Argentina: le robaron el auto con su hijo de 6 años adentro mientras la madre gritaba desesperada

Una madre de Lomas de Zamora, ubicada al sureste de Buenos Aires, a 19 kilómetros de la capital argentina, se disponía a salir en su auto, en el que ya había subido a su pequeño hijo de seis años, Mateo, cuando aparecieron dos hombres, que se metieron en el vehículo, lo prendieron y arrancaron golpeando a la mujer con las puertas a la que se sujetaba para intentar detenerlos, mientras lanzaba gritos desesperada y ladraba con furia un perro, como se escucha en el video.

Todo ocurrió en una zona de Lomas de Zamora que, de acuerdo al testimonio de la mujer y su pareja, se suceden con frecuencia hechos violentos y robos.

"Estaba cerrando el portón y los ví...mi hijo estaba en el asiento de atrás, el auto es de dos puertas y me gritaba 'mamá, mamá´y yo le decía "Mateo bajá", pero no podía", relató la madre, que golpeaba a los asaltantes con algo que llevaba en la mano.

Pero los hombres no se detuvieron, sacaron el auto hacia atrás y luego lo enderezaron para enfilar por la calle, mientras la mujer caía aparatosamente sobre la vereda, golpeaba por las puertas del auto. Se levantó y se fue corriendo tras el vehículo.

A las dos cuadras, mientras la madre lo perseguía, tiraron al niño, que corrió hacia la mujer. "Venía sangrando, quedó asustado, golpeado, y después en la tarde y en la noche estuvo vomitando", relató la afligida madre.

Ella y sus esposo son peluqueros y recién habían reiniciado el trabajo. Con un brazo enyesado, producto del golpe recibido al intentar detener a los asaltantes, la mujer contó que Mateo era su único hijo. "Casi lo pierdo antes de nacer, no puedo tener otro más, sentí que me llevaban todo, no me importó el auto, solo quería a mi nene y ver que se iban y no me lo dejaban...", dijo entre lágrimas.

"Sentí que me moría, corrí detrás de ellos y ellos no paraban, grité con todas mis fuerzas y salieron todos mis vecinos y los autos se pararon..", siguió. Y luego lanzaron a Mateo.

"Es horrible vivir así, yo me levantó para ir a trabajar y ellos se levantan para ir a robar", contó la madre, que tiene golpes por todo el cuerpo, y no pudo dormir entre los dolores y el nerviosismo.

En casi tres años han sufrido dos robos en la casa que habitan en Lomas de Zamora. "Todo lo que hacemos es por nuestro hijo, para darle una educación y poder vivir, para subsistir...".

La pareja indicó que hace dos semanas la situación de seguridad había empeorado. En la comisaría les informaron que los asaltantes habían salido de la cárcel hace un mes, aunque desconocen si fueron puestos en libertad como consecuencia de la pandemia. "Esto se ha puesto muy picante", dijo Rubén, el padre de Mateo, que contó que al ir a la comisaría veía más presos que policías, "bajaban y bajaban presos, no lo podíamos creer, no dan abasto, ya no sabemos qué hacer, los argentinos estamos cansados de esto, esto es muy jodido en la provincia"