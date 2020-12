Así es "Amén", la canción que los Montaner y Camilo estrenaron para Navidad

"Hey, estés donde estés . Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés", comienza cantando en un primer plano Ricardo Montaner en el vídeo del tema que lanzó el pasado 23 de diciembre junto a sus hijos Mau, Ricky y Eva Luna y su yerno, Camilo. Se trata de Amén, una balada dirigida por Marlene Rodríguez, la esposa del cantante nacido en Argentina, que en menos de 24 horas superó las 3 millones 500 de visualizaciones en YouTube.

La canción, compuesta e interpretada por los cinco, respeta de cierto modo el estilo musical de cada uno. Amén contiene elementos de las grandes baladas que desde hace décadas marcan la trayectoria de Ricardo, por momentos tiene guiños del reguepop que identifica al dúo Mau y Ricky y de la impronta de Camilo, con su estilo urbano. Además, está presente la sensibilidad melódica de la menor de los hermanos.

Desde su contenido, los Montaner realizan una plegaria en la que comparten sus miedos más internos y su angustia más profunda. “Nunca hemos estado tan vulnerables”, admitió Mau Montaner, el menor de los hijos varones de Ricardo, en diálogo con EFE. A su vez, en comunicado de prensa, el su padre indicó: “Es una balada atemporal que puede adaptarse a cualquier situación de dolor y desesperanza que una persona esté viviendo”.

“Amén es una palabra universal que significa lo mismo en todos los idiomas, la palabra que une todo, cuando crees con certeza en algo dices Amén”, agregó el cantante de 63 años.

Según explicó a EFE el intérprete de Me va a extrañar, la idea de armar esta canción surgió a finales de 2019: “La gente siempre nos preguntaba que cuándo haríamos algo todos juntos y quise que fuese una canción que pudiera perdurar en el tiempo, que no fuera una de esas que se pone de moda un mes y luego se olvida”.

Si bien varios podrían asociar este lanzamiento al año tan particular que vivió el mundo, con la llegada del coronavirus, el objetivo de los Montaner fue crear un "himno" que no estuviera ligado a ningún momento en particular.

En sus redes sociales, los distintos creadores de Amén la describen como "un canto necesario de amor y auxilio".