos de los legisladores la búsqueda de eventuales refuerzos presupuestales para el organismo, a través de reasignaciones, ya que no habrá mayores incrementos a los ya previstos. "No le compete al Poder Ejecutivo meterse en la tarea parlamentaria", declaró este miércoles, al defender en el Parlamento el proyecto del gobierno. En la práctica, el mecanismo de reasignación ha sido la vía en que en los últimos años los diputados han encontrado la manera de atender, al menos en parte, los reclamos de la Udelar.

La ministra fue más allá y sostuvo que lejos está de poderse decir que la Universidad no tendrá recursos adicionales este año. Allí desgranó una larga lista de previsiones que, a su juicio, justifican esa postura.

Junto a un presupuesto quinquenal de US$ 470 millones, Arbeleche apeló al artículo 417 de la Rendición de Cuentas. Allí se prevén $ 294 millones, unos US$ 7 millones, para la construcción de una campus universitario en Paysandú. "Allí hay recursos adicionales", dijo la ministra. Lo cierto es que ese dinero, pese a su objetivo, es asignado por el proyecto a la Intendencia Departamental sanducera, por lo que técnicamente no podría computarse como otorgado a la universidad.

Arbeleche englobó entre el "gasto adicional" el incremento salarial que se le otorgará a los trabajadores de la Udelar como funcionarios públicos. Agregó que el rubro salarial representa el 80% del presupuesto de la institución y también hizo valer los US$ 26 millones extra que irán destinados a ciencia, tecnología e innovación.

La ministra razonó que parte de ese dinero, unos US$ 4 millones, irán a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en donde el 75% de los investigadores pertenecen a la universidad pública y en donde la mitad de los proyectos aprobados tienen ese origen. "Son recursos adicionales por encima del significativo presupuesto que tiene la universidad", sentenció la ministra.