Árbitros, porteros y seguridad, la realidad de los que se quedan sin un jornal por el parate del fútbol

Se suele manifestar que el fútbol es una industria sin chimeneas. El común denominador de los aficionados no lo percibe hasta que no ocurre un hecho que paraliza el andamiaje de una estructura que es enorme.

Alrededor del deporte más popular en Uruguay se mueven jugadores, entrenadores, preparadores físicos, sanidad, utileros, árbitros, porteros y boleteros, personal de seguridad, funcionarios de los clubes, policías, transporte, venta de entradas y hasta los simples vendedores de alfajores, bebidas o chorizos. Todo esto sin tomar en cuenta a las personas que se mueven por fuera, que de pronto instalan un puesto de venta ambulante de camisetas o el que entra a la tribuna a vender ticholos.

Diego Battiste

La mayoría de las personas que trabajan en el fútbol perciben un salario mensual, pero hay un enorme grupo que vive del jornal. Si se juega cobran, en caso contrario no percibirán un peso.

El ingreso del coronavirus a Uruguay determinó la paralización de la actividad. Y ante esta situación vale preguntarse: ¿Quiénes son los jornaleros perjudicados y que se quedan sin percibir dinero por la inactividad?

La lista es más grande de lo que puedan imaginar. Árbitros, porteros y boleteros, personal de seguridad y los vendedores que recorren las tribunas forman parte de los jornaleros afectados por el coronavirus.

Los árbitros

En el arbitraje existen categorías. Y así como están aquellos que perciben un salario de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), están otros que son jornaleros y cobran por partido, según reveló el presidente de la gremial (Audaf) Marcelo De León a Referí.

“Los árbitros que cobran por partido son los de Segunda, Tercera y Cuarta categoría lo que nos lleva a evaluar la situación para ver cuánto tiempo puede llegar a durar la inactividad”, comenzó diciendo De León.

Consultado sobre cuánto percibe cada árbitro que cobra por partido dirigido, De León respondió: “depende de la cantidad de partidos que le toquen pero alrededor de $ 30 mil a $ 40 mil por mes”.

La paralización de la actividad, como consecuencia de las medidas de prevención que tomó el gobierno para contrarrestar el avance del coronavirus, determina que la gremial se mantenga en estado de alerta.

“No sabemos cuánto puede llegar a durar esto porque va a depender en gran medida del avance del virus. Entonces estamos evaluando la posibilidad de pedir un préstamo o hablar con el Ejecutivo de la AUF para ver si pueden adelantar un dinero a descontar de la futura actividad”, dijo De León a Referí.

¿Cuál es el costo que deben afrontar los clubes por el arbitraje de un partido? El presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, reveló a Referí que en el partido contra Defensor Sporting por la primera fecha del Torneo Apertura jugando en el parque Viera, “pagamos $ 135 mil de árbitros y $ 143 mil de escuela de árbitros”.

La situación de paralización también afecta a los árbitros internacionales que, al no ser designados para los torneos de Conmebol -Copa Libertadores y Copa Sudamericana- no perciben dinero.

Personal de recaudación

Los porteros y boleteros acaso son el gremio más perjudicado con la inactividad debido a que absolutamente todos cobran por partido. Hay un detalle a considerar y es que, según reveló el presidente de la gremial Alejandro González a Referí, "algunos funcionarios viven solo de lo que ganan en el fútbol”.

“Nosotros somos los más perjudicados porque somos jornaleros. Si nosotros no nos presentamos a trabajar, no cobramos. Los jueces cobran, los jugadores cobran, los técnicos siguen cobrando igual aunque no haya actividad, pero nosotros no cobramos nada”, comenzó diciendo González a Referí.

El presidente de la gremial expresó que los problemas comenzaron la semana pasada cuando la AUF decidió jugar a puertas cerradas. “Y en ese momento salió el nombramiento con mucho menos funcionarios designados para trabajar”.

Diego Battiste

En relación al jornal que percibe un funcionario portero o boletero, González señaló: “Según la categoría es lo que cobramos. La categoría más baja recibe alrededor de $ 2 mil por partido”.

Consultado sobre los funcionarios puede tener dos partidos, es decir que sean asignados a una puerta sábado y domingo, el dirigente gremial respondió: “Según, como cada vez somos menos personal capaz que el 60% puede hacer sábado y domingo, pero si vos repetís un fin de semana, al siguiente eso varía porque se hace un promedio para que todos tengamos más o menos los mismos jornales”.

En busca de soluciones

Camilo dos Santos

El presidente de la gremial de boleteros y porteros expresó a Referí que se mantienen en contacto permanente en procura de buscar soluciones para los compañeros que se verán enfrentados a dificultades por la paralización de la actividad.

“Hay compañeros que solo viven de este trabajo entonces queremos hablar con la AUF y FUECYS para ver qué se puede arreglar porque si bien la actividad se puede trasladar para más adelante, el tema que urge para algunos compañeros es ahora”.

González señaló que, para el caso de que en el futuro se tengan que jugar varios partidos del Campeonato Uruguayo entre semana, hay un perjuicio. ¿Motivos?

Diego Battiste

“Vos te acomodás los horarios sabiendo que tenés estos partidos los fines de semana y que entre semana podés tener Libertadores o Sudamericana, pero esos partidos habitualmente se juegan a última hora de la tarde, sobre las 19 o 20 horas, entonces vos en el otro trabajo tenés medio negociado salir un poco antes. Pero los partidos de la actividad local empiezan antes, entonces muchos del personal que tienen otro trabajo no están disponibles”, expresó González.

El presidente de la gremial expresó que se mantienen en contacto permanente en procura de soluciones. “Este mes trabajamos un solo partido”, expresó.

El presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, reveló que por el partido contra Defensor gastaron $ 53.520 por el servicio de porteros y boleteros.

Seguridad privada

Diego Battiste

Otros trabajadores que se ven afectados por la paralización del fútbol son los vinculados a la seguridad privada. De acuerdo a lo que pudo saber Referí, salvo lo que trabajan en las instalaciones de los clubes diariamente, los que van a los partidos son todos jornaleros.

Pablo Santos, dueño de la empresa Keeper que se encarga de la seguridad de todos los partidos de Segunda División, de algunos eventos de la AUF como partidos de la selección y que en Primera trabaja con Danubio, Cerro, Rentistas y City Torque, reveló a Referí que quedaron parados.

“En nuestra empresa nos dedicamos a servicios especiales de seguridad entonces lo que hacemos es fútbol, espectáculos, como por ejemplo el suspendido Montevideo Rock, fiestas, eventos empresariales, cosas puntuales que tienen convocatoria de público. Y todo eso está suspendido”, comenzó diciendo Santos a Referí.

Inés Guimaraens

Los funcionarios que brindan seguridad privada en los partidos de fútbol son jornaleros. Según reveló Santos, un guardia normal percibe entre $ 900 y $ 1.000 pesos por partido. “Depende de la categoría, gente en la logística, jefe de operaciones, entre otros”.

El director de Kepeer dijo que a la fecha ningún funcionario fue a plantear dificultades por quedarse sin su jornal. Santos dijo que en la empresa se mira mucho el aspecto humano de los jornaleros.

“Alguna mano siempre estamos dando porque hay gente complicada, al que tiene algún problema familiar la empresa le responde. Tratamos de ser una empresa que se involucra con el personal, valoramos mucho el aspecto humano. Nuestra logística de trabajo incluye proporcionarles a los funcionarios café, agua, comida para que el personal esté cómodo. La gran mayoría de los guardias viven de otra cosa y esto lo tienen como una extra. De repente vienen de un trabajo y tiene un partido de fútbol y a veces vienen sin comer”, explicó.

Diego Vila

Santos reveló que en un partido de Primera trabajaban entre 15 y 20 funcionarios y que en el ascenso son muchos menos. “A los clubes de la B se les cobra un precio diferencial. Y además movilizamos a los funcionarios. De pronto uno que atiende una puertas después lo pasamos a la tribuna porque no me interesa venderle más a los clubes sino abaratar costos”.

Consultado sobre cuántos funcionarios se destina a un partido de Danubio-Nacional en Jardines del Hipódromo, respondió que entre 45 y 50 guardias.

A un promedio de mil pesos por funcionario se genera un costo de $ 45 mil a $ 50 mil pesos.

Los números coinciden con lo revelado por el presidente de Wanderers, Gabriel Blanco, que dijo que “por el partido con Defensor de la primera fecha pagamos $ 44 mil de seguridad privada”.

Diego Martínez

Claro que a ese gasto se sumaron $ 45 mil más de personal policial, por lo que el gasto general de seguridad en el referido juego fue de $ 88.929.

Los gastos de seguridad se incrementan considerablemente cuando un equipo chico recibe en su cancha a un grande. Lo vivió Wanderers cuando recibió a Nacional en el Clausura 2019 donde abonó $ 127 mil de servicios policiales. Los costos aumentan porque se dispone de más personal de zona de exclusión.

Y perdidos en el olvido están los jornaleros que viven de la venta de productos en una cancha. Allí conviven los oficiales y los paracaidistas que de pronto aparecen vendiendo paraguas un día de lluvia o ticholos en la tribuna.

El vendedor autorizado que va con una canasta va a comisión. Es decir que percibe un jornal de acuerdo a lo que vendió, según revelaron fuentes a Referí.

Diego Battiste

El que en realidad pierde con el parate es el encargado de la cantina que, en muchas canchas, es un espacio arrendado al club para brindar un servicio a los aficionados.

La suma total de los ingresos que dejan de percibir árbitros, porteros, boleteros y personal de seguridad ronda los $ 277.000 lo que traducido a dólares son 6.400 por partido. Pero el tema no se reduce a simples números sino a la necesidad de muchos jornaleros que viven solo de los ingresos que les genera la industria sin chimenea del fútbol.