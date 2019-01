Armada busca a un hombre que desapareció en el arroyo Valizas

Un hombre de 24 años desapareció este domingo en la noche de la superficie del arroyo Valizas de Rocha, informó la Armada Nacional en un comunicado. El Destacamento de Valizas recibió un aviso de que tres hombres estaban cruzando el arroyo y uno de ellos desapareció de la superficie por la corriente.

La Armada inició la búsqueda “de inmediato”, según destacó en el comunicado, y la siguió con las primeras horas de luz de este lunes, con una embarcación neumática y personal a pie. Por ahora, sigue sin haber rastros del joven.

Otro caso

Este sábado apareció el cuerpo de una adolescente de 13 años que se ahogó el jueves de noche en la playa de La Floresta. Ayelén Asambuja tenía 13 años y se ahogó sobre la hora 20, cuando estaba en la playa junto con una amiga y el padre de esta, en momentos en que no había guardavidas. En determinado momento la corriente comenzó a arrastrar a las niñas río adentro. Una de ellas pudo regresar a la costa, pero la otra no y el intento de otro hombre por rescatar a Asambuja no tuvo éxito.

La Intendencia de Canelones confirmó este viernes, por medio de un comunicado, que el accidente "se dio en una jornada en que, por las condiciones y dinámicas de nuestras costas, la totalidad de los puestos de guardavidas de la zona tuvieron colocada la bandera roja".