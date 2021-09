Aseguran que Carlos Perciavalle vive una situación "de abuso y de abandono"

El actor uruguayo Carlos Perciavalle, de 80 años, vive momentos complicados. Según informó el periodista Gustavo Descalzi en el programa A la tarde, de América TV, Perciavalle atraviesa problemas de salud y económicos, agravados por un entorno que no colaboraría con el estado emocional y financiero del uruguayo.

En su informe, Descalzi aseguró que su caso es el de una situación de "de abandono y abuso de una persona mayor", y que los responsables son las "personas que lo han cuidado en los últimos años", que entre otras cosas lo habrían llevado a vender su propiedad en Laguna del Sauce por debajo de su precio real.

"Su círculo íntimo es parte de esta desgracia", expresó el periodista.

"Algunas fuentes consultadas comenzaron a hablar de venta sospechosa, precio vil, o precio irrisorio, tal como lo enmarca la ley, cuando existe una desproporción entre el bien a adquirir y el precio pagado, con el agravante que las condiciones de pago se plantean en cuotas, por un precio que podría considerarse cuatro veces menor, al precio de mercado", explicó.

La casa de Perciavalle, en donde vive desde hace décadas, lleva el nombre de El Paraíso y está ubicada a orillas de Laguna del Sauce, a seis kilómetros de Solanas, en el departamento de Maldonado. El terreno incluye una casa principal, una de huéspedes, un espacio para espectáculos, una casa de servicio y un parrillero.

En el informe de A la tarde se incluyó un video en el que se puede ver al uruguayo y a integrantes de su servicio discutiendo de manera acalorada. Consultado por el programa, el uruguayo Jimmy Castilhos, amigo de Perciavalle, aseguró haber grabado el video, y contó que se encontró con "una persona que estaba con miedo, una persona que se sentía abandonada".

“Miguel Bermúdez, quien es pareja de Carlos desde hace 50 años, tuvo un ACV y eso lo golpeó fuertemente”, contó Castilhos, que reveló que las discusiones que se ven en el video comenzaron cuando el actor uruguayo quiso prescindir de sus empleados. “Carlos tenía la voluntad de que estas personas se fueran de la casa, no sabía cómo hacer y me pide mi intervención. Yo considero que por un lado cometí un error, pero mi único gran acierto es defender a mi amigo como podía”, aseguró.

Tras la intervención, Descalzi volvió a referirse a la situación de Perciavalle: “A lo largo de muchos años todos han ido comiendo de allí, y hoy Carlos está en una situación paupérrima, sin dinero, sin un solo peso, pero no quiero entrar en detalles. Yo no puedo hablar hasta que el juez no lo diga, pero quiero presentar el caso para que quienes tienen que actuar lo hagan”, denunció.