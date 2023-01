Argentina cobra peaje a carga que llega a Montevideo desde Paraguay por la hidrovía

El gobierno argentino dispuso el cobro de un peaje para el transporte internacional fluvial que transita por la hidrovía. La medida afectará a la carga paraguaya que llega en tránsito hasta el puerto de Montevideo. La disposición generó preocupación en el gobierno de Paraguay y en los operadores privados de ese país. En Uruguay entienden que la medida es un nuevo intento de Argentina para frenar el desarrollo de portuario local.

El 29 de diciembre el Ministerio de Transporte argentino aprobó una resolución portuaria que rige desde el 1º de enero y aplica una nueva tarifa portuaria. Allí definió cobrar un peaje de US$ 1,47 por tonelada en la hidrovía para el transporte internacional.

La disposición ya venía analizándose desde hace meses en Argentina y pasó por un proceso de aprobación en el Ministerio de Transporte y otras dependencias gubernamentales.

Su puesta en vigencia este año generó preocupación en las autoridades y operadores portuarios privados de Paraguay. El 30 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país pidió suspender el pago del peaje en la hidrovía. Mediante un comunicado expresó que ante la puesta en vigencia de la tarifa el ministerio “tomó contacto con las autoridades del vecino país a fin de suspender la aplicación de la medida prevista a partir del 1º de enero de 2023”.

Este martes informó que el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Julio César Arriola, presidió la reunión de la Comisión Nacional de la hidrovía Paraguay – Paraná, a fin de considerar acciones y dar seguimiento a la resolución argentina de aplicar una tarifa de peaje para el transporte de carga fluviales en el tramo entre el puerto de Santa Fe y Confluencia con el Río Paraguay.

Añadió que representantes de los gremios vinculados a la logística y al transporte fluvial internacional adelantaron que estudian eventuales acciones para complementar las gestiones que lleve adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El sector privado paraguayo también mostró su disconformidad con la disposición argentina. El presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, Esteban dos Santos, se refirió al tema en diálogo con el medio guaraní La Nación.

“Ellos habían anunciado ya en octubre que iban a imponer esta tarifa de peaje a la navegación. En su momento tuvimos varias reuniones con Cancillería, armamos una estrategia y habían acordado un stand by para mayor análisis y que Paraguay pueda demostrar que no existe ninguna contraprestación ni ningún beneficio en contrapartida del cobro de la tarifa de peaje”, afirmó.

“Como no existe beneficio a la navegación en ese tramo, nosotros tenemos la postura de que no corresponde el cobro de la tarifa y al no existir contraprestación, tomamos la imposición como un simple cobro de derecho de paso, lo cual es absolutamente ilegal, de acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales de los cuales Paraguay y Argentina son signatarios”, añadió en declaraciones a ese medio.

Inés Guimaraens

A nivel local el tema se observa con atención. En el sector portuario asumen que el cobro del peaje es un nuevo intento para frenar el avance de Uruguay.

Actualmente, el 90% de la carga paraguaya en tránsito para exportación recala en el puerto de Montevideo luego de transitar a través de la hidrovía. Allí, la mercadería se trasborda a buques de ultramar y es embarcada hacia su destino final.

El puerto de Montevideo tuvo un movimiento récord de contenedores en 2022 al operar más de 1 millón de TEUS (medida equivalente a un contenedor de 20 pies). Una buena parte del crecimiento se fundamentó en la llegada de mercadería paraguaya en tránsito.

Algunas fuentes consultadas recordaron otras medidas dispuestas anteriormente por autoridades portuarias argentinas. La más importante fue la resolución 1108 adoptada por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables en noviembre de 2013. Con esa medida se prohibió el tránsito de mercadería argentina al puerto de Montevideo. Los exportadores preferían utilizar esa modalidad para evitar costos y demoras en las terminales portuarias de su país. La disposición estuvo vigente durante dos años.

Si bien esta nueva resolución no tendrá el impacto de la anterior, que ofició como una suerte del bloqueo al puerto de Montevideo, las fuentes asumen que el cobro del peaje en la hidrovía tendrá impacto local.