Argentina pagó al FMI US$ 1.884 millones

Argentina pagó un vencimiento de capital por US$ 1.884 millones del crédito stand-by que acordó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI), del que recibió unos US$ 44.000 millones y que intenta reemplazar por otro acuerdo de facilidades extendidas.

El pago hecho en base a derechos especiales de giro (DEG) recibidos del propio FMI, fue confirmado a la AFP por fuentes oficiales.

Argentina, el mayor deudor del FMI, recibió en agosto DEG equivalentes a unos US$ 4.400 millones, del total de 650.000 millones distribuidos por el organismo multilateral para ayudar a países miembro a paliar la crisis del covid-19.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó en entrevista con radio AM750, que la relación con "el FMI fue uno de los peores problemas que dejó la administración anterior (de Mauricio Macri), generando una vergonzosa deuda y una escasez de instrumentos disponibles para enfrentar la crisis".

El monto total del acuerdo stand-by a 36 meses era de US$ 57.000 millones, una cifra récord para el FMI. Al asumir en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández renunció a los desembolsos pendientes.

El país sudamericano debería pagar al organismo multilateral, entre capital e intereses, unos US$ 19.341 millones en 2022, 19.589 millones en 2023 y 4.936 millones en 2024, según estimaciones del Ministerio de Economía.

Argentina, en recesión desde 2018 y excluida de los mercados de capitales, aspira a reeemplazar el acuerdo stand-by de 2018 por un programa de facilidades extendidas que se caracteriza por períodos de reembolso más prolongados.

Este año, Argentina ya ha cancelado al FMI US$ 300 millones en intereses de su deuda en febrero, otros 300 millones en mayo y 350 millones en agosto. Le queda por saldar US$ 400 millones de intereses en noviembre y otro vencimiento de capital por unos US$ 1.900 millones en diciembre.

El gobierno de Fernández logró este año un acuerdo con el Club de París para prorrogar hasta marzo de 2022 el pago del último tramo de una deuda que se había renegociado en 2014.

A fines de julio, Argentina pagó a sus acreedores del Club de París unos US$ 430 millones y quedaron pendientes para pagar el año próximo otros 2.000 millones.

Fuente: AFP