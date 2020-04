Así fue el operativo de repatriación de los pasajeros del Greg Mortimer

Pasajeros del crucero australiano Greg Mortimer, fondeado en aguas uruguayas desde hace dos semanas con más de 100 casos de coronavirus a bordo, llegaron la noche de este viernes al Aeropuerto Internacional de Carrasco para abordar un avión sanitario hacia Melbourne.

112 australianos y neozelandeses del buque que llevaba a más de 200 personas, de las cuales 128 dieron positivo en pruebas de covid-19 según la naviera propietaria de la embarcación, arribaron a la terminal aérea.

"Todo transcurre de acuerdo a lo coordinado", dijo a los medios el ministro de Defensa, Javier García, mientras esperaba la llegada de los pasajeros en el aeropuerto.

En tanto, la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Marise Payne, agradeció la labor de la administración uruguaya. "Muchas gracias Ernesto Talvi por su sincera ayuda para garantizar que los pasajeros australianos puedan dirigirse a casa", tuiteó arrobando al canciller uruguayo, quien replicó el mensaje en sus redes y contestó: "Un placer, querida Marise. Gracias por tus amables palabras y tu amistad".

Our pleasure dear Marise. Thank you very much for your kind words and friendship. https://t.co/rIuLpAqxls