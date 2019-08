Arresto ciudadano terminó con delincuente muerto

Un delincuente murió luego de forcejear con un hombre que intentó defender a una joven que estaba siendo asaltada, en la esquina de Democracia y Hocquart (barrio Villa Muñoz), este miércoles sobre la 21.30.

El delincuente había atacado a la víctima de atrás. Ella había llegado a la puerta de una casa, tocó timbre y esperó que le abrieran. Como eso demoró, sacó su celular para avisar, y fue en ese momento que el hombre, de 32 años y con antecedentes penales, aprovechó para ponerle un cuchillo en el cuello y tirarla hacia atrás, hasta casi llegar al cordón de la vereda.

Según informó El País y confirmó El Observador con fuentes del caso, otro joven que caminaba con su madre por el barrio –ambos conocían a la víctima– intervino al ver lo que ocurría. La mujer le había pedido a su hijo que socorriera a la chica –de 23 años– y él lo hizo: se tiró al suelo, separó al delincuente –que vestía una campera negra y llevaba capucha–, y comenzaron a luchar. Luego, otras personas se acercaron y también golpearon al asaltante.

La fiscal de Flagrancia Adriana Costa ordenó de inmediato la realización de la autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte del delincuente, y los resultados los recibirá la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, que es quien continuará con la investigación.

"Se dio en un arresto ciudadano. Deberemos analizar todas las circunstancias. Es cierto que hubo un arresto ciudadano. Y también es cierto que una persona resultó fallecida”, dijo Morales a El País, y agregó que esperará los resultados de las pericias de Policía Científica para tomar una decisión. "Luego analizaremos si se configura la legítima defensa o si hubo un hecho que merece una represión penal", aseguró.

En diálogo con El Observador, Morales dijo que "siempre que se hacen arrestos ciudadanos, por parte de personas que no saben cómo defenderse, alguna cosita sale mal, y eso es algo que todos deberían entender", y que todavía no se puede decir que haya ocurrido un homicidio, hasta tanto no lo determinen los exámenes de Policía Científica.

"Hay que tener cautela", dijo la fiscal de Homicidios, que aseguró también "no hay detenidos" al momento, y que el hombre que intervino en la rapiña se encuentra emplazado.