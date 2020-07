Así fue el debut de Cantando 2020

Después de varias idas y vueltas y de no saber si este año LaFlia -productora de Marcelo Tinelli- podría dar marcha sobre alguno de sus contenidos, el lunes comenzó Cantando 2020.

La competencia de canto de famosos argentinos está bajo la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández y se emite por El Trece. Al jurado, lo integran la cantante de cumbia Karina “La Princesita” Tejeda, la actriz y cantante Nacha Guevara, el director y dramaturgo Pepe Cibrián Campoy y a la vedette Moria Casán.

En Uruguay, el contenido se transmitirá de lunes a viernes a las 22.30 horas por Teledoce, que desde hace dos años no emitía ninguno de los formatos de la productora de Tinelli.

Como ya es costumbre para los televidentes de este programa o del Bailando, en el arranque de la quinta temporada del Cantando no faltaron los comentarios polémicos, la exposición de dramas personales sobre el escenario y los puntajes bajos. Porque esto, además de un certamen de canto es un show.

Y como dijo Casán en más de un momento de la noche, esta edición del Cantando se da en una "nueva era". Es que la realidad que vive el mundo con la pandemia también se hizo notar en el programa. Entre algunas de las medidas sanitarias, los cuatro jurados se separan mediante vitrinas, los dos conductores mantienen una distancia de más de dos metros y los participantes no pueden ni abrazarse al terminar la performance. De hecho, parejas como la de vedette y capocómica Carmen Barbieri y el cantante que la acompaña no se conocieron hasta ayer porque habían ensayado virualmente.

La apertura del Cantando estuvo a cargo de Karina La Princesita, Damián Córdoba, Tripa, Flor Otero y Rochi Igarzábal. Los temas que formaron parte del repertorio pasaron por todos los géneros con canciones populares que fueron desde El amor después del amor de Fito Páez, hasta Libre soy, de la banda sonora de la película Frozen.

Al finalizar el show de inicio, aparecieron los anfitriones del concurso. "¡Bienvenidos al Cantando 2020! Estamos felices de estar acá", comenzó de Brito. "Hola a todos en casa, qué bueno acompañarlos con buena música", agregó Fernández. Y luego presentaron al jurado.

El momento más incómodo de la noche, quizá lo vivió la conductora. Luego de presentar a Casán, la vedette le dijo: "Señorita, a usted la voy a llamar coconductora y le voy a explicar por qué. No tengo nada personal con usted. Decirte Laurita no da más, es como un chiquitaje y Fernández es como el presidente. No tengo nada personal contra vos”.

“A mí me gusta Laurita... Y aclaro que yo no tengo nada que ver con él (presidente)", respondió la bailarina e intentó esquivar a cualquier tipo de polémica. Pero Casán siguió: "Los que hablan mal de vos son otros. La mujer del Tirri (Mimi Alvarado) dijo que eras vomitiva, yo lo único que hice fue ponerte buenas notas. La gente dice cuidado con Moria".

Pero el show continuó. Y la figura encargada de romper el hielo fue Carmen Barbieri. Antes de que comenzara a cantar junto a su compañero Mariano Zito, se emitió un video de su hijo, Federico Bal, quien recientemente anunció que se curó de cáncer de intestino.

Barbieri interpretó Te quiero tanto, uno de los grandes éxitos de Sergio Denis, y obtuvo un total de 25 puntos. La pareja recibió un siete de Guevara, un ocho de Karina y un diez de Cibrián; el voto de Casán es secreto.

La segunda pareja en presentarse sobre la pista fue la de los influencers Lola Latorre y Lucas Spadafora. Los jóvenes cantaron Te quiero más de Tini Stoesel. El jurado les marcó algunos problemas rítmicos y de afinación y les otorgaron 24 puntos en total.

La pareja que cerró la noche fue la del músico y comediante Jey Mammon y su compañera Carla del Huerto, quienes cantaron Rescata mi corazón de Manuel Wirzt.

Guevara calificó a la actuación con seis puntos y sentenció que “van por caminos separados, no se fusionan”. En contrapartida, a Karina le "encantó", según dijo, y les otorgó un nueve. Cibrián les puso un siete y expresó: “Los dos cantan bien, pero no lo hicieron bien juntos. No había actuación ni una historia de amor”. Moria, con su voto secreto, afirmó: “No funcionaron como dúo”. El total fue de 24 puntos.

En las próximas noches irán pasando por la pista del Cantando: Miguel Ángel Rodríguez; Agustín Sierra; Florencia Torrente; Sofía Morandi; Gladys “La Bomba Tucumana” junto a Tyago Griffo; Dan Breitman; Lizardo Ponce; Adabel Guerrero; Melina Lezcano con Juan Pérsico de Agapornis; Esmeralda Mitre; Mariana Brey; Karina Jelinek; Brian Lanzelotta y Ángela Leiva; Federico Salles con Cande Molfese; Facundo Mazzei junto a Agustina Agazzani; Floppy Tesouro y Laura Novoa.