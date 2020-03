ARU anunció que el área de la Expo Melilla crece 20%

La producción en movimiento es el eslogan que caracteriza a la 9ª edición de la Expo Melilla, la muestra de tecnología y servicios para el sector de los agronegocios que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), que se desarrollará del jueves 16 al domingo 19 de abril, con actividades entre las horas 9 y 19 de cada jornada.

La Expo Melilla 2020 se presentó este lunes, en el campo en el que se realizará esta actividad, en el área rural de Montevideo, al que se accede por camino Pérez, próximo al cruce con la ruta 5 (a la altura de km 11,5) y frente al predio en el que se está construyendo la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM).

Juan Samuelle

“Un esfuerzo muy grande”

Gabriel Capurro, presidente de la ARU, fue quien presentó los detalles de la nueva Expo Melilla, junto con Rafael Ferber, director de exposiciones de la ARU, y Fernando Nopitsch, secretario general de la Intendencia de Montevideo.

Señaló que el sitio donde se realiza la Expo Melilla es “un predio estratégico” para la ARU, donde se cumple una exposición que “ha venido creciendo año a año”, porque el mismo “nos permite mostrar las tecnologías y las máquinas en movimiento, y a los productores siempre nos gusta ver las nuevas forrajeras, las oportunidades que hay y también las nuevas máquinas y las nuevas tecnologías, y si las vemos trabajando mucho mejor y este predio de 77 hectáreas nos da la oportunidad de todo eso”.

Expo Melilla, indicó, “es un esfuerzo muy grande del director de exposiciones y de todo el equipo de exposiciones”.

Luego remarcó que “por suerte” cada vez son más las firmas comerciales que acompañan a este emprendimiento ferial, “dándole brillo a esta exposición”.

El presidente de la ARU, además, destacó que la obra de la UAM, en el predio vecino al de la Expo Melilla, “viene creciendo en forma vertiginosa”.

Ese emprendimiento, comentó, “va a mejorar mucho la conectividad del predio, ya que 15 mil personas por día van a estar visitando la UAM”, lo que “abre oportunidades para hacer más cosas en este predio”, dada la afluencia diaria que habrá de productores y compradores.

Inversiones en la Rural del Prado

Nopitsch, por su parte, señaló que para él era “una alegría” haber comprobado el crecimiento que tuvo en todos estos años la Expo Melilla, destacando el complemento que significa esta exposición para las actividades que se desarrollan en el predio de la Rural del Prado.

A propósito, adelantó que hay intenciones de realizar una “transformación” del predio en el que la ARU realiza en setiembre la Expo Prado, la tradicional muestra ganadera.

Nopitsch mencionó el valor de los tres galpones que son monumentos históricos, más el palco y el ruedo, y que se está trabajando para facilitar la gestión de la ARU que se encarga de los gastos de mantener ese predio, existiendo el interés de promover un mayor uso del área de la Rural del Prado.

Mencionó la idea de reconstruir los galpones y arreglar los jardines, también que se piensa en generar más estructuras desmontables como sucede en predios similares en otras partes del mundo, que permitan hacer otras exposiciones.

También dijo que se pensó en su momento vincular a la Rural del Prado con el Parque Botánico vecino al mismo.

“Hay que recuperar esos galpones, haremos un esfuerzo todos”, afirmó. “Estamos viendo cómo buscamos alguna forma más barata, todas las soluciones son caras”, complementó.

“Montevideo necesita, más ahora que se está retirando el LATU, un centro de exposiciones” que “nos permita abrir otras alternativas”, expresó.

Juan Samuelle

Mudanza del Mercado Modelo a la UAM se hará en noviembre

También habló de la satisfacción que genera poder estar en la etapa final de la construcción de la UAM, cuando hace cinco años se trabajaba en el fideicomiso en medio de dudas de algunos, habiéndose ambientado una inversión de US$ 65 millones departe del Estado, desde distintos organismos, con otros US$ 25 millones invertidos desde el sector privado. “Hay US$ millones que hoy se pueden ver ahí”, manifestó.

Esa obra, explicó, “cambia una estructura que estaba obsoleta”, aludiendo al actual Mercado Modelo”, que antes estaba en la periferia de una ciudad que “se lo fue comiendo”, graficó.

Nopitsch adelantó que es muy probable que la obra se entregue en octubre y que en noviembre se inicie la mudanza.

Respecto al uso de los terrenos donde hoy está el Mercado Modelo, dijo que se analizan unas 50 propuestas, pero que desde el Hipódromo hasta el Estadio Centenario con ese espacio en el medio se potenciará el desarrollo de toda esa zona de la capital.

Por último, el representante de la intendencia también elogió la utilidad del predio de la Expo Melilla como predio complementario de las actividades que la ARU desarrolla en la Rural del Prado.

El área crece un 20%

Ferber, por su parte, informó que para esta 9ª edición se proyecta un crecimiento de 20% en el área de exposición, algo que “realmente nos reconforta”, destacando que es fruto del esfuerzo de todo el equipo de exposiciones de la ARU.

Tras destacar el “ida y vuelta” con los expositores, adelantó que para la edición de 2020 “agregamos mucho contenido”, con la renovada actitud básica de la ARU de apoyarse en las instituciones agropecuarias para diseñar buena parte de las propuestas.

A lo que se ha realizado con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria desde el inicio se añadió recientemente al Instituto Nacional de Semillas y ahora se hará lo mismo con el Secretariado Uruguayo de la Lana, adelantó.

De las 77 hectáreas del predio se agregarán nuevas zonas para uso en la exposición, apostando a un crecimiento ordenado, añadiéndose este año, por ejemplo, un sector para actividades forestales.

A propósito de novedades, este año en la Expo Melilla se hará la tradicional exposición ganadera de lechería de otoño, la 77ª Muestra de Reproductores Holando, lo que significa la presencia de un sector de la producción de muy variada versatilidad, porque el tambero, señaló, debe saber mejorar el pasto y tiene que saber de ganado, por ejemplo.

Juan Samuelle

La salud del sector cárnico uruguayo

También resaltó el valor del ciclo de conferencias que organizará, desde el jueves, ARU junto con El País y Radio Carve, titulado “La salud del sector cárnico uruguayo”, con prestigiosos expositores: el productor ganadero Ricardo Reilly, el industrial Eduardo Ugal y se espera a la designación oficial de autoridades del Instituto Nacional de Carnes para completar el panel de conferencistas.

Finalmente, destacó Ferber, en Expo Melilla “hay lugar para todos”, aludiendo al valor que tiene la exposición para empresas de diversos sectores y tamaños. “Estamos a tiempo de integrarlos”, concluyó.

Algunos de los contenidos

Entre otras propuestas, en la Expo Melilla 2020 habrá un espacio de Buenas Prácticas Agrícolas, un área de pastoreo racional intensivo para ganadería, un sistema de producción intensiva de carne ovina, otra de pastoreo de aves de corral, un feedlot demostrativo, actividades con el foco en el bienestar animal y demostraciones diarias de maquinaria e implementos y de uso de instalaciones y diversas tecnologías.

A ello se le añaden módulos de pasturas, forrajes y producción animal, exposiciones de genética de diversas razas ovinas y bovinas, remates de cabañas, jurados en varias razas bovinas, ovinas, equinas y caninas, muestras de aves, conejos y perros y una fuerte presencia de gremiales de criadores de diversas razas que integran la ARU.

Finalmente, la realización de la cuarta ronda de negocios internacionales del sector agroindustrial será otro de los atractivos.