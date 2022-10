Así fue recibido el megabarco de 12.000 contenedores en el puerto de Montevideo

El gerente de ONE en Uruguay, Pablo Domínguez, destacó la infraestructura, la profundidad y el equipamiento, además de la rapidez y eficiencia de las operaciones del puerto de Montevideo. "TCP nos permite una muy buena productividad, operaciones muy rápidas y eficientes ", explicó el gerente de ONE en Uruguay.

Con presencia del ministro de Transporte, José Luis Falero, el subsecretario, Juan José Olaizola, y el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Juan Curbelo, entre otras autoridades, TCP, encabezada por su gerente general Vincent Vandecauter, recibió en el puerto a la al buque portacontenedores Amazon, uno de los más grandes que tiene la compañía ONE.

El Ministro, @JLFalero participó de la celebración de la primera escala del portacontenedores One Amazon, al puerto capitalino. Estuvo presente el Subsecretario, @juanjoolaizola , el Presidente de Anp, @JuanCurbelo40 el Dir. Nac. de Transporte Pablo Labandera y demás autoridades pic.twitter.com/pgxAphJoSV

Se trata de un barco nuevo que opera en la ruta de Lejano Oriente y que comenzó a operar en agosto de este año. Tiene 329 metros de eslora y una capacidad de carga de 11.923 teus (unidad de medida equivalente a un contenedor de 20 pies).

Domínguez destacó la importancia de que llegue a Uruguay un barco de estas características. Según anunció, dentro de los servicios que presta la empresa en la costa de Sudamérica, este barco es el de mayor tamaño.

El gerente de ONE resaltó también la capacidad frigorífica de la embarcación, que cuenta con 1553 enchufes.

"Siendo Latinoamérica una región productora de alimentos, y en particular Uruguay un gran exportador de carne, que el barco tenga esa capacidad frigorífica es muy importante y demuestra el compromiso que tiene ONE y esta naviera en particular, con este mercado", sostuvo Domínguez.