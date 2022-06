Así fue la llegada del primer iPhone a Uruguay

Walter Soto enciende el primer iPhone que llegó a Uruguay y todavía le funciona. Lo desbloquea, ve fotos de sus vacaciones de entonces y le viene una nostalgia que no puede reprimir. “Fue revolucionario”, dice.

El dispositivo, de 3,5 pulgadas y 8 GB de almacenamiento, marcó un hito en el negocio de los teléfonos inteligentes. A 15 años de su irrupción que se cumple el próximo 29 de junio, sus primeros distribuidores contaron a Cromo cómo se vislumbraba el impacto que tendría en el usuario y en la industria.

El “cambio de paradigma” de Steve Jobs

´”Hoy, introduciremos tres productos revolucionarios”, dijo Jobs en la presentación del iPhone, como si engañara a los presentes de que iría a presentar tres aparatos distintos. El primero sería un iPod (el dispositivo para escuchar música) que a partir de ese momento tendría “una gran pantalla táctil”. El segundo sería “un teléfono móvil revolucionario”. Y el tercero un dispositivo que permita acceder a “internet de avanzada”. Un iPod, un teléfono e internet. Y siguió: “Estos no son tres dispositivos separados. Es un solo dispositivo”, lo que despertó un aplauso ensordecedor del público que lo escuchaba en el auditorio en California.

Movistar

Fernando Leis, de Movistar, muestra cómo es el primer iPhone en la presentación en el LATU en 2008.

“Fue un cambio de paradigma”, comentó Fernando Leis, director de Segmento Masivo de Movistar Uruguay, quien estuvo en el lanzamiento del primer iPhone en el país.

Hasta ese momento existían teléfonos inteligentes, pero no con la lógica con la que hoy los concebimos. Los intrépidos que compraron Palm o Blackberry lucían un celular con más funciones, pero Apple llegó para mostrar cómo los dispositivos podían ser usados en la pantalla de manera amigable. “El concepto de un celular ‘todo pantalla’ fue bastante disruptivo para esa época”, aseguró Leis.

Walter Soto, dueño de MundoMac, el primer distribuidor que trajo el dispositivo al país, dijo que los usuarios buscaban “una experiencia del teléfono totalmente diferente a los que habían” en el mercado.

Mientras otro de los cofundadores de MundoMac mostraba cómo todavía el primer iPhone sigue reproduciendo música, Soto recordó el momento en el que transfirió la música desde su computadora al novedoso dispositivo.

Más allá de que era un teléfono y un iPod al mismo tiempo, lo que más resaltó el pionero de Apple en Uruguay fue la idea de navegar en internet. “Era lo más interesante”, indicó.

Su llegada a este rincón del mundo

Como casi todo en Uruguay, la tecnología llega más tarde. Y el primer iPhone del mundo no fue ajeno a ello.

En el mundo fue el 29 de junio, en Uruguay 420 días más tarde. Movistar fue el primero en traerlo y lo recibió con bombos y platillos. Luego de haber concretado la preventa y agotar todo el stock, montaron un evento especial en el que a la medianoche hicieron una cuenta regresiva y entregaron los productos. “Fue una apuesta por innovar y traer un producto disruptivo”, contó Leis.

El entonces responsable de marketing de la operadora recordó que había un grupo de fanáticos que hacía mucho ruido y anhelaban cuanto antes el teléfono nuevo de la manzanita. “Se veía mucho entusiasmo”, dijo.

Gerentes interesados y un precio “premium”

El teléfono que llegó a Uruguay, que ya contaba con internet, tuvo una adopción “vertiginosa”, contaron sus primeros vendedores. Los primeros que lo tuvieron fueron los “early adopters”, aseguró Fernando Leis. En español refiere a quienes no son influenciados por otros para comprar. Y, en general, eran fanáticos.

Soto, de MundoMac, contó que la primera partida de unos 20 teléfonos que puso a la venta se fue como pan caliente. Las primeras personas uruguayas se trataban de gerentes de empresas que estaban interesados en tener un producto que los ayudara en su vida cotidiana. “Era gente que necesitaba mucho manejar información y tenía poder adquisitivo alto”, recordó.

Luego de comprarlo, algunos usuarios acudían al local para que los ayudaran a configurar el correo electrónico y, además, para recibir instrucciones sobre algunas funciones que les parecían desconocidas del celular.

El precio de lanzamiento en Uruguay fue de US$ 790. “En ese momento no se percibía para público masivo. Vos comparabas el iPhone con teléfonos que costaban entre US$ 70 a US$ 150 (…) Al principio estaba destinado a personas de alto poder adquisitivo y después se masificó”, contó.

Los precios del iPhone, agregaron desde MundoMac, empujaron al resto de los fabricantes a crear teléfonos del mismo valor.

Y el fanatismo, y esos “early adopters”, todavía continúan. Desde ese distribuidor dijeron que hoy cuando Apple presenta un teléfono, hay personas que llaman y reservan por adelantado, sin saber si quiera cuando el aparato llegará a Uruguay. “Cambian el teléfono todos los años y son fanáticos de verdad”, contó un funcionario de la compañía.

El mercado en Uruguay

El porcentaje en la cuota de mercado de Apple en el país ha oscilado entre 8% y un 29% desde 2010 a la fecha, según cifras de Statcounter, que sabe desde qué celular navegan los usuarios por examinar más de 2 millones de sitios web todos los días.

Al principio, los operadores que lo vendían fueron Claro y Movistar. Entre 2007 y 2013, Antel no los comercializó porque no había logrado un acuerdo con la compañía californiana. Empezó a hacerlo en 2014.

El iPhone desembarcaba en Uruguay en una época en la que Nokia lideraba el mercado, producía teléfonos indestructibles y muy valorados. En segundo lugar estaba Sony, en tercer puesto estaba Apple y en el cuarto lugar aparecía Samsung.

Conforme fueron pasando los meses, Sony y Nokia comenzaron a decrecer, y Samsung a asumir el liderazgo nacional que todavía ostenta. Apple ha ocupado el segundo y cuarto puesto en el país.

¿Por qué nunca fue primero? Soto, el primer distribuidor de Apple, aseguró a Cromo que el objetivo de Apple nunca fue ser el líder mundial en la venta de teléfonos. “El cometido siempre fue hacer el mejor teléfono del mundo”, expresó. De todas formas, siempre tuvo un peso importante en Uruguay. Su mejor época fue en febrero de 2012, cuando tuvo el 29.93% del mercado.

Antel empezó a venderlos en 2014 cuando la empresa ya liderada por Tim Cook había lanzado el iPhone 5S (el primero del mercado que contaba con botón de huella dactilar). Iniciar la venta de iPhone ese año “significó un retraso importante con respecto a los otros operadores locales”, dijeron desde la empresa estatal a Cromo.

Apple tuvo un empuje en 2018 cuando empezaron a popularizarse teléfonos más económicos de la compañía, como el iPhone SE.

Según el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, Antel es el principal comprador de iPhone en Uruguay. “El contrato firmado en este período es el más importante a nivel nacional en la historia de los teléfonos iPhone”, dijo. Según la compañía estatal, hay 360 mil iPhones que operan con su red.

4 hitos del iPhone

1) En 2007, Apple presentó un dispositivo que sacaba fotos, permitía hacer llamadas y también escuchar música. Era una cámara, un teléfono y un iPod. Todo a la vez.

2) En 2010, Steve Jobs presentó el iPhone 4 que fue el primero en incluir una cámara frontal para usarla para su sistema de videollamadas: FaceTime

3) Creó la App Store, la primera tienda virtual de aplicaciones. Tener estas herramientas en el celular modificó cómo percibimos los servicios a diario.

4) Se pasó del desbloqueo del PIN a la huella dactilar con el iPhone 5S. El teléfono de la compañía lanzado en 2013 permitía registrar tu dedo y desbloquear el teléfono.