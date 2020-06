Argentina extendió por quinta vez plazo para renegociar su deuda

El gobierno argentino resolvió extender por quinta vez el plazo límite que venció este viernes 19 para llegar a un acuerdo con acreedores sobre la reestructuración de US$ 65.000 millones de su deuda soberana. La nueva fecha tope será el 24 de julio a las 17 horas de Nueva York (18 de Argentina),según informaron desde el Ministerio de Economía a través de un comunicado.

“Desde la extensión anterior de la invitación, la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorarlos recuperos”, señaló el comunicado oficial.

Y agregó: “Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo. Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”.

Posiciones no tan alejadas

Esta semana el gobierno y los acreedores no lograron avances sustanciales en la negociación. El Ministerio de Economía apuntó a Blackrock por el fracaso de las negociaciones, y el Ad Hoc Bondholder Group, que lidera el fondo de Laurence Fink, respondió que analiza sus derechos y dejó entrever que podría pedir la aceleración del default.

Las posiciones, sin embargo, no son tan distantes: fuentes del mercado señalaron a El Cronista que son apenas US$ 300 millones por año. Blackrock es el más duro y se plantó en pedir US$ 55 de Valor Presente Neto (NPV) por cada lámina de US$ 100, mientras que el Comité de Acreedores de la Argentina (ACC) se conforma con US$ 51,5 en promedio.

El paper que presentaron UBS y Mens Sana Advisors, asesores financieros de los fondos Gramercy, Greylock Capital y Fintech (del mexicano David Martínez, con variadas inversiones en Argentina), destaca que el país debería hacer un esfuerzo fiscal anual de apenas el 0,02% del Producto Bruto Interno (PBI), equivalente a unos US$ 76 millones.

Argentina ya entró en un “soft default” al no pagar US$ 503 millones de interéses de tres bonos el 22 de mayo y los fondos podrían pedir la aceleración en la Corte de Nueva York en cualquier momento. La próxima fecha clave es el 30 de julio, cuando se cumplan los 30 días de gracia desde el vencimiento del Discount, en manos de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 7,79% este viernes a 40.951,45 puntos, aunque cerró la semana con una pérdida de 5,67%.

El alza respondió a las expectativas positivas que abrió la nueva extensión del plazo hasta el 24 de julio para que Argentina llegue a un acuerdo con sus acreedores internacionales . En el balance general de acciones se registraron 123 alzas, 64 bajas y dos papeles terminaron sin cambios. El volumen negociado en acciones fue de 2.225,84 millones de pesos (US$ 30,6 millones). En el panel de acciones líderes las principales alzas las registraron la petrolera Ternium Argentina (+11,56%) y el Grupo Financiero Galicia (+11,06%).

Fuente: El Cronista y AFP